Без нефти: в ФРГ начали производить керосин путем электролиза воды

Стартовало первое в мире промышленное производство синтетического авиационного топлива. Клиент - Lufthansa. Германия намерена широко экспортировать новую "зеленую" технологию.
Установка по производству синтетического керосина для авиакомпании Lufthansa в немецком городе Верльте
Для производства авиационного топлива в будущем не потребуется нефть. Экологичное горючее для самолетов можно получать методом электролиза воды, используя возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и соединяя выделяющийся водород с CO2, который образуется при производстве биогаза. Перспективность такой технологии призвана доказать первая в мире установка по выпуску синтетического авиационного керосина в промышленных масштабах. Ее официальное открытие состоялось 4 октября в городке Верльте на северо-западе Германии.
После выхода на проектную мощность в начале 2022 года созданная компанией Siemens Energy установка сможет выпускать одну тонну синтетического керосина в день. Его первым покупателем станет Lufthansa, которая будет использовать его при заправке своих грузовых самолетов в аэропорту Гамбурга. Авиакомпания обязалась в ближайшие пять лет ежегодно приобретать как минимум 25 000 литров "зеленого" топлива ради защиты климата.
При таких объемах новое предприятие, естественно, не составит конкуренцию нефтеперерабатывающим заводам - традиционным поставщикам воздушных перевозчиков. Но такая задача и не стоит. Проект реализует созданная в Бонне в 2005 году экологическая некоммерческая организация Atmosfair.
Ее цель - показать, что технология получения климатически нейтрального авиационного топлива реально существует, что производство синтетического керосина можно наращивать, снижая его пока еще очень высокую стоимость, и что Германия способна предложить соответствующее оборудование. "Мы хотим сделать в Германии первый шаг, чтобы испробовать здесь эту технологию", - заявил глава Atmosfair Дитрих Брокхаген (Dietrich Brockhagen).
"Для достижения нашей цели по ежегодному выпуску 200 000 тонн "зеленого" керосина до 2030 года производственные мощности придется существенно расширить", - подчеркнула в своем видеообращении к участникам торжественного пуска установки в Верльте Ангела Меркель (Angela Merkel). Отметив "дух первопроходцев и энтузиазм" инициаторов проекта, канцлер ФРГ выразила уверенность, что "технология и рынок будут развиваться".
"Если мы сейчас покажем, что эта технология работает, это создаст новые экспортные возможности для производителей промышленного оборудования", - заявила, в свою очередь, приехавшая на церемонию открытия установки министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze).
В Германии уже полтора десятилетия разрабатывают и на многочисленных экспериментальных установках тестируют технологии использования возобновляемых источников энергии, главным образом ветра, для получения из обычной воды методом электролиза либо водорода, а затем метана, либо синтетического жидкого горючего, например, авиационного керосина. Эти технологии были названы, соответственно, Power to Gas (P2G) и Power to Liquid (PtL).
Еще в 2013 году именно в Верльте заработала первая в мире крупная опытно-промышленная установка для получения "зеленого" водорода (H2), который в ходе химической реакции с углекислым газом (CO2) преобразовывался в метан. Его затем закачивали в газопроводную сеть, снабжавшей природным газом близлежащие населенные пункты.
3а этим проектом стоял немецкий автостроитель Audi, экспериментировавший в то время с газомоторным топливом и выпустивший автомобиль Audi A3 g-tron. Поэтому в Верльте появилась и газозаправочная станция. Однако затем компания Audi вместе со своим материнским концерном Volkswagen пришла к выводу, что выпуск работающих на газе легковых автомобилей - бесперспективное направление, полностью переключилась на электромобили и закрыла проект.
И вот теперь этот немецкий городок вблизи побережья Северного моря, где почти всегда дуют сильные ветры, из места тестирования технологии P2G превращается в центр PtL-производства, тем более что немалый опыт в сфере электролиза здесь уже накоплен.
Для производства электроэнергии Atmosfair использует ветрогенераторы и солнечные батареи, которые в силу своего возраста больше не получают государственных субсидий. Проект продлил им жизнь, поскольку без него их бы просто отключили из-за нерентабельности.
Необходимый для производства синтетического керосина CO2 является побочным продуктом биогазовой установки, в которой используются пищевые отходы. Таким образом, нет необходимости специально выращивать для этого растения, которые могли бы служить продуктами питания для людей или кормом для скота. Около 5% углекислого газа получают путем улавливания CO2 из воздуха. Полученное в Верльте топливо доводят до необходимой кондиции на близлежащем нефтеперерабатывающем заводе.
Правительство Германии предписало авиакомпаниям, что с 2026 года доля синтетического керосина в авиационном топливе должна составлять как минимум 0,5%. Это приблизительно 50 000 тонн, что в сто с лишним раз превышает мощности установки в Верльте. Так что у инвесторов есть стимул расширять производство, ведь сбыт продукции им практически гарантирован. С 2030 года эта обязательная доля возрастет до 2%.
Однако использование синтетического керосина – далеко не единственный способ декарбонизации воздушного сообщения. Так, немецкая Lufthansa еще в 2011 году первой в мире начала на среднемагистральных маршрутах примешивать к обычному горючему биотопливо, а весной этого года французская авиакомпания Air France совершила первый трансконтинентальный рейс с 16-процентной примесью экологичного авиационного топлива SAF (Sustainable Aviation Fuel).
К тому же во французском городе Тулузе, где находится штаб-квартира и головной завод европейского самолетостроителя Airbus, с марта 2021 года проводят эксперименты с аэробусом А350, работающем на 100-процентном биотопливе. Однако тот же Airbus работает и над созданием водородных самолетов.
Одновременно все больше стартапов в области авиастроения создают электрические самолеты - не только аэротакси, но и региональные бизнес-джеты.
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