Падение продаж и "серые" схемы: как изменился авторынок?

Что происходило на белорусском авторынке в 2022 году, как на него повлияли санкции против Беларуси и РФ и война России против Украины и чего ждать в наступившем году?

Для Беларуси 2022 год стал одним из худших, если учитывать легальный импорт автомобилей в страну. По данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), всего за минувший год официальными дилерами было продано 17 234 автомобиля. Чтобы оценить, насколько ощутимым оказалось падение продаж, можно привести другую цифру: в 2021 году компании-члены БАА продали 46 837 машин.

Почему падают продажи у официальных дилеров?

По словам члена правления Белорусской автомобильной ассоциации Андрея Ткачева, все последние годы большая часть белорусского авторынка формировалась за счет автомобилей российского производства, но в 2022 году ситуация изменилась. "Учитывая уход ведущих мировых брендов с российского рынка и заморозку производства популярных моделей, собираемых в России, белорусские дилеры решали вопрос с формированием новой модельной линейки и перенаправлением поставок", - отметил Андрей Ткачев.

Он прогнозирует, что этот процесс будет продолжаться и в 2023 году, а результаты продаж во многом будут зависеть от того, как быстро и безболезненно представители белорусского автобизнеса смогут организовать поставку машин.

Новые автомобили марки Geely Фото: Ales Petrowitsch/DW

Уровень продаж новых автомобилей падал и в 2020-2021 годах, но не был таким большим. Тогда трудности были связаны с нарушением логистических цепочек в мире из-за пандемии COVID-19, а теперь ощущаются последствия войны в Украине и последовавших из-за этого санкций, как в отношении России, так и Беларуси.

Кстати, если до середины лета 2022 года Белорусская автомобильная ассоциация предоставляла подробный анализ по брендам и моделям машин, которые продавались в стране, то с августа прошлого года БАА решила сократить "объем публикуемых данных о продажах новых автомобилей".

Тем не менее ассоциация опубликовала тройку лидеров продаж по итогам 2022 года и из этой информации следует, что китайские машины Geely белорусской сборки потеснили российский бренд Lada и Kia.

Как работает параллельный импорт?

Впрочем, говорить о том, что белорусы в целом утратили интерес к покупке автомобилей вряд ли уместно. Если у официальных дилеров фиксируется заметное падение продаж, то спрос на услуги тех, кто занимается этим полулегально - по-прежнему высок.

Согласно таможенным данным, с начала 2022 года физические лица ввезли в Беларусь не менее 80 тысяч транспортных средств из-за пределов Евразийского экономического союза. Таким образом, импорт автомобилей физическими лицами вырос за год в 2,4 раза.

Самой популярной маркой автомобиля для импорта из-за рубежа в Беларусь в 2022 году стала BMW. Автомобили этого бренда составили около 17,57% от общего количества ввезенных авто, опередив Volkswagen (10,53%) и Renault (7,08%).

Как рассказал на условиях анонимности один из таких перевозчиков, большинство новых и почти новых (с небольшим пробегом) машин теперь попадают в Беларусь совсем по другим каналам: "Это те поставки, которые мы называем параллельным импортом: машины закупаются и привозятся с более сложной логистикой и ценообразованием". По словам собеседника DW, реальный объем "серого" рынка может быть в два‐три раза выше официального.

Продавцы утверждают, что значительная часть привезенных в Беларусь машин в итоге оказывается на российском рынке. К тому же повышенный спрос со стороны россиян повлиял и на ассортимент машин: именно поэтому чаще всего ввозились немецкие и французские бренды.

Ажиотаж на авторынке - последствие санкций?

Сергей, житель одного из городов Брестской области, с небольшими перерывами уже десяток лет занимается перегоном иномарок из Западной Европы в Беларусь и Россию. Он говорит, что теперь в обеих странах на фоне дефицита новых автомобилей ощущается ажиотаж и связанный с ним рост цен. "Буквально в начале нынешнего года отгонял машину в Москву и мог наблюдать очень много автомобилей на транзитных номерах по дороге в российскую столицу - кто едет своим ходом, кто на лафете", - рассказывает Сергей.

Автомобили на одной из белорусских автостоянок Фото: Ales Petrowitsch/DW

Он уточняет, что на лафеты и автовозы - отдельный спрос, поскольку если машина едет своим ходом, то при продаже не считается новой: "Даже тысяча километров пробега - это уже подержанный автомобиль, а значит и цена на него будет меньше".

Мужчина не стал раскрывать подробности схем, которые приходится использовать во время перегона западных автомобилей из Беларуси в Россию, но намекнул, что стоимость такой услуги может достигать одной тысячи долларов за каждую машину. "Нюансов очень много, но в целом нынешний ажиотаж является реакцией на санкции, из-за чего сильно просел официальный импорт в Россию. А раз есть дефицит, то закономерно выросли и цены. Как результат: выросло число желающих, готовых пригнать новый или почти новый авто под заказ", - отмечает Сергей. По его словам, бывшие в употреблении автомобили также востребованы на российском авторынке, но цена перегона в этом случае не такая выгодная для посредников.

Подержанные машины тоже выросли в цене

А какова ситуация на авторынках в самой Беларуси? Брестчанин Александр регулярно посещает площадку по продаже подержанных машин в своем городе и рассказывает, что выбор есть, хотя и не очень велик: "Есть люди, которые присматриваются и надеются, что автомобилей будет больше, а цены снизятся. Но ждать этого наивно: я думаю, если есть деньги, и нужна машина, то надо брать сейчас, потому что дальше возможно будет еще дороже".

Свое мнение Александр аргументирует тем, что ориентируется на стоимость новых машин: если цена на них будет продолжать расти, то подержанные тоже подорожают: "Здесь важен вопрос поставок: ведь любой дефицит толкает цены вверх".

При этом собеседник отмечает, что для покупателя теперь уже важнее состояние автомобиля, а не год его выпуска: "Я вижу на рынке трехлетние машины, которые хозяева покупали условно за 10 тысяч долларов, а сейчас готовы уступить за 13 тысяч - и они уверены, что не прогадают, поскольку машина на ходу".

На ситуацию могут повлиять планы белорусских властей увеличить производство в стране автомобилей марки Geely, однако знатоки авторынка такой вариант оценивают скептически. По словам перегонщика Сергея, эти автомобили белорусской сборки не особо популярны в России: "Если в Беларуси государственные и бюджетные организации можно заставить покупать именно эти машины, то в той же Москве такая схема вряд ли сработает".

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