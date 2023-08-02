Почему в Минске скупают жилье и когда цены пойдут вниз?

В Минске сейчас наблюдается рекордный рост сделок по продаже жилья. Доходы растут, кредиты становятся дешевле. Казалось бы, сейчас лучшее время купить квартиру. Но так ли это на самом деле?

На рынке недвижимости в Минске - рекорд за рекордом. В июне, который обычно не отличается покупательской активностью, белорусы приобрели 1469 квартир. При этом цены на жилье не самые привлекательные. Чем обусловлен такой активный спрос, и действительно ли сейчас "на редкость хорошее время улучшить жилищные условия" - у DW.

Что происходит на рынке?

Рост количества заключенных сделок начался в феврале 2023 года. К июню он достиг рекорда за последние месяцы - в Минске совершили 1469 сделок купли-продажи жилья. Всего с апреля по июнь в столице продали и купили 4136 квартир - это на четверть больше, чем в первые три месяца 2023 года, следует из аналитики Национального кадастрового агентства .

В топе продаж оказались одно- и двухкомнатные квартиры. Цена за квадратный метр в новостройках выросла на 3-5%: средняя стоимость "квадрата" в однушках и двушках достигла 1370 долларов, в трехкомнатных квартирах - 1230. На вторичном рынке средние цены за квадратный метр жилья тоже впечатляют: в однушках он стоил в среднем 1440 долларов, в двушках - 1260 долларов, в трешках - 1200.

Цены на жилье во втором квартале 2023 года выросли на 3-5% Фото: Ales Petrowitsch/DW

При этом, как отмечается в аналитике Национального кадастрового агентства, всего 10% приобретенного жилья - это квартиры в новостройках. По сравнению с первой половиной 2022 года этот показатель упал ровно в два раза.

"Ребенок растет, нужно расширяться"

"Откуда такой спрос? Ведь доходы не растут, в отличие от доллара и евро. Тут все просто: вкладывать деньги больше некуда, да и кредиты подешевели". Это объяснение - просто в яблочко", - цитирует аналитика в сфере недвижимости Наталью Литовскую Вадим. В начале 2023 года он купил квартиру в новостройке в Минске.

Вадим работает в сфере IT, у него есть жена и ребенок, сейчас они живут в собственной двухкомнатной квартире в Минске. Несмотря на то, что ситуация в Беларуси их не радует, уезжать из страны молодая семья не собирается. По словам Вадима, сейчас надежно хранить накопления в чем-либо, кроме квадратных метров, стало сложно. Кроме этого, в семье подрастает ребенок. Два фактора сошлись - и семья решилась на покупку более просторного жилья.

"Двое моих друзей не участвовали в протестах 2020 года, не собирались и не собираются уезжать, поэтому они еще в 2021-м подобрали себе варианты и купили квартиры. И одного, и у другого была криптовалюта (они айтишники), которая просела. Были также акции через "Альфабанк", но из-за санкций и эта опция отвалилась. Вот и получилось, что больше не в чем хранить деньги, - рассказывает о мотивации приобретать жилье в нестабильное время Вадим. - В моем случае тоже было невозможно вложить надежно деньги хоть во что-то. Испугался "губопиков": вдруг они придут и заберут деньги, которые мы долго зарабатывали. Ну, и ребенок растет, нужно расширяться. Сошлись эти два фактора. Плюс цены чуть снизились, кредиты стали выдавать на более выгодных условиях, да и выбора стало больше".

При этом, отмечает Вадим, найти жилье, которое бы соответствовало его представлению о комфорте, в Минске не так просто. Многие предложения от застройщиков были слишком дорогими, поэтому выбирать пришлось буквально из двух жилых комплексов - на одном из них, у Свислочи, семья остановилась и приобрела более просторную квартиру. Цена квадратного метра в нем в трехкомнатных квартирах стартует от 1380 долларов, в однушках и двушках - 1500-1600 у.е.

Откуда такие цены?

Чем обусловлены такие цены на квартиры в новых домах, да и на жилье на вторичном рынке? Ответ на этот вопрос в своем телеграм-канале дает эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская . Во-первых, по ее оценкам, санкции в отношении Беларуси повлияли на себестоимость строительства: она выросла и в рублевом, и валютном эквиваленте. Во-вторых, белорусы относительно адаптировались к турбулентной ситуации, которая длится в Беларуси уже три года, и хотят стабильности.

"Даже не так: народ хочет предсказуемости. Что может быть стабильнее и понятнее, чем квадратный метр? По крайней мере, с 2008-го эта формула не подводила. Да, колебания были, то дороже было, то дешевле, но в рамках 1100-1500 долларов. Так что нынешние 1300-1400 за метр в новостройке - в рамках предыдущих волн. Психологически - терпимо", - объясняет эксперт.

Еще один фактор, который влияет на высокий спрос и, как следствие, на стоимость жилья, - относительно доступные кредиты. "Еще один нюанс - даже Нацбанк констатирует, что граждане не хотят хранить деньги в банках. Рубль обесценивается, доллары банки могут не выдать разово в полном объеме. А в чем копить на старость? В чем формировать наследство? Опять же, самый популярный способ - купить квартиру".

Когда ситуация развернется в обратную сторону, и жилье станет дешеветь? "Раньше все схлопывалось по двум причинам: что-то страшное (что парализовывало общество) и что-то экономическое (резкий рост курса доллара, исчезновение кредитов). Спрос замирал. А потом шли вниз цены. Когда что-то из этого случится, никто пока не предсказывает. Пока все прекрасно и на редкость хорошее время улучшать жилищные условия".

Наталья Литовская прогнозирует, что до осени 2023 года ситуация вряд ли изменится, сейчас "то редкое время", когда можно спокойно выбрать квартиру на вторичном рынке: там много предложений от тех, кто уехал, тех, кто продает прежнее жилье, чтобы "расшириться", и тех, кто расстается с унаследованными квартирами.

"Многие рассчитывают на обесценивание кредитов"

Повышенный спрос на жилье экономист, старший научный исследователь центра Beroc Лев Львовский объясняет двумя причинами. Первая - из-за финансовых санкций резидентам Беларуси ограничили возможности надежно хранить свои средства: они не могут покупать зарубежные акции и облигации, открывать счета в другой юрисдикции. С любимым способом белорусов хранить сбережения в долларах тоже возникли трудности: многие банки вводят ограничения, сборы и комиссии. Делать это дома тоже не выход, говорит Львовский: "Вот и получается, что недвижимость оказывается одной из оставшихся опций сберечь свои накопления или инвестировать их, чтобы не хранить в долларах под подушкой".

Эксперт центра Beroc Лев Львовский Фото: Privat

Вторая причина, по мнению Львовского, заключается в мягкой монетарной политике, которую проводит Нацбанк Беларуси. Это ведет к тому, что снижается ставка рефинансирования, что, в свою очередь, делает кредиты более доступными. Но у этого есть обратная сторона, отмечает экономист: "Люди ожидают, что будет инфляция, то есть они считают хорошей идеей взять кредит в банке в рублях, который со временем обесценится, а квартира останется. Мы видим по поведению людей на рынке, что многие рассчитывают на такие эффекты", - говорит экономист.

"Мы явно вышли из эпохи 2016-2019 годов"

Такой расчет сработал в начале 2010-х годов, когда курс доллара вырос в несколько раз и рублевые кредиты резко обесценились. Можно ли ожидать подобного в 2023-м?

"Монетарная политика Беларуси в последние 7-8 лет сильно отличалась от той, что проводилась ранее. Но мы как эксперты - и, думаю, люди это тоже замечают - видим, что эпоха Нацбанка, который сдерживает инфляцию и не печатает деньги, проходит. Бюджет у нас дефицитный. Россия деньги дает, но мало. Если в условном 2018 году Павел Каллаур решил бы не вбрасывать в экономику несколько миллиардов рублей в экономику и мог отстоять свою точку зрения, то сейчас, я думаю, у него осталось мало субъектности в принятии таких решений. Брать кредит сейчас - это риск. В том смысле, что необязательно произойдет его обесценивание. Но мы явно вышли из эпохи 2016-2019 годов", - объясняет Лев Львовский.

Белорусы ожидают повышения уровня инфляции и обесценивания кредитов на жилье Фото: Ales Petrowitsch/DW

По его оценкам, достаточно высокая средняя стоимость квадратного метра поддерживается в том числе высоким спросом. А спрос, в свою очередь, повышением реальных доходов, невозможностью надежно их сохранить и доступностью кредитов. А как же с экономическими ожиданиями, которые еще недавно выглядели достаточно пессимистичными?

"Тут важны две вещи. Первая: ожидания на то и ожидания, что зависят не только от объективной реальности, но и от того, что конкретно происходит у вас в голове. Весной 2022 года, после вторжения РФ в Украину, многие думали, что будет коллапс экономики. Этого не случилось. Произошло падение на уровень 2020 года, оно было серьезным и одним из самых быстрых за год, но это не коллапс. Скорее всего, люди смотрят на соседнюю Украину и видят, что у них хотя бы дома не взрываются, ракеты не прилетают. То есть, относительно этого в Беларуси позитив. Сейчас вообще царит оптимизм, потому что самые худшие сценарии для Беларуси пока что не сбылись".

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