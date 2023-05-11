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Европарламент в СтрасбургеФото: Frederick Florin/AFP/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаБеларусь

"Мы хотим знать, где Виктор!" В ЕП прошли дебаты о Бабарико

Эмма Левашкевич
37 мин. назад

Европарламент принял резолюцию о ситуации c экс-претендентом на президентский пост в Беларуси, который попал из колонии в больницу со следами избиений.

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Европарламент 11 мая принял резолюцию по ситуации с Виктором Бабарико. Популярный белорусский политик, который выдвигался на президентский пост в 2020 году и был задержан за два месяца до выборов, в конце апреля 2023 года попал в больницу со следами избиений.

Бабарико доставили в хирургическое отделение из ноповолоцкой колонии, где он отбывает 14-летний срок. Его команда сообщала, что врачи откачивают жидкость из легких. С 28 апреля о том, где находится политик, ничего не известно - к нему не могут попасть ни родные, ни адвокаты. Ситуацию с Виктором Бабарико накануне принятия резолюции обсудили депутаты Европарламента. О чем они говорили в своих выступлениях - в репортаже DW.

"14 лет - это одна пятая средней продолжительности жизни в РБ"

Литовский евродепутат, постоянный докладчик по Беларуси Пятрас Ауштрявичус напомнил коллегам, что 14-летний тюремный срок, к которому приговорен Бабарико, - это одна пятая средней продолжительности жизни мужчин в Беларуси, где сейчас насчитывается более 1500 политических заключенных.

"Режим Лукашенко не прекращает мстить своим соперникам даже после заключения в тюрьму. Политзаключенные находятся в полной изоляции. Они отрезаны от контактов с другими заключенными и от внешнего мира. Их постоянно терроризируют, издеваются над ними", - заявил депутат. 

Ауштрявичус считает, что преступления режима Лукашенко должны быть расследованы международным трибуналом. "Мы должны как можно скорее расширить санкции и наказать тех, кто несет ответственность за незаконное лишение свободы и бесчеловечное обращение с политическими заключенными в Беларуси", - заявил он.

"Санкции против режима Лукашенко будут только усиливаться"

Очередным примером того, как репрессивная система злоупотребляет своими полномочиями, назвал дело Виктора Бабарико литовский евродепутат Юозас Олекас (фракция социал-демократов). Он напомнил об избиениях задержанных, отказе в доступе к медицинской помощи, преследованиях адвокатов политзаключенных. "Европейский парламент должен быть предельно ясен. Санкции против режима и всех его пособников будут только усиливаться", - считает он

Евродепутат из Германии от "зеленых" Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel) вспомнила, какими словами Виктор Бабарико начинал президентскую кампанию в 2020 году: "Мы не выбираем время, в котором живем, но мы можем выбрать свой собственный путь". 

Виктор Бабарико на суде, июль 2021 года
Виктор Бабарико на суде, июль 2021 годаФото: Ramil Nasibulin/picture alliance/AP

Она считает, что пример Бабарико вдохновил других присоединиться к этой политической кампании, в том числе его сына Эдуарда Бабарико (он уже почти три года находится в СИЗО, суд начнется 22 мая) и Марию Колесникову (осуждена на 11 лет). В конце своего выступления депутат вспомнила еще одну фразу Бабарико: "Я хотел бы умереть на родине, которой горжусь".

"И поскольку Беларусь пока не является страной, которой он мог бы гордиться, умереть - это не вариант", - заявила депутат.

Замглавы делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Карин Карлсбро также потребовала немедленного и безоговорочного освобождения Бабарико. "Мы хотим знать, где находится Виктор, - сказала она - Мы хотим видеть, что ему обеспечен профессиональный медицинский уход и лечение".

"Страна превратилась в концлагерь"

Польский евродепутат Рышард Чарнецкий (партия "Право и справедливость") напомнил, что Польша граничит с Беларусью, и поляки прекрасно знают, насколько плоха ситуация в стране. По его мнению, в политике редко можно делить на черное и белое, но ситуация в Беларуси - именно такой случай. И именно поэтому ЕС должен быть солидарен в белорусском вопросе. "В единстве у нас больше шансов на демократию в Беларуси. Не сразу, но это произойдет", - считает он. 

Его коллега Людас Мажилис от Европейской народной партии назвал происходящее в Беларуси войной Лукашенко против своего народа и заявил, что страна превратилась в концентрационный лагерь. Он, как и многие другие депутаты, выступил за то, что ЕС стоит продолжать применять санкции против Беларуси, но они должны быть на том же уровне, что и санкции против России.

В новом пакете санкций снова не упоминается Беларусь

Тем временем представитель Нидерландов Тейс Ройтен (фракция "Прогрессивный альянс социалистов и демократов") заметил, что в мае был представлен 11-й пакет санкций против России, но в нем снова не упоминается Беларусь. "К режиму путинского лакея Лукашенко, который активно участвует в депортации детей из Украины, должно быть соответствующее отношение. - заявил он с трибуны. - Свободу Виктору Бабарико! Свободу всем политическим заключенным! Жыве Беларусь!"

В заключении еврокомиссар юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс заверил, что в ЕС делают все возможное, чтобы получить информацию о состоянии Бабарико, однако белорусские власти не отвечают.

Дидье Рейндерс, еврокомиссар юстиции и верховенства права
Дидье РейндерсФото: KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images

Он заявил, что ухудшение ситуации в стране приведет к дальнейшей реакции ЕС. Рейндерс напомнил, что  Европейский Союз продолжает поддерживать народ Беларуси - гражданскому обществу уже предоставлено 100 миллионов евро в виде прямой финансовой поддержки.

"Европейский Союз призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных и прекращению репрессий. ЕС продолжит свои усилия по обеспечению правосудия для жертв и привлечению к ответственности виновных", - пообещал он.

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