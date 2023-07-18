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ЕС готовит новые санкции к годовщине выборов президента РБ

Ксения Польская Брюссель
16 мин. назад

Новые рестриктивные меры против режима в Минске за нарушения прав человека ЕС введет не позже 9 августа, сообщили DW в Брюсселе. В 2020 году в этот день в Беларуси прошли президентские выборы.

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Протесты в Беларуси против ареста Марии Колесниковой, октябрь 2020 года
Протесты в Беларуси против ареста Марии Колесниковой, октябрь 2020 годаФото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

Европейский Союз намерен ввести новый пакет санкций в связи с нарушениями прав человека в Беларуси к третьей годовщине президентских выборов в стране. Об этом корреспондентке DW сообщил высокопоставленный чиновник ЕС во вторник, 18 июля, в Брюсселе. Он уточнил, что к 9 августа эти рестриктивные меры будут введены.

Параллельно обсуждается другой пакет санкций в отношении Минска, связанный с участием Беларуси в российской военной агрессии против Украины, указал источник. Против Беларуси уже введены шесть пакетов санкций со стороны ЕС. Последний вступил в силу год назад. Дискуссия о новых ограничительных мерах в отношении Минска в связи с его вовлечением в войну России против Украины продолжается в Евросоюзе уже несколько месяцев.

Напомним, что президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа 2020 года. Александр Лукашенко объявил себя их победителем, а остальные участники предвыборной кампании оказались за решеткой либо вынуждены были бежать из страны. В результате массовых протестов против фальсификации итогов выборов были задержаны десятки тысяч белорусов. Тысячи осуждены и сейчас находятся в заключении.

Что происходит с Сергеем Тихановским, Виктором Бабарико и Марией Колесниковой - лидерами оппозиционного движения на момент выборов, арестованными по сфабрикованным обвинениям, на даный момент неизвестно, поскольку связи с ними нет уже несколько месяцев. Брюссель не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и ведет диалог о будущем страны с лидером демсил Светланой Тихановской.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
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