Куда Беларусь продает свою древесину в условиях санкций ЕС

Экспорт пиломатериалов и древесины долгие годы приносил Беларуси значительные поступления в бюджет. При этом основными покупателями являлись страны Евросоюза. Как изменилась ситуация после введения санкций ЕС?

Согласно данным официальной статистики, еще в 2021 году белорусская древесина активно поставлялась на европейский рынок, а среди главных покупателей значились Польша, Литва, Латвия, Германия и Нидерланды. Очень оптимистично начался и 2022 год, когда выручка от вывоза на экспорт продукции деревообработки выросла на 25%.

Однако после российского военного вторжения в Украину именно белорусская деревообработка в числе первых попала под санкции Запада. В марте прошлого года Евросоюз ввел полный запрет на поставки из Беларуси пиломатериалов, брикетов, фанеры и различных древесных плит.

Что говорят о санкциях белорусские власти?

Несмотря на это решение, в первом полугодии 2022 года европейские страны еще продолжали импортировать белорусскую древесину и продукцию деревообработки. Дело в том, что ограничения не распространялись на контракты, заключенные до 2 марта 2022 года, и могли исполняться до начала июня.

Таким образом, доступ на рынки стран ЕС для этой отрасли окончательно был перекрыт минувшим летом. С тех пор белорусские деревообрабатывающие предприятия ищут не только новые рынки сбыта для своей продукции, но и новые схемы. Приоритетом стали поставки в страны бывшего СССР, поскольку по экспорту в другие государства возникали вопросы с логистикой.

На одном из белорусских предприятий по производству мебели Фото: Ales Petrowitsch/DW

По словам председателя концерна "Беллесбумпром" Михаила Касько, под санкции попало 46% продукции предприятий деревообработки. Глава концерна признал, что ограничительные меры привели к потере традиционных рынков сбыта. "Пришлось всю вторую половину прошлого года перестраиваться, искать новых потребителей продукции. Зачастую это происходило достаточно болезненно", - заявил Михаил Касько.

При этом председатель "Беллесбумпрома" считает, что в целом отрасль смогла справиться с серьезным вызовом. По его утверждению, объем производства вырос на 5% и ни одно из предприятий концерна (а их четыре десятка) не было закрыто.

Официального подтверждения этим данным нет, поскольку после введения санкций ЕС Национальный статистический комитет Беларуси перестал давать в открытый доступ подробную информацию о работе наиболее чувствительных сфер экономики страны.

Альтернатива для экспорта: вместо ЕС - в Азию

Как рассказал DW на условиях анонимности инженер одного из крупных деревообрабатывающих предприятий Беларуси, санкции ощутимо сказались на экономике отрасли. "Дело даже не в объемах, хотя и это тоже важно: еще в 2021 году из Беларуси 40% древесины шло в Евросоюз, - отмечает собеседник. - Нашу продукцию, в принципе, могут купить в Азии и в других концах света, но это будет совсем другая цена. Европа всегда была маржинальным рынком, то есть там продавать было выгодно. А с учетом транспортных расходов и каким путем товар поставляется в тот же Китай, полученная прибыль просто несопоставима с прежним экспортом в ЕС".

На одной из мебельных фабрик Беларуси Фото: Ales Petrowitsch/DW

Помимо этого, несмотря на заявляемое на самом высоком уровне тесное белорусско-российское сотрудничество, между двумя странами сохраняется конкуренция во многих отраслях, включая деревообработку. "Наши планы нарастить экспорт в страны Средней Азии и Закавказье затрагивают интересы российских компаний, которые давно уже присутствуют в этом регионе. Понятно, что просто так занять нишу не получится", - отмечает инженер белорусского деревообрабатывающего предприятия.

А еще, по его словам, заметно сказывается для белорусской лесной промышленности потеря украинского рынка. Хотя объем поставок в эту страну уступал экспорту в ЕС, но как раз в последние годы продажи в Украине постоянно росли. Наибольшим спросом там пользовались ДСП, распиленные лесоматериалы и фанера.

Обходные пути для белорусской древесины

Необходимость искать альтернативные рынки сбыта для белорусской продукции порой приводили к удивительным историям. Если в самой Беларуси статистика экспорта стала по многим направлениям закрытой, то в других странах проблем с доступом к данным нет.

В конце 2022 года выяснилось, что с момента введения Евросоюзом запрета на импорт белорусской древесины, в тысячи раз выросли поставки в ЕС лесоматериалов из Казахстана и Кыргызстана. Тогда же появилось предположение, что под видом продукции из Азии в обход санкций в Европу отправлялось именно белорусское дерево.

Древесина для производства мебели Фото: Ales Petrowitsch/DW

По словам экономиста, знакомого с положением дел в лесной отрасли Беларуси (по понятным причинам он тоже попросил себя не называть), некоторые деревообрабатывающие предприятия уже давно имели свои представительства или дочерние компании на территории ЕС.

"Если раньше это помогало иметь налоговые преференции и снижать финансовые издержки при поставках на экспорт, то введение санкций заставило совсем иначе выстраивать работу своих "дочек", - говорит эксперт. - Почти все они перерегистрировались и в новых названиях мало что напоминает о связи с белорусским производством. Зато появилась возможность снова поставлять продукцию в ЕС: теперь не напрямую из Беларуси, а транзитом через азиатские страны".

Правда, о новых фактах аномально высокого роста поставок древесины в ЕС подобным образом в последнее время сообщений не было.

От "серых" схем к выпуску новой продукции

Собеседник отмечает, что белорусские власти знают о существовании подобных "серых" схем, а в некоторых случаях даже возбуждаются уголовные дела. Нынешним летом проходил судебный процесс в Пинске, где обвиняемыми стали представители местных деревообрабатывающих предприятий.

Мебель из белорусской древесины Фото: Ales Petrowitsch/DW

"В суде выяснилось, что еще летом 2016 года учредитель пинского предприятия создал фирму в офшорной зоне Сингапура, на которую оформлялись сделки по заниженной цене. В дальнейшем товар отгружался европейским покупателям по реальной стоимости", - рассказывает эксперт.

По его словам, эта схема действовала еще в досанкционный период и вина руководителей заключалась только в том, что белорусское государство недополучило налоги. Сейчас же похожие "альтернативные" варианты поставок в ЕС наверняка обсуждаются на самом высоком уровне.

При этом экономист отмечает, что от введенных запретов страдают далеко не все предприятия деревообработки в Беларуси: "Санкции коснулись, в первую очередь, сырья и пиломатериалов, а те, кто занимается выпуском мебели, особых изменений не ощутили".

По мнению собеседника, нынешняя ситуация - хороший повод переключиться на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Но для этого нужны серьезные инвестиции и обучение персонала. Задача же властей - поддержать реально перспективные проекты, которые могут принести финансовую отдачу в будущем.

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