Киев инициирует механизм компенсации Россией экопреступлений

Украина совместно с международным сообществом предлагает разработать Agressor Refunds - механизм возмещения агрессором вреда, причиненного окружающей среде и климату в результате российской военной агрессии. Об этом, по сообщению агентства "Интерфакс-Украина", заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец на пресс-конференции на полях СОР28 в Дубае в воскресенье, 10 декабря. "Выбросы парниковых газов во время войны должны быть ответственностью именно инициатора такой войны. Пока мир пытается снизить карбоновый след на планете, Россия ежедневно уничтожает эти стремления десятилетий", - сказал Стрелец.

По его словам, выбросы парниковых газов в связи с продолжающейся войной в Украине оцениваются уже в 150 млн тонн, что приблизительно в полтора раза выше оценок годичной давности. Год назад площадь сгоревших украинских лесов составляла 25,8 тысячи гектаров. Сейчас в Украине сожжено лесов, равных по площади всей Черногории, в связи с чем потенциал поглощения парниковых газов украинскими лесами сокращается ежегодно на 175 тыс. тонн СО2, добавил министр.

Украина вопреки войне от климатических целей не отказывается

Заместитель министра Евгений Федоренко во время министерской встречи Коалиции климата и чистого воздуха (CCAC) на полях СОР28 отметил, что из-за вооруженной агрессии России в Украине дополнительные выбросы диоксида углерода уже оцениваются в 10 млрд долларов (9,3 млрд евро). Однако, как отмечают в министерстве, страна продолжает придерживаться взятых на себя международных обязательств по экологическим реформам и не отказывается от своих климатических целей.

Федоренко уточнил "Интерфаксу", что в этом году темой встречи стали вопросы финансирования будущих инициатив по сокращению выбросов SLCP, то есть непродолжительно существующих загрязнителей окружающей среды, таких как метан, которые занимают второе место после СО2 по влиянию на изменение климата. Заместитель министра сообщил, что, несмотря на войну, Украина приняла План мероприятий по сокращению выбросов метана Global Methane Pledge, планируя до 2030 года сократить их на 30%. "Также мы продолжаем внедрять евроинтеграционные реформы, которые позволят украинским предприятиям-загрязнителям модернизироваться", - отметил Федоренко.

Масштабы экопреступлений РФ - колоссальны

На прошлой неделе заместитель гендиректора директората Еврокомиссии по вопросам юстиции Нильс Берндт заявил, что Европейский Союз готов помочь Украине в расследовании экологических преступлений России, поскольку их масштаб огромен, но правовой контекст этих преступлений пока точно не определен.

Ущерб экологии Украины в результате начатой Россией войны власти в Киеве на сегодняшний день оценивают в 56,7 миллиарда евро. Вред, нанесенный природным ресурсам, имеет долгосрочные и часто необратимые последствия. Но заставить Москву компенсировать экологический ущерб и привлечь ее к ответственности будет непросто. Такой вывод следует из публичных слушаний, которые прошли в Брюсселе 27 ноября в рамках очередного заседания Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны в Украине.

Украинские власти не только фиксируют ущерб, который российская армия ежедневно наносит природным ресурсам страны, но и документирует конкретные действия, которые к ним приводят. С начала войны Киевом было официально зафиксировано 2900 таких вероятных преступлений. По словам генпрокурора Украины Андрея Костина, его ведомство сейчас расследует "271 военное преступление против окружающей среды, включая 15 инцидентов экоцида как элемента войны России против Украины".

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