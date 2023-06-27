Частный бизнес в Беларуси. Что изменится в законодательстве?

Каких перемен опасаются представители малого бизнеса и что стоит за желанием белорусских властей сократить виды деятельности для тех, кто имеет статус индивидуального предпринимателя - у DW.

В белорусском парламенте начали рассматривать законопроект "Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности". Инициаторы документа заявляют, что цель - упростить переход индивидуальных предпринимателей к новому статусу - через создание юридического лица. Однако сами ИП настроены не столь оптимистично: многих одолевают сомнения в перспективности дальнейшего ведения бизнеса в стране.

Белорусские власти предлагают реформу

Выступая перед депутатами Палаты представителей во время рассмотрения нового законопроекта в первом чтении, министр экономики Александр Червяков заявил, что предлагаемая реформа позволит сделать более прозрачной предпринимательскую деятельность в Беларуси.

По нынешнему законодательству к субъектам малого предпринимательства относятся зарегистрированные ИП, микроорганизации и малые предприятия. При этом разница между микро- и малыми организациями заключается в количестве работников. В первом случае их должно быть не более 15 человек, во втором - от 16 до 100.

Мебельный магазин в Беларуси Фото: Ales Petrowitsch/DW

Новый законопроект относит к субъектам малого предпринимательства физических лиц, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность. В их число попадут владельцы агроусадеб, ремесленники и граждане, самостоятельно реализующие свои профессиональные навыки (например, репетиторы).

Александр Червяков пообещал, что белорусские власти создадут систему стимулов для укрупнения бизнеса. "Учреждается специальный режим для организаций с численностью до 50 человек: требования к ним и штрафные санкции будут не выше, чем для микроорганизаций", - заявил министр экономики.

Кроме того, будет увеличена государственная поддержка малого и среднего предпринимательства. Все это, по мнению Червякова, повысит долю участия граждан в экономике страны.

Количество ИП в Беларуси сокращается

Это далеко не первая попытка избавиться от чрезмерного, по мнению белорусских властей, количества индивидуальных предпринимателей и вынудить их регистрировать свой бизнес в качестве юридических лиц. Всерьез подобная тема обсуждалась еще в 2007 году: тогда даже существовал план по преобразованию ИП в унитарные предприятия, но желающих оказалось совсем немного.

Между тем, согласно официальной статистике, только за последний год число индивидуальных предпринимателей в Беларуси сократилось на десять тысяч. По состоянию на 1 января 2023 года хозяйственную деятельность в стране вели 263 тысячи ИП.

Как рассказал на условиях анонимности представитель юридической компании, продолжающей свою деятельность в Беларуси, снижение количества индивидуальных предпринимателей выглядит вполне логичным. "Больше всего их было в Минске, но уже около двух лет в столице зарегистрировать ИП невозможно, - говорит собеседник DW. - Что касается регионов, то там тоже есть случаи, когда появляются новые предприятия из числа бывших ИП. Но это должно быть осознанно, связано с расширением бизнеса и без принуждения со стороны властей".

С таким мнением согласен и предприниматель Андрей, который считает, что многие ИП еще психологически не готовы к созданию юридического лица. "Людей пугает сама перспектива открывать фирму, если не уверен в завтрашнем дне, - отмечает Андрей. - Когда же ты - ИП, то к падению доходов относишься философски".

Чем разрешат заниматься предпринимателям?

Пожалуй, самый злободневный вопрос, который возникает у нынешних ИП: каким бизнесом им позволят заниматься после принятия нового закона? Уже объявлено, что список разрешенных для физических лиц видов деятельности определят в правительстве. Те ИП, чьих видов деятельности в перечне не окажется, смогут работать по нынешним правилам до конца 2025 года. После этого им придется или закрыться, или стать юридическим лицом.

Исключение коснется только организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий: при таком виде деятельности ИП можно быть только до 1 июля 2023 года.

Помещение, которое сдают в аренду Фото: Ales Petrowitsch/DW

Жительница Минска Светлана (имя изменено) рассказала, что в свое время получила статус индивидуального предпринимателя именно для того, чтобы быть организатором музыкальных вечеров и театрализованных представлений. "Можно сказать, что мой бизнес исчез после событий 2020 года, так что совсем не удивлена нынешнему ограничению: это лишний раз доказывает, что власти намерены еще жестче контролировать любые альтернативные культурные ивенты", - уверена Светлана.

Вполне вероятно, что в будущем ИП не смогут заниматься также оптовой торговлей, деятельностью в области права, оказывать туристические, почтовые и курьерские услуги. Но все это - пока только догадки: сам перечень разрешенных видов деятельности появится лишь после того, как закон вступит в силу.

Налоги тоже вырастут

Сокращение видов деятельности, разрешенных для работы в статусе ИП - это еще не все неприятности, которые предстоит пережить белорусским предпринимателям. Уже известно, что с 2024 года власти намерены в очередной раз поднять ставку подоходного налога: со следующего года его размер вырастет с 20% до 25%.

Депутат Палаты представителей Леонид Брич, возглавляющий в парламенте постоянную комиссию по экономической политике, отмечает, что платить налоги в равной степени должны все субъекты предпринимательской деятельности. Однако пока это происходит далеко не всегда. "В больших городах и столице некоторые ИП имеют объемы производства больше, чем средние предприятия, а налогов платят с гулькин нос", - объяснил Леонид Брич суть изменений в интервью государственным СМИ.

Сами предприниматели скептически оценивают подобные заявления и считают, что нынешнее "беспокойство" чиновников и депутатов о статусе ИП объясняется очень примитивно. "Они хотят увеличить объемы налоговых отчислений в бюджет, не особо задумываясь, а все ли ИП потянут эти расходы", - делится мыслями брестский предприниматель Андрей.

По его словам, в идеале закон о предпринимательстве для того и нужен, чтобы стимулировать людей заняться бизнесом. Причем делать это надо эволюционно, а не сужать перечень видов деятельности для тех ИП, которые и сейчас находятся на грани выживания.

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