Культ Лукашенко усиливается: с чем власти РБ идут на выборы

В Беларуси готовятся к первой избирательной кампании после 2020 года. Свои выборы проведут и демсилы. Чего ожидать избирателям?

Местные выборы в Беларуси должны были пройти в 2022 году, парламентские - в 2023-м, однако их перенесли на 2024 год. Единый день голосования (и для местных, и для парламентских выборов) назначен на 25 февраля 2024 года.

"Процесс, который в Беларуси происходит, под определение выборов не подпадает, - предупреждает ассоциированный аналитик Европейского совета по международным отношениям Павел Слюнькин. - Происходит, по сути, назначение людей на чиновничьи должности, которые представляются как законодательная власть. Важно об этом помнить".

Тем не менее, отмечают аналитики, заметно, что "избирательная кампания" в стране началась. Ликвидация партий, репрессии против медиа и НГО, навешивание ярлыков экстремизма - тоже часть подготовки к этой кампании, считает Слюнькин.

К чему готовятся власти, к чему готовиться избирателям, и повлияют ли эти выборы на затянувшийся политический кризис в стране - об этом DW поговорила с экспертами.

Особенность кампании-2024

Политолог Валерий Карбалевич отмечает, что в стране усиливается формирование культа Лукашенко: "Формируется такой образ: человек, на котором держится Беларусь, главный фактор стабильности страны. Если он исчезнет, будет хаос, страну захватят внешние силы, и поэтому - "да здравствует Лукашенко".

Он добавляет, что выборы имеют значение как элемент легитимизации. "Как власти их ни оттягивали, как ни переносили, они все же пойдут в 2024 году". При этом, по его мнению, власти "рассматривают эту кампанию не как избирательную, а как военную - в ходе которой они будут сражаться с врагами".

"Лукашенко произносит дежурные фразы на любых мероприятиях с требованием мобилизоваться, готовиться, не допустить, усилить-повысить-расширить и так далее. Председатель ЦИК Карпенко выступает, в основном, перед силовиками с требованием защитить выборы от каких-то угроз, внешних и внутренних", - добавляет Валерий Карбалевич.

69-летний Лукашенко в 2024 году, вероятно, займет еще одну должность - председателя ВНС Фото: Belarus' Presidential Press Office/AP/picture alliance

Спикер Координационного Совета (КС) Андрей Егоров говорит: власти, несмотря на то, что контролируют ситуацию, вынуждены "опираться на массовые репрессии, постоянный страх". "Во всем остальном они не уверены - ни в кадрах на местах, ни в их способности организовать кампанию, ни в лояльности людей, которых они в нее вовлекают, то есть они живут в режиме ожидания подвоха", - считает он.

По мнению Егорова, власти смирились: народную любовь не вернуть никогда. "Думаю, что они будут пытаться закрепить позитивные тренды, на которые сегодня опирается власть. Стабильность - это традиционная риторика, но сегодня, во время войны, стабильность означает, что мы не вовлекаемся в войну, размещаем ядерное оружие для защиты, чтобы нас никто не тронул, сохраняем дружеские отношения с Россией, под давлением санкций строим крепость, которая там самостоятельно может выдержать осаду".

Чего ждать от выборов-2024?

"Это будут выборы, очень похожие на советские - без альтернативы, - говорит Валерий Карбалевич. - Без участия граждан, живущих за границей - за рубежом не будут создаваться избирательные участки. Фамилии членов избирательных комиссий засекречены, практически не будет реальных наблюдателей, внутренних и внешних, шторки в кабинах для голосования будут отсутствовать".

Павел Слюнькин не верит в то, что избирательная кампания что-то изменит в стране, однако, по его мнению, важно, что будет происходить "с точки зрения сценариев развития будущей белорусской политической архитектуры".

После выборов будет сформировано Всебелорусское народное собрание (ВНС) и его президиум - орган, который будет собираться регулярно. "Как он будет функционировать, когда он будет оформлен, будет ли это какой-то эффективный орган и будет ли он реально работать или собираться раз в год, чтобы поставить галочки и подписи?" - перечисляет вопросы Слюнькин. Он считает, что предсказуемо, кто возглавит ВНС. "Но тем не менее интересно, как будут выстраиваться отношения "президента Лукашенко", как он сам себя называет, и "председателя ВНС Лукашенко". Как будут группы полномочий, которые целенаправленно разводили, оформляться? Сам себе будет поручения ставить, контролировать себя?" - рассуждает эксперт.

Слюнькин считает, что то, как будет оформлен этот процесс, возможно, будет намекать на будущие политические конструкции в Беларуси.

Валерий Карбалевич уверен, что новый орган реальной власти иметь не будет. "В Беларуси есть один-единственный орган власти, он имеет имя, фамилию и отчество - это Александр Лукашенко. Все остальные органы - парламент, Конституционный суд, Всебелорусское народное собрание, правительство - это декорация", - уверен он.

Политолог описывает будущую конструкцию власти так: "Лукашенко займет должность председателя Всебелорусского народного собрания, будет баллотироваться на президентских выборах 2025 года и займет должность президента. То есть он будет занимать две должности. На реальную власть это никак не повлияет".

Чем ответят демсилы?

Белорусские демократические силы в выборах участвовать не собираются. "Но поскольку они понимают, что людей будут загонять насильно на избирательные участки, то тем, кто придет, у кого других вариантов нет, предлагают поставить галочку "против всех", - объясняет Карбалевич.

В качестве альтернативы кампании властей демократические силы предлагают провести выборы в Координационный совет - своеобразный "парламент" в эмиграции. "Это будет попытка перебить официальную кампанию своей избирательной кампанией, которая будет похожа на реальную, будет реальная конкуренция, реальное голосование реальные, дискуссии, споры, и т.д.", - считает Карбалевич.

Спикер КС Андрей Егоров рассказывает, что кампания КС может стать видимой демократической альтернативой тому, что происходит в Беларуси: "Если демократические силы смогут построить достаточно надежный избирательный процесс, то они могут частично укрепить собственную легитимность и, используя эти выборы, привлечь больше внимания к самим себе".

Оппозиция в феврале-марте 2024 года планирует провести свои выборы - в Координационный совет Фото: Alexandra Boguslawskaja/DW

По словам Егорова, выборы в КС пройдут в последнюю неделю февраля-начале марта. "Это вопрос технической готовности, в том числе готовности платформы, на которой будет проходить голосование, и обеспечения безопасности для белорусов в Беларуси, которые решат принять участие в голосовании. Я думаю, мы найдем решение", - уверен он.

Порога явки не будет ни во время единого дня голосования в Беларуси, ни во время выборов в КС. По сути, будет неважно, широкую ли поддержку получат кандидаты во время этих двух кампаний - как от власти, так и от демсил.

"Выборы властями будут объявлены состоявшимися в любом случае. Отмена порога явки сокращает возможности, которые можно было использовать демократическим силам, чтобы таргетировать эти выборы и подорвать к ним доверие. - считает Егоров. - А насчет демократических сил - понятно, почему они идут на такие шаги. Мы в этих условиях не можем организовать полномасштабные национальные выборы. Особенно, учитывая уровень репрессий в Беларуси. Что мы можем сделать? Провести плебисцит среди тех людей, которые захотят и будут иметь возможность проголосовать”.

Смотрите также: