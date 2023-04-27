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Виктор Бабарико во время судебного процесса, июль 2021 годаФото: Ramil Nasibulin/picture alliance/AP
ПолитикаБеларусь

ЕС призвал оказать Бабарико надлежащую медпомощь

Жан Рофе
2 ч. назад

Экс-кандидат на пост президента Беларуси, отбывающий срок в колонии, накануне был доставлен в больницу Новополоцка. По словам соратников, политика избили.

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Европейский Союз выразил обеспокоенность состоянием здоровья находящегося в заключении бывшего кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, который, как сообщалось, был госпитализирован со следами побоев. "Мы призываем власти обеспечить его безопасность и оказать ему немедленную и надлежащую медицинскую помощь, а также предоставить ему доступ к адвокатам и семье", - заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в четверг, 27 апреля.

В заявлении отмечается, что за последнее время несколько политзаключенных были госпитализированы, после того как они, предположительно, подверглись насилию в тюрьме. "ЕС вновь требует немедленного и безоговорочного освобождения Виктора Бабарико и всех политзаключенных. ЕС продолжит свои усилия по обеспечению правосудия для жертв и привлечению к ответственности виновных", - говорится в документе.

Бабарико перевезли из колонии в больницу

В среду, 26 апреля, несколько белорусских Telegram-каналов сообщили, что Виктор Бабарико, намеревавшийся баллотироваться на выборах президента Беларуси и ныне отбывающий срок за получение взятки и отмывание денег, госпитализирован из колонии в хирургическое отделение больницы Новополоцка. По данным соратников Бабарико, политик был доставлен в больницу со следами столь жестокого избиения, что его даже не узнали, пока не увидели фамилию.

"В больнице подтвердили наличие пациента Бабарико. К сожалению, другие подробности, включая причину госпитализации и детали состояния Виктора, нам пока неизвестны", - рассказал в четверг DW пресс-секретарь Бабарико Глеб Германчук.

Дело против Виктора Бабарико

Виктор Бабарико, бывший глава "Белгазпромбанка", был арестован в июне 2020 года. Тогда банкир пытался зарегистрироваться кандидатом на выборах, на которых авторитарный лидер Александр Лукашенко баллотировался на шестой срок подряд. За три дня до ареста власти взяли "Белгазпромбанк" под свой контроль, задержав топ-менеджмент по подозрению в мошенничестве. Был арестован и сын банкира.

6 июля 2021 года Бабарико был приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о крупной взятке (ч. 3 ст. 430 УК РБ) и легализации средств, полученных преступным путем (ч.2 ст. 235 УК РБ). Amnesty International признала Виктора Бабарико и остальных обвиняемых по делу узниками совести.

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