  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ОбществоБеларусь

Частный бизнес в Беларуси. Что изменится в законодательстве?

Алесь Петрович
1 ч. назад

Каких перемен опасаются представители малого бизнеса и что стоит за желанием белорусских властей сократить виды деятельности для тех, кто имеет статус индивидуального предпринимателя - у DW.

https://p.dw.com/p/4T7Y1
При входе на рынок в Бресте
При входе на рынок в Бресте Фото: Ales Petrowitsch/DW

В белорусском парламенте начали рассматривать законопроект "Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности". Инициаторы документа заявляют, что цель - упростить переход индивидуальных предпринимателей к новому статусу - через создание юридического лица. Однако сами ИП настроены не столь оптимистично: многих одолевают сомнения в перспективности дальнейшего ведения бизнеса в стране.

Белорусские власти предлагают реформу

Выступая перед депутатами Палаты представителей во время рассмотрения нового законопроекта в первом чтении, министр экономики Александр Червяков заявил, что предлагаемая реформа позволит сделать более прозрачной предпринимательскую деятельность в Беларуси.

По нынешнему законодательству к субъектам малого предпринимательства относятся зарегистрированные ИП, микроорганизации и малые предприятия. При этом разница между микро- и малыми организациями заключается в количестве работников. В первом случае их должно быть не более 15 человек, во втором - от 16 до 100.

Мебельный магазин в Беларуси
Мебельный магазин в Беларуси Фото: Ales Petrowitsch/DW

Новый законопроект относит к субъектам малого предпринимательства физических лиц, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность. В их число попадут владельцы агроусадеб, ремесленники и граждане, самостоятельно реализующие свои профессиональные навыки (например, репетиторы).

Александр Червяков пообещал, что белорусские власти создадут систему стимулов для укрупнения бизнеса. "Учреждается специальный режим для организаций с численностью до 50 человек: требования к ним и штрафные санкции будут не выше, чем для микроорганизаций", - заявил министр экономики.

Кроме того, будет увеличена государственная поддержка малого и среднего предпринимательства. Все это, по мнению Червякова, повысит долю участия граждан в экономике страны.

Количество ИП в Беларуси сокращается

Это далеко не первая попытка избавиться от чрезмерного, по мнению белорусских властей, количества индивидуальных предпринимателей и вынудить их регистрировать свой бизнес в качестве юридических лиц. Всерьез подобная тема обсуждалась еще в 2007 году: тогда даже существовал план по преобразованию ИП в унитарные предприятия, но желающих оказалось совсем немного.

Между тем, согласно официальной статистике, только за последний год число индивидуальных предпринимателей в Беларуси сократилось на десять тысяч. По состоянию на 1 января 2023 года хозяйственную деятельность в стране вели 263 тысячи ИП.

Как рассказал на условиях анонимности представитель юридической компании, продолжающей свою деятельность в Беларуси, снижение количества индивидуальных предпринимателей выглядит вполне логичным. "Больше всего их было в Минске, но уже около двух лет в столице зарегистрировать ИП невозможно, - говорит собеседник DW. - Что касается регионов, то там тоже есть случаи, когда появляются новые предприятия из числа бывших ИП. Но это должно быть осознанно, связано с расширением бизнеса и без принуждения со стороны властей".

С таким мнением согласен и предприниматель Андрей, который считает, что многие ИП еще психологически не готовы к созданию юридического лица. "Людей пугает сама перспектива открывать фирму, если не уверен в завтрашнем дне, - отмечает Андрей. - Когда же ты - ИП, то к падению доходов относишься философски".   

Чем разрешат заниматься предпринимателям?

Пожалуй, самый злободневный вопрос, который возникает у нынешних ИП: каким бизнесом им позволят заниматься после принятия нового закона? Уже объявлено, что список разрешенных для физических лиц видов деятельности определят в правительстве. Те ИП, чьих видов деятельности в перечне не окажется, смогут работать по нынешним правилам до конца 2025 года. После этого им придется или закрыться, или стать юридическим лицом.

Исключение коснется только организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий: при таком виде деятельности ИП можно быть только до 1 июля 2023 года.

Помещение, которое сдают в аренду
Помещение, которое сдают в аренду Фото: Ales Petrowitsch/DW

Жительница Минска Светлана (имя изменено) рассказала, что в свое время получила статус индивидуального предпринимателя именно для того, чтобы быть организатором музыкальных вечеров и театрализованных представлений. "Можно сказать, что мой бизнес исчез после событий 2020 года, так что совсем не удивлена нынешнему ограничению: это лишний раз доказывает, что власти намерены еще жестче контролировать любые альтернативные культурные ивенты", - уверена Светлана.         

Вполне вероятно, что в будущем ИП не смогут заниматься также оптовой торговлей, деятельностью в области права, оказывать туристические, почтовые и курьерские услуги. Но все это - пока только догадки: сам перечень разрешенных видов деятельности появится лишь после того, как закон вступит в силу.   

Налоги тоже вырастут

Сокращение видов деятельности, разрешенных для работы в статусе ИП - это еще не все неприятности, которые предстоит пережить белорусским предпринимателям. Уже известно, что с 2024 года власти намерены в очередной раз поднять ставку подоходного налога: со следующего года его размер вырастет с 20% до 25%.

Депутат Палаты представителей Леонид Брич, возглавляющий в парламенте постоянную комиссию по экономической политике, отмечает, что платить налоги в равной степени должны все субъекты предпринимательской деятельности. Однако пока это происходит далеко не всегда. "В больших городах и столице некоторые ИП имеют объемы производства больше, чем средние предприятия, а налогов платят с гулькин нос", - объяснил Леонид Брич суть изменений в интервью государственным СМИ.

Сами предприниматели скептически оценивают подобные заявления и считают, что нынешнее "беспокойство" чиновников и депутатов о статусе ИП объясняется очень примитивно. "Они хотят увеличить объемы налоговых отчислений в бюджет, не особо задумываясь, а все ли ИП потянут эти расходы", - делится мыслями брестский предприниматель Андрей.

По его словам, в идеале закон о предпринимательстве для того и нужен, чтобы стимулировать людей заняться бизнесом. Причем делать это надо эволюционно, а не сужать перечень видов деятельности для тех ИП, которые и сейчас находятся на грани выживания.

Смотрите также:

Жесткие санкции ЕС: удар по Лукашенко или по белорусам?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Латушко: Лукашенко уже по уши в войне и будет входить в нее все дальше

Латушко: Лукашенко уже по уши в войне и будет входить в нее все дальше

Необходимо наращивать давление на режим Лукашенко, уверен руководитель НАУ Павел Латушко. Во время визита в Берлин оппозиционный политик ответил на вопросы DW о юридическом преследовании Александра Лукашенко, размещении российского ядерного оружия в Беларуси, освобождения политзаключенных и помощи Запада демократическому движению Беларуси.
Политика24 апреля 2023 г.38:23 мин.
external

Гостерроризм: кто остановит Лукашенко? | Ток-шоу "В самую точку"

Гостерроризм: кто остановит Лукашенко? | Ток-шоу "В самую точку"

На посадку самолета Ryanair и арест бывшего главреда Nexta Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги Евросоюз моментально ответил авиаблокадой. Но о ком действительно думал ЕС, принимая санкции - о белорусах или своих гражданах? Как скажутся эти санкции на жизни обычных белорусов? И какую роль в инциденте с Протасевичем играет Россия?
Политика2 июня 2021 г.44:10 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Евгений Пригожин и Владимир Путин (фото из архива)

Путин признал спонсирование ЧВК "Вагнер" государством

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный президент РФ Владимир Путин выступает с речью, говоря " бла бла бла бла бла", над ним надпись "Царь-речь", а рядом изображения "Царь-пушки" и "Царь-колокола"

Речь Путина после мятежа Пригожина: главное в одной картинке

Речь Путина после мятежа Пригожина: главное в одной картинке

Политика38 мин. назад
Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону

Представитель демсил РБ: Пригожину не нужно ехать в Минск

Представитель демсил РБ: Пригожину не нужно ехать в Минск

Конфликты4 ч. назад
"Ляпис Трубецкой", Берлин, 25 июня 2023 года

"Тот самый драйв": как прошел концерт Михалка в Берлине

"Тот самый драйв": как прошел концерт Михалка в Берлине

Культура26 июня 2023 г.
Бавария: фермерское хозяйство с солнечными батареями и церковь в баварском стиле

Энергетика Германии: солнца все больше, доля ВИЭ все выше

Энергетика Германии: солнца все больше, доля ВИЭ все выше

Экономика и бизнес37 мин. назад
При входе на рынок в Бресте

Частный бизнес в Беларуси. Что изменится в законодательстве?

Частный бизнес в Беларуси. Что изменится в законодательстве?

Общество1 ч. назад
Еврейский кампус Pears в Берлине

Pears: в Берлине открылся еврейский кампус

Pears: в Берлине открылся еврейский кампус

Культура1 ч. назад
На главную страницу