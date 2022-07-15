Дефицит есть, доказательств нет. Зачем власти скрыли данные о бюджете РБ?

Белорусские власти продолжают засекречивать официальную статистику. Если раньше скрывали данные по смертности от коронавируса, а также по экспорту подсанкционных товаров и внешней торговле в целом, то теперь эта мера коснулась бюджета. 12 июля стало известно, что Министерство финансов перестало публиковать пресс-релизы об исполнении бюджета и удалило с сайта отчеты за предыдущие месяцы этого года. Какую цель преследуют власти страны, скрывая статистику по исполнению бюджета, и чем это грозит экономике Беларуси - DW разбиралась с экспертами.

Тренд на сокрытие экономической информации - долгоиграющий

Засекречивание данных по исполнению бюджета — это часть долгоиграющего тренда на сокрытие информации, говорит экономист Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский, напоминая о предыдущих подобных прецедентах. "Не удивлюсь, если у нас вообще всю статистику объявят "только для служебного пользования", и даже данные по ВВП перестанут публиковать", - говорит экономист.

Рассуждая о том, зачем власти это делают, Львовский полагает, что в высоких кабинетах Беларуси есть вера в возможность словесной манипуляцией экономикой: "Мол, если всем говорить, что все отлично, и не будет никаких данных о том, что все плохо, то люди начнут в это верить и вести себя соответствующе".

Если власти и медиа скрывают проблемы, люди перестают им доверять

Однако, по его словам, это так не работает, ведь люди видят негативную ситуацию. И если правительство при этом показывает позитивные новости, то они просто перестают доверять властям. "Более того, сокрытие информации ухудшает координацию в экономике. Если ВВП упал на 1%, то все экономические агенты, исходя из этого, действуют скоординировано. А если цифры нет, то часть агентов будут считать, что ВВП упал на 10%, другая часть - на 6%. В итоге экономика становится менее скоординированной", - поясняет Львовский.

Сокрытие статистики только вредит экономике

Эксперт проекта о доходах и расходах бюджета "Кошт урада" Владимир Ковалкин считает, что мотивацией властей могла бы озабоченность информационной безопасностью страны. "Возможно, где-то в КГБ или отделе идеологии сидит сотрудник, который думает, что таким образом он что-то спрячет, скроет информацию от "шпионов и врагов" - такая своеобразная военная логика".

Впрочем, такую инициативу Ковалкин называет глупой, ведь данные о бюджете никогда не публиковались в той детализации, которая могла бы помочь "шпионам". Он также поддерживает мнение Львовского о том, что отсутствие статистики не идет на пользу экономике: "Данные потому и публиковали, что навредить они не могли, а пользу приносили в том смысле, что экономическим агентам и финансовым аналитикам было проще понять, что происходит с экономикой, и исходя из этого строить свои планы и прогнозы по бизнесу".

В Беларуси вырос дефицит бюджета

Последний раз пресс-релиз по бюджету Минфин Беларуси опубликовал в конце июня - эти данные касались исполнения бюджета за январь-май 2022 года (сейчас на сайте Минфина их нет, данные доступны только за 2021 год. Однако некоторые цифры сохранились в новостях СМИ - Ред.). Из них следовало, что в стране за май сильно вырос дефицит республиканского бюджета - он превысил 1 млрд белорусских рублей (около 400 млн евро), хотя еще месяц назад был всего около 135 млн рублей (около 53 миллионов евро). На данный момент прогноз Минфина по этому году составил более 4 млрд рублей, в то время как в начале года дефицит прогнозировали в размере 2,5 млрд рублей.

Какие именно статьи бюджета белорусские власти хотели скрыть от общественности? Расходы на оборону? Они с каждым годом постепенно росли и, вероятно, могут еще увеличиться на фоне войны в Украине. В 2018 году в бюджет на эти цели закладывался 1,1 млрд белорусских рублей, хотя фактически было потрачено 1,35 млрд, а в 2022 году были утверждены расходы в 1,81 млрд.

Владимир Ковалкин с таким предположением не согласен и еще раз напоминает, что данные в бюджете не детализированы. "Они не показывают, что власти закупают, сколько танков и ракет собираются произвести. Это скорее индикативные показатели, куда страна идет и куда она инвестирует больше - в армию или в человека. Они имеет ценность в точки зрения гражданской и финансовой аналитики, в то время как военной скорее занимается разведка".

Расходы на оборону с каждым годом растут. На фото - учения в Брестской области, март 2022 года

По сравнению с прошлым годом в Беларуси сильно просели доходы от внешнеэкономической деятельности (ВЭД), также можно увидеть сокращение расходов на социальную сферу. "ВЭД - это то, на чем раньше удавалось зарабатывать - на нефтепереработке и калии, а теперь эти отрасли под санкциями. Начались проблемы у этих предприятий по прибыли, и просели доходы бюджета", - говорит Ковалкин.

Предположения о том, что вместе с бюджетными данными власти скрывают попытки обойти санкции, Ковалкин не считает оправданными. "Все транзакции идут в евро или в долларах через Центробанки соответствующих государств. Это можно скрыть от аналитиков и то не полностью - они на сопоставлении различных баз данных все равно их увидят. А финансовая разведка США или Евросоюза в режиме реального времени по транзакциям будет видеть эти обходные пути. Так что с таким обоснованием скрывать данные довольно странно".

Смогут ли дальше общество и эксперты получать важную статистику?

Лев Львовский говорит, прогнозируемые 4 млрд рублей - это огромный дефицит для бюджета Беларуси. "Но теперь никто не сможет официально заявить, что он есть, потому что никаких данных об этом у нас не будет", - иронизирует экономист. Ковалкин, в свою очередь, считает, что дефицит и дальше будет расти: "Судя по тенденциям в экономике, тому, как растет рублевая денежная масса, дефицит будет разгоняться, а с ним - и инфляция".

Отвечая на вопрос DW, смогут ли аналитики и экономические агенты теперь какими-то другими способами получать важную экономическую информацию, Львовский объясняет, что косвенно оценивать дефицит бюджета сложно. Однако его можно анализировать, исходя из "действий правительства: повышения налогов, просьб о кредитах от России, сокращении социальных расходов".

Владимир Ковалкин также добавляет, что можно будет также изучать другие источники, куда власти Беларуси могут подавать информацию, например, сайты Евразийского экономического совета.

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