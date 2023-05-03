Бабарико - в опасности. Правозащитники просят вмешаться ООН

Последний раз экс-банкира и бывшего претендента на пост президента Беларуси на выборах 2020 года Виктора Бабарико видели три месяца назад. Во вторник, 2 мая, в Департаменте исполнения наказаний (ДИН) МВД Беларуси приняли родных экс-банкира, но ни по одному вопросу, связанному с его здоровьем, ответов, по словам родных, не дали.

25 апреля стало известно, что Бабарико, которого правозащитники признали политзаключенным, поступил в больницу в Новополоцке с диагнозом пневмоторакс, на нем также были заметны следы избиения. По заключению медиков, пациенту необходимо серьезное лечение. Однако уже 27 апреля экс-банкира вернули в колонию, где он отбывает срок - 14 лет лишения свободы. Администрация колонии ничего не объясняет, молчит прокуратура и МВД. Состояние Виктора Бабарико вызывает серьезные опасения. Вмешается ли в ситуацию ООН?

Почему Бабарико попал в больницу?

Бывший тюремный врач Василий Завадский отмечает, что пневмоторакс может быть вызван переломом ребер, в результате чего повреждение получают плевра и легкое. "По информации в СМИ, на теле Бабарико также были обнаружены следы избиения, так что вряд ли это был спонтанный пневмоторакс, связанный с общим состоянием здоровья", - считает эксперт.

Виктор Бабрико (фото из архива) Фото: Svetlana/Zoonar/picture alliance

По его словам, пследнее время Виктор как "нарушитель" содержался к помещении камерного типа (ПКТ), где находятся несколько человек: "Можно допустить, что туда поместили конфликтного человека, который избил Бабарико. Учитывая пристальное внимание администрации колонии к нему, сомневаюсь, что все происходило без ее ведома".

Исходя из практики, камера могла быть оборудована системой видеонаблюдения. После смерти политзаключенного Витольда Ашурка в Шкловской колонии Следственный комитет (СК) демонстрировал кадры из ПКТ, где все происходило. В случае с Бабарико силовики, указывают правозащитники, умышленно игнорируют запросы по поводу его состояния.

"Когда человек просто заболел, администрация колонии не сообщает об этом его родным. Даже если была драка, в результате чего он пострадал, - говорит Завадский. - Другое дело, если состояние (заключенного. - Ред.) угрожает его жизни - тогда с родственниками обязательно связываются. В случае с Бабарико представители МВД умышленно молчат, это рождает дополнительные подозрения".

Могли ли пациента с пневмотораксом так быстро вернуть в колонию? Василий Завадский поясняет, что все зависит от назначенного лечения, которе Бабарико может проходить и за решеткой, где силовикам проще блокировать информацию о нем. "Его могли вернуть как в Новополоцкую колонию, так и перевести в республиканскую тюремную больницу в Минск", - уточнил бывший тюремный врач.

Условия содержания ухудшаются синхронно

Виктор Бабрико последний раз общался с родными 6 февраля. В этот же день его смог посетить адвокат. С тех пор политзаключенного никто не видел и не слышал, хотя звонки заключенным положены каждую неделю, встречи с адвокатом по закону могут проходить без ограничений. К Бабарико защитника не пускают под разными предлогами. Еще 16 марта по данному вопросу поступили обращения в ДИН, прокуратуру Витебской области и администрацию Новополоцкой колонии. Ответов нет, хотя уже вышли все установленные для этого сроки.

Юриста штаба Бабарико на президентских выборах 2020 года, члена Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Максима Знака, который отбывает срок в Витебской колонии, последний раз его адвокат видел 2 февраля. После чего такие встречи больше не позволяют проводить, а письма от Знака, приговоренного к 10 годам колонии и признанного правозащитницами политзаключенным, не приходят с 9 февраля. До того он писал родным каждый день. ДИН не предпринимает никаких действий и в этой ситуации.

Максим Знак и Мария Колесникова во время судебного процесса, сентябрь 2021 года Фото: Viktor Tolochko/SNA/imago images

Мария Колесникова, глава штаба Бабарико на выборах и член президиума КС, последний раз звонила родным 16 ноября прошлого года. С 15 февраля от нее не приходят письма, адвокат смог посетить Колесникову 7 февраля, после чего администрация Гомельской колонии блокирует все контакты. В ноябре Колесникова, приговоренная к 11 годам колонии и признанная политзаключенной, в тяжелом состоянии попала в реанимацию.

Также несколько месяцев нет связи с политзаключенными Игорем Лосиком (как и Бабарико, отбывает срок в Новополоцкой колонии) и Николаем Статкевичем (находится в Глубокской колонии). Когда контакты находящихся за решеткой лиц с их родными заблокированы, встреча с адвокатом - единственная возможность связи с внешним миром. Однако вышеперечисленные белорусские политзаключенные теперь лишены и этого. Раньше адвокатов лишали лицензии, теперь их подвергают допросам, обыскам и задержаниям. Некоторые из них вынуждено покинули страну.

Что может сделать ООН?

Поскольку правоохранительные органы бездействуют, правозащитник направили обращения спецдокладчику ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марэн. Первое - 23 марта, второе - 29-го апреля, когда стало известно, что Виктора Бабарико доставили в больницу.

Анаис Марэн Фото: privat

Как сообщил источник DW, в обращениях отмечается, что Знака, Колесникову и Бабарико содержат в условиях, которые угрожают не только их здоровью, но и жизни. Ни родные, ни адвокаты не могут получить о них даже базовую информацию. Правозащитники просят спецдокладчика направить властям Беларуси срочное обращение с требованием прекратить содержать политзаключенных без связи с внешним миром, обеспечить доступ к ним адвокатов и необходимую медицинскую помощь, а также прекратить преследование самих адвокатов.

Мандат Анаис Марэн позволяет запрашивать у властей РБ информацию, касающуюся индивидуальных случаев нарушения прав человека, а также требовать прекратить такую практику. А если ситуация не изменится, то сообщать об этом в Совет по правам человека и Генеральную Ассамблею ООН. Несмотря на срочность обращений, пока публичной реакции от спецдокладчика не последовало. Редакция DW также направила запрос Анаис Марэн, мы будем следить за развитием ситуации.

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