Адаптация к рецессии. Что происходит в белорусской экономике

Белорусская экономика находится в рецессии, но взгляд домохозяйств и бизнеса на экономическую ситуацию улучшился. Такой вывод следует из очередного мониторинга состояния экономики Беларуси, представленного 12 сентября Центром экономических исследований BEROC. По словам его авторов, темпы падения доходов белорусов уменьшились, бизнес считает, что риски для него снижаются, при этом ВВП РБ показывает самое резкое и глубокое падение за последние годы.

Белорусы стали позитивнее оценивать экономику страны

Данные исследования домохозяйств Беларуси, которое BEROC проводил в августе 2022 года, получены в результате онлайн-опроса 1000 городских жителей - выборка перевзвешена по полу, возрасту и месту жительства. Из опроса следует, что оценка белорусами состояния экономики страны стала улучшаться.

"В декабре 2021 года, когда ВВП показывал рост 2,3%, доля белорусов, которые оценивали состояние экономики как плохое или очень плохое, составляла 57%. В апреле 2022 года ВВП упал на 2%, а негативной экономическую ситуацию называли 53%. В августе же при падением ВВП на 5,2% за семь месяцев текущего года - уже только 47,7% респондентов. То есть, несмотря на санкции и войну, белорусы оценивают ситуацию в экономике как нормальную - пессимисты больше не в большинстве", - констатирует исследователь BEROC Алесь Гончаренок.

Авторы мониторинга также обнародовали данные об Индекс потребительской уверенности, который ими рассчитывается по методикам, используемым Росстатом и Евростатом. Как выяснилось, по обеим методологиям показатели резко упали в апреле, но выросли в августе - с -28% до -23% по методике Росстата и с -23% до -18,4% - Евростата.

Доля лиц, которые в августе 2022 года говорили о снижении их доходов за последний месяц, также уменьшилась, составив 43% опрошенных. Из них на еде вынуждены экономить 35% - этот показатель также упал на 5 процентных пунктов по сравнению предыдущим опросом. "Поэтому мы делаем вывод, что по самоощущению людей темпы падения их доходов снижаются", - поясняет Гончаренок.

Ожидания бизнеса также улучшились

Настроения среди бизнеса также значительно улучшились по сравнению с данными апреля. BEROC опросил онлайн руководителей 300 малых и средних предприятий, при этом исследователи отметили, что выборка фирм в апреле и августе частично не совпадала. "За все время наблюдений мы видим одну из самых лучших оценок бизнесом его положения. В конце 2020 года мы видели депрессию среди глав фирм, негативные оценки, которые затем слегка выровнялись, но после войны они снова стали уходить в негатив. Сейчас оценки бизнеса вышли в зону нейтральности", - говорит экономист Лев Львовский.

Эксперты говорят, темпы падения доходов населения Беларуси снизились Фото: picture alliance/dpa/V.Drachev

Кроме того, по его словам, из негатива в более нейтральное восприятие вышли и ожидания компаний от их будущего: "Самое уязвимое место в экономике для предпринимателей - это опрос по критерию "производство и продажи". Здесь бизнес хуже всего оценивает текущее положение, то есть сейчас ситуация с производством и продажами плохая. Однако компании надеются, что ситуация наладится - оценки про будущие ожидания нейтральные".

Также интересными, добавил Львовский, оказались данные по оценкам бизнесом рисков для него: "Мне как экономисту при прочтении новостей и заявлений правительства кажется, что риски все еще находятся в высокой зоне, но сами предприниматели считают, что риски снижаются - мы видим одно из самых резких падений восприятия рисков. Кроме того, если в начале войны в Украине предприниматели были в неопределенности относительно того, как преодолевать риски, многие ничего не делали, то сейчас среди способов преодоления рисков лидирует "повышение эффективности бизнес-процессов", "вывод новых продуктов/услуг на рынок" и "поиск новых путей для экспорта".

Экономика Беларуси в рецессии, падение ВВП рекордное

Экономист BEROC Дмитрий Крук, представляя результаты исследования макроэкономической ситуации в Беларуси, сразу сказал, что его данные могут не совпадать с оценками рядовых граждан и бизнеса, однако "это сухие цифры". В целом, по выражению Крука, текущая ситуация противоречива: "С одной стороны, есть глубокая и продолжающаяся рецессия, разрыв отношений с ЕС и Украиной и мрачные перспективы. А с другой - текущая динамика значимо лучше худших из возможных сценариев, а также мы видим умеренное восприятие ситуации экономическими агентами".

Дмитрий Крук Фото: Pawljuk Bykowskij/DW

Анализируя динамику ВВП (падение за семь месяцев 2022 года на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года), Крук указал, что это самое резкое и глубокое падение данного показателя за последние годы. И уточнил, что рецессия сопровождалась значительным сокращением внутреннего спроса.

"Ключевой тезис второго квартала 2022 года - экспортные шоки стали купироваться. То есть максимальное воздействие было пройдено в апреле-мае, а июльские цифры говорят, что физический объем экспорта несколько восстановился. Мне представляется, что это произошло из-за восстановления экспорта нефтепродуктов - четких доказательств у меня нет, но некоторые факты в статистике на это указывают. Также сохранению стабильности внешнеторговых позиций способствует рост цен на мировых рынках", - полагает Дмитрий Крук.

Почему ожидания людей и бизнеса хорошие, хотя экономика в рецессии?

Нынешнюю ситуацию, когда рядовые белорусы и бизнес оценивают текущее и будущее экономическое положение более позитивно, чем оно есть на самом деле, Лев Львовский объясняет очень низкими ожиданиями респондентов в предыдущих опросах (март-апрель). "После начала войны люди ожидали совсем чего-то ужасного, но этого не произошло. Поэтому теперь ожидания у людей и бизнеса довольно нейтральные", - говорит экономист и отмечает, что не видит проблемы с расхождением выявленных ожиданий и данных статистики.

Полушутя такое состояние дел Дмитрий Крук назвал "адаптацией к рецессии": "Я допускаю, что у белорусского бизнеса и у людей, учитывая ситуацию в мире, произошло изменение нормальности. То, что сегодня считается нормальным, намного хуже, чем считалось таковым прежде. А сопоставляя все с изменившейся реальностью, возможно, ситуация в экономики и не так плоха".

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