Год назад Лукашенко запретил рост цен в РБ. Это сработало?

Уже год в Беларуси действуют ограничения на цены. Инфляция замедлилась, ВВП восстанавливается. Выходит, эта мера сработала или это популизм Лукашенко, за который в итоге платят белорусы? DW спросила об этом экспертов.

Год назад правительство Беларуси запретило рост цен. Эксперты называли это решение "волюнтаристским" и предупреждали о возможных последствиях: дефиците товаров на рынке, закрытии бизнесов, увеличении инфляционных рисков. Прошел год, в магазинах недостатка товаров нет, а рост цен действительно замедлился: Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что в 2023 году инфляция в Беларуси составит всего 4,7 процентов. Выходит, эта мера сработала - даже вопреки законам рынка? Или нет? Чем может обернуться такое "белорусское экономическое чудо" в долгосрочное перспективе? DW поговорила об этом с экономистами.

В тюрьму за цену на йогурт

Год назад вступило в силу постановление правительства Беларуси, которое вместо законов рынка стало регулировать цены на товары. Оно вводило максимальные надбавки, которые могли устанавливать производители или поставщики товаров. Например, импортеры кофе или чая могли добавить к закупочной цене максимум 30 процентов, а производители творога - только 15%. При продаже курток разрешалось делать надбавку в 55%, а при реализации, например, холодильников - 50%. Такие предписания были введены по многим группам товаров. Так белорусское правительство решило бороться с растущей инфляцией, которая в сентября 2022 года достигала почти 20 процентов.

Повышать цены сверх установленного производители или продавцы могли только с разрешения госорганов. На тех, кто игнорировал постановление и формировал цены в соответствии со своими расчетами, заводили уголовные дела за "злоупотребление служебными полномочиями". Так, например, под уголовное преследование попал замдиректора одного из продуктовых магазинов в Барановичском районе за то, что допустил повышение цены на йогурт. В Могилевском районе руководителя предприятия привлекли к уголовной ответственности за "завышенную цену" на сыр. По данным Комитета госконтроля, после запрета Лукашенко повышать цены было возбуждено минимум 34 уголовных дела, были задержаны 20 человек.

Действительно ли цены замерли? Да, но не все

По данным Белстата , за десять месяцев 2023 года инфляция в Беларуси достигла всего 3,6 процента. Международный валютный фонд прогнозирует , что по итогам года она составит менее 5%.

Цены на "регулируемые" продовольственные товары выросли всего на 2%. Там, где они формировались свободно, произошел более серьезный скачок: на 7% выросла стоимость услуг, алкоголя - на 10%, табачных изделий - практически наполовину.

Эксперт исследовательского центра BEROC, экономист Анастасия Лузгина говорит, что жесткое регулирование цен действительно повлияло на замедление инфляции. Однако это в определенной мере произошло бы и без постановления белорусского правительства, поскольку цены на энергоносители на мировом рынке существенно снизились, что в 2022-м было основным драйвером инфляции по всему миру. Санкции, которые ввели против РБ за соучастие в российской агрессии против Украины, вынудили многих производителей и поставщиков искать новые рынки и логистические пути, что требовало дополнительных издержек и также приводило к ускоренному росту цен. "Теперь этот процесс относительно налажен, экономика адаптировалась к новым условиям", - говорит Лузгина.

Анастасия Лузгина, старший научный сотрудник BEROC Фото: Privat

За счет чего еще снижался уровень инфляции? Анастасия Лузгина обращает внимание, что на белорусский рынок после переориентации импорта стали поступать новые, более дешевые товары из стран Азии и Африки, которые выместили более дорогие: "По этой причине, к слову, дефицита не случилось, но ассортимент товаров и их качество изменились".

"Заморозка" цен сработала?

Год назад эксперты прогнозировали, что при искусственной "заморозке" цен белорусская экономика сможет нормально функционировать максимум несколько месяцев. Однако это работает до сих пор. Почему?

Анастасия Лузгина считает, что при ответе на этот вопрос нужно учитывать специфику белорусской экономики в целом, в которой до сих пор высока роль государства. "И ранее цены регулировались, вводились ограничения на социально значимые товары, услуги ЖКХ, связи. С учетом того, что экономика Беларуси имеет относительно небольшие масштабы, и у нее есть опыт плановости и регулирования цен, она осталась хорошо управляемой. Что, тем не менее, не исключает действия объективных экономических законов, которые невозможно заменить никакой плановостью. Регулирование цен ответственно за то, что в экономике опять накапливаются дисбалансы, которые могут выразиться в кризисе, как мы это уже видели в конце 1990-х годов, в 2011-м и в 2014-м".

За счет каких ресурсов белорусской экономике, многие отрасли которой находятся под санкциями, удается так долго директивно сдерживать цены? Во-первых, говорит Анастасия Лузгина, поддержка России никуда не исчезла, "она даже стала выше". Во-вторых, из-за того что власти Беларуси отказываются выплачивать "недружественным странам" долг по еврооблигациям в валюте, это временно снизило долговую нагрузку и обеспечило сохранение золотовалютных резервов, напоминает эксперт BEROC.

"Это переложило бремя ответственности с одной стороны на другую"

Руководитель проекта "Кошт урада", экономист Владимир Ковалкин не считает, что запрет правительства на рост цен сработал эффективно. Формально, на бумаге, ситуация действительно выглядит оптимистично: ВВП восстанавливается, инфляция не выходит за рамки даже 5%. Однако у этой стабильности есть конкретная цена, указывает эксперт.

"Я бы не сказал, что это сработало, - это переложило бремя ответственности с одной стороны на другую, - объясняет экономист. - Как обычно делают в развитых демократических странах при быстро растущей инфляции? Оказывают адресную помощь незащищенным слоям населения, чтобы выровнять потенциал между различными группами общества. Лукашенко делает похожие вещи, только через госпредприятия. Запрет для них повышать цены приводит к еще бóльшим убыткам, которые перекладываются на бюджет. То есть, сдерживая цены, Лукашенко занимается популизмом, за который в итоге платят налогоплательщики".

Целые отрасли экономики попали под санкции ЕС и США в 2022-м Фото: DW

Минусами такой "методики" экономист называет и то, что сдерживание цен приводит к сокращению инвестиций и прибыли предприятий, а в конечном счете - к деградации экономики. "Предприниматели не видят смысла развивать производство в таких условиях, когда цены контролируются. Им либо проще вывести деньги, либо положить их на банковский счет, чтобы не рисковать, когда ты сделал бизнес-план, вложил деньги и после этого получил убытки просто потому, что тебе запрещают формировать рыночную цену".

Экс-руководитель по работе с розничными сетями в белорусском Nielsen, исследователь Валентин Соколовский считает, что в октябре 2022 года белорусские власти сильно перестраховались, когда решили вмешаться в регулирование цен, но пойти на попятную уже не могли. Фактически они добились того, чего хотели: цены на продовольственные товары остановились. Но, как говорит Соколовский, это подорвало доверие банков к розничным сетям, а также ощутимо сказалось на ассортименте.

Если цены отпустят, они моментально вырастут, уверен Ковалкин Фото: Ales Petrowitsch/DW

"Он сильно сократился. Сети пересмотрели свою политику в сторону увеличения доли собственного производства, в котором гораздо проще играться с ценами, сделали выбор в пользу менее дорогих продуктов, товаров, импортируемых из России, на которых можно сделать чуть большую накрутку. Также они отказались от того, что несло риски. И это не обязательно премиальные товары. Это могли быть нишевые товары вроде продуктов без сахара для больных диабетом. У них не настолько классная оборачиваемость, чтобы быть выгодными для сети. И было проще отказаться от их наличия, чем разбираться с хитросплетениями белорусского законодательства".

Без жесткого регулирования цены моментально вырастут

Уже сейчас в белорусской экономике накапливается инфляционный навес, отмечают эксперты. По оценкам Владимира Ковалкина, на сегодня он составляет от 10 до 15 процентов. "Это та самая дельта, которая с точки зрения рынка должна быть заложена в ценах. Как только в Беларуси перестанет действовать механизм жесткого регулирования, произойдет феноменальный скачок цен и, возможно, даже кризис всей экономики", - уверен Ковалкин.

Анастасия Лузгина обращает внимание, что одновременно с ограничением цен в Беларуси реализуется стимулирующая экономическая политика, когда постоянно снижается ставка рефинансирования и кредиты становятся более доступными. Спрос на внутреннем рынке растет, но цены стоят на месте, при этом зарплаты увеличиваются примерно на 15%. Это, в свою очередь, стимулирует импорт, особенно из России, что потенциально может привести к проблемам на валютном рынке. "Для закупки импортируемых товаров необходимо больше иностранной валюты, однако белорусский экспорт за ростом импорта не успевает. В результате это приводит к ограниченности валюты на внутреннем рынке", - объясняет Анастасия Лузгина.

Валентин Соколовский отмечает, что часть белорусского импорта была переориентирована на Россию не только потому, что РФ теперь - главный партнер официального Минска. "Розничные сети могли прогнать поставки оттуда через две-три компании, увеличить себе отпускную цену, на нее накинуть разрешенную надбавку - и оставить прибыль в Таможенном союзе, только по другую сторону белорусской границы. А часть импорта - особенно высокомаржинального - оказалась в руках тех, кого надо. Есть известный "Беларусьторг", который начал импортировать, например, элитный шоколад. И вроде товары под белорусскими санкциями, но тот, кому надо, может их завозить. Сильно подорожало? Ну, это такой административный налог на тех, кто не готов переключаться на "Коммунарку". А разница идет в один из кошельков".

Ассортимент товаров в магазинах сильно изменился Фото: DW

"Дисбалансы, как снег, накапливаются"

Экономисты уверены, что при данной модели, когда государство вмешивается в рынок, в экономике накапливаются дисбалансы, которые рано или поздно реализуются в виде кризиса.

"Здесь многое зависит от того, как будет вести себя белорусское правительство, - говорит эксперт BEROC Анастасия Лузгина. - Если оно будет всеми правдами и неправдами пытаться обеспечить рост ВВП в 2024 году на 3,8%, значит, сохранится стимулирующая экономическая политика, что в результате может привести к наращиванию дисбалансов и инфляционных рисков. Если же власти будут пытаться балансировать, несколько отпустят цены, ужесточат денежно-кредитную политику, чтобы не допустить перегрева экономики, то, на мой взгляд, они не достигнут запланированного показателя ВВП на 2024 год, но при этом им удастся сохранить относительную экономическую стабильность".

Если же рост ВВП выйдет на первое место, в Беларуси можно снова ожидать рост инфляции и ускорения девальвационных процессов. По оценкам Лузгиной, это не обязательно должно произойти в ближайшее время: у любой экономики, в том числе белорусской, есть запас прочности. Владимир Ковалкин считает иначе: по его мнению, резкого ухудшения можно ожидать уже в 2024-м.

Ситуация в экономике РБ будет зависеть от стратегии правительства Фото: Tatyana Zenkovich/dpa/picture alliance

"В экономике чаще всего происходит лавинообразное падение. Мы сейчас подходим к тому моменту, когда дисбалансы, как снег, накапливаются, а дальше они будут реализованы. Как это будет выглядеть? В виде скачка инфляции или девальвации, в откате доходов людей".

Будет так же больно, как в 2011-м или в 2014-м годах? Анастасия Лузгина сомневается, что произойдет резкий обвал: сейчас ситуация немного другая: в те годы правительство Беларуси жестко регулировало валютный рынок, сейчас оно действует иначе, за счет чего дисбалансы немного корректируются.

"Вряд ли это будет какой-то резкий скачок цен или резкий обвал курса рубля. Но вот ускорение их роста и выход за рамки запланированных показателей может быть".

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