Электрические самолеты: аэротакси, бизнес-джеты и доставка почты

Эпоха регулярных коммерческих полетов на электрических самолетах и аэротакси начнется, похоже, самое позднее в 2024 году. Во всяком случае, именно на эту дату нацелены сразу три международных проекта с участием немецких фирм. Все они сообщили в последние недели о конкретных сделках, связанных как с пассажирскими, так и с грузовыми авиаперевозками.

Три бизнес-модели эксплуатации электросамолетов

Один из проектов реализует всемирно известная компания экспресс-доставки грузов DHL, входящая в состав немецкого почтового и логистического концерна Deutsche Post DHL. 3 августа она заказала американскому авиастроителю Eviation 12 самолетов Alice для безэмиссионых воздушных перевозок посылок и корреспонденции.

Днем раньше немецкий стартап Lilium объявил о предварительной договоренности на 1 млрд долларов с бразильской авиакомпанией Azul. Она собирается приобрести у него 220 электрических бизнес-джетов. Их предполагается использовать в крупнейшей южноамериканской городской агломерации Сан-Паулу для региональных перевозок по воздуху до шести пассажиров.

Такое должно стать возможным через пару лет: электрический бизнес-джет Lilium на подлете к Рио-де-Жанейро

А в июле немецкий стартап Volocopter, специализирующийся на разработке авиатакси, купил своего многолетнего технологического и производственного партнера DG Flugzeugbau и тем самым получил сертификацию Европейского агентства по авиационной безопасности EASA. Это существенно повышает конкурентные преимущества компании, намеренной приступить к регулярным внутригородским воздушным перевозкам самое позднее к следующим летним Олимпийским Играм в Париже.

Таким образом, на электрификацию воздушного транспорта нацелены различные бизнес-модели. Их роднит общее стремление совершить технологический прорыв и снизить в гражданской авиации вредные выбросы в атмосферу, чтобы внести вклад в защиту глобального климата.

Deutsche Post DHL закладывает основу всемирной сети электрических авиаперевозок

"Мы твердо верим в безэмиссионное будущее логистики. На пути к этому решающую роль играет электрификация всех видов транспорта", - подчеркнул генеральный директор компании DHL Express Джон Пирсон, комментируя закупку 12 электросамолетов в США. На земле концерн Deutsche Post DHL продвинулся на этом пути уже весьма далеко: в Германии он еще в 2016 году начал ускоренно переводить свой парк автомобилей для развозки корреспонденции и посылок на электрические коммерческие автомобили StreetScooter, которые сам же и выпускает на двух немецких заводах. В строй введено уже 15 тысяч таких электромобилей.

Пассажирский вариант электросамолета Alice на Парижском авиасалоне в Ле Бурже в июне 2019 года

И вот теперь решено, что с 2024 года к экспресс-доставке почты подключатся электрические самолеты Alice компании Eviation, созданной в Израиле, но затем перебравшейся в США. Управляемые одним пилотом, они способны перевозить 1200 килограммов груза или девять пассажиров на расстояние до 815 километров. Чтобы зарядить аккумуляторную батарею примерно на час полета, требуются около 30 минут.

Прототип Alice демонстрировался в 2019 году на Парижском авиасалоне, в этом году электросамолет должен впервые подняться в воздух. О цене контракта ничего не сообщается, однако ранее СМИ писали, что каждый экземпляр стоит порядка 3,5 млн евро. Если учесть, что Deutsche Post DHL собирается до 2030 года вложить 7 млрд евро в сокращение выбросов CO2, то данный проект является для нее явно не самым крупным.

В заказанных DHL электросамолетах Alice можно будет перевозить до 1200 килограммов почтовых грузов

Хотя за ним могут последовать и новые заказы: немецкий концерн задался амбициозной целью создать всемирную сеть электрических авиаперевозок. "Наше сотрудничество с такими первопроходцами экологичных грузоперевозок, как DHL, показывает, что эра электрического воздухоплавания уже началась", - заявил по случаю подписания контракта основатель и глава Eviation Омер бар Йохай.

Стартап Lilium: первый же контракт имеет объем в 1 млрд долларов

Конкурировать с этой компанией на формирующемся мировом рынке электросамолетов будет созданный тоже в 2015 году немецкий стартап Lilium. Его основатели, группа выпускников Мюнхенского технического университета (TU München), сначала сосредоточились на проекте аэротакси, но затем тоже пошли по пути разработки электрического бизнес-джета для перевозок не внутри города, а внутри региона.

Новая модель электросамолета Lilium с четырьмя крыльями и 36 электромоторами

И вот теперь стартап получил из крупнейшей в Южной Америке городской агломерации свой первый заказ, да еще какой: на сумму в 1 млрд долларов! Бразильская авиакомпания Azul, созданная в 2008 году в Сан-Паулу, где сейчас бурно растет спрос со стороны компаний и состоятельных бизнесменов на вертолетные перевозки, заключила с Lilium стратегический альянс и подписала протокол о намерении приобрести 220 самолетов с вертикальным взлетом.

Эта модель с четырьмя крыльями и 36 электромоторами способна перевозить 6 пассажиров со скоростью 280 км/ч на 250 километров, а уже в недалеком будущем, уверяют ее создатели, сможет преодолевать расстояние между Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Модель салона электросамолета Lilium на шесть пассажиров

Правда, разработка компании Lilium пока не поднималась в воздух: это запланировано на следующий год. В 2024-м после летных испытаний и сертификации должна начаться коммерческая эксплуатация новинки - первым делом в США, во Флориде, и в Германии, а год спустя и в Бразилии. Выпускаться электрический бизнес-джет будет на заводе под Мюнхеном, где уже трудятся порядка 600 человек (в Баварии сейчас бурно развивается аэрокосмическая отрасль).

В перспективы стартапа явно верит бывший глава европейского самолетостроителя Airbus Том Эндерс (Tom Enders), согласившийся возглавить его совет директоров. В этот наблюдательный орган вошла также Габриэле Толедано, отвечавшая в прошлом за работу с персоналом в компании Tesla.

Volocopter предложит аэротакси гостям Олимпийских Игр в Париже

В свою очередь, в консультационный орган при правлении немецкой компании Volocopter, специализирующейся на грузовых дронах и воздушных такси, вошел, в частности, такой авторитетный менеджер, как бывший многолетний глава Daimler Дитер Цетше (Dieter Zetsche). При нем немецкий автоконцерн стал одним из партнеров и инвесторов стартапа - наряду, к примеру, с авиакомпаниями Lufthansa и Japan Airlines, Франкфуртским аэропортом, логистической дочкой немецкой железной дороги DB Schenker и инвестиционным подразделением американского IT-гиганта Intel Capital.

Двухместное аэротакси VoloCity немецкой компании Volocopter в июле 2021 во время презентации в США

Созданная в 2011 году, компания Volocopter позиционирует себя в качестве "первопроходца в области городской аэромобильности" (Urban Air Mobility, UAM). Ведь еще в тот же год она попала в "Книгу рекордов Гиннесса" за первый пилотируемый полет на электрическом мультикоптере - летательном аппарате, построенном по вертолетной схеме. С тех пор различные новинки этой фирмы налетали в ходе испытаний и презентаций свыше 1000 часов.

Уже не раз поднималось в воздух и двухместное аэротакси с вертикальным взлетом VoloCity, способное развивать скорость до 110 км/ч. Оно оснащено 18 электромоторами, которые работают от 9 литий-ионных аккумуляторных батарей. 27 июля оно совершило четырехминутный показательный полет на аэрошоу в штате Висконсин (США), а месяцем раньше, 21 июня, без пилота облетело аэропорт Ле Бурже в Париже, дав тем самым старт серии испытаний, конечная цель которых - предоставить летом 2024 года услуги воздушного такси гостям Олимпийских Игр во французской столице.

Важнейшая маркетинговая цель компании Volocopter - обеспечить такими аэротакси Олимпиаду-2024 в Париже

С самого начала компания Volocopter со штаб-квартирой в Брухзале под Карлсруэ, где находится один из лучших европейских технологических вузов KIT, тесно сотрудничала с расположенной по соседству фирмой DG Flugzeugbau, выпускающей планеры и легкие моторные самолеты. 6 июля она купила давнего партнера и благодаря этому стала предприятием, сертифицированным Европейским агентством по авиационной безопасности EASA.

Начинается эра eVTOL - электрических аэротакси с вертикальным взлетом

Таковы проекты и сделки с участием немецких фирм. Но есть и другие. В феврале 2021 года американская авиакомпания United Airlines сообщила о готовности вложить 1,5 млрд долларов в покупку 200 электрических воздушных такси с вертикальным взлетом американского стартапа Archer. В начале июня Eve, дочерняя фирма бразильского авиастроителя Embraer, получила из США и Великобритании заказ на 200 аэротакси, серийное производство которых должно начаться в 2026 году. В июне же британский стартап Vertical Aerospace сообщил, что собрал предварительные заявки на 1000 своих электрических аэротакси на сумму до 4 млрд долларов, в том числе от авиакомпаний American Airlines и Virgin Atlantic.

Так что даже если кто-то из новых инновационных авиастроителей потерпит технические или финансовые неудачи, всемирный тренд к электрическим самолетам и особенно к аэротакси на электрической тяге с вертикальным взлетом (electric vertical takeoff and landing, eVTOL) это уже не остановит.

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