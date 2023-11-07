Спецпосланник Швеции: "Беларусь нужно вернуть в повестку ЕС"

Швеция назначила специального посланника по контактам с демократическими силами Беларуси. Об этом во время встречи со Светланой Тихановской в Вильнюсе 6 ноября объявил шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрем. Должность займет Кристина Юханнессон, бывший посол Швеции в РБ. Сразу после назначения спецпосланником Кристина Юханнессон дала интервью DW, в котором рассказала о своем видении развития отношений с демократической Беларусью.

DW: Кристина, вы провели 5 лет в должности посла Швеции в Беларуси и уехали из страны в августе 2022 года. Расскажите, какой была Беларусь, когда вы уезжали?

Кристина Юханнессон: Практически все наши партнеры уехали или прекратили свою деятельность - я имею в виду гражданское общество, работников культуры. Многие были уже в тюрьме. Конечно, деятельность посольства по естественным причинам была совсем другой, чем она была до 2020 года. Наша деятельность была ограничена, хотя мы, конечно, пытались что-то делать с теми, кто остался. Но все стало значительно сложнее.

Мне вообще очень нравится Минск, я скучаю по своим коллегам и друзьям. Очень жалею, что пришлось закончить те инициативы, которые мы вместе с партнерами прорабатывали. Надеюсь, что я когда-нибудь вернусь в Минск, он меня всегда очень тепло встречал.

Кристина Юханнессон Фото: Alexandra Boguslawskaja/DW

- Чем вы планируете заниматься на новой должности спецпосланника? Вы будете работать в Вильнюсе?

- Нет, я не буду базироваться в Вильнюсе, потому что в Стокгольме у меня есть вторая должность посла по "Восточному партнерству".

Я с большим интересом сейчас буду контактировать с представителями демсил, которые находятся за пределами Беларуси. Уже было выдвинуто несколько идей, мы посмотрим, где мы можем быть полезными белорусам. Была идея, что нужно больше делать проектов по культуре, языку, национальной идентичности. Эти вопросы уже прорабатывали наши партнеры, например, Польша и Литва. И я сейчас буду контактировать с коллегами из других стран, которые уже работают в этой сфере. Посмотрим, что мы можем сделать вместе.

- А можете, пожалуйста, рассказать о каких-то конкретных шагах, а то пока это звучит очень расплывчато…

- Если говорить конкретно по этой нашей поездке в Вильнюс, то сам министр (иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем. - Ред.) очень заинтересован в углублении сотрудничества. Он планирует поднимать вопросы по Беларуси в рамках сотрудничества стран севера Европы - начиная с 1 января Швеция будет председателем как в формате N5, это пять государств, так и в формате Северо-балтийских стран, это 8 государств. И там он как раз хочет включить Беларусь в повестку дня…

Но в целом моя функция сейчас - быть представителем Швеции для демсил Беларуси. То есть если возникают какие-то проблемы, то теперь они знают, куда обращаться. Тем более, что офис Светланы Тихановской часто поднимает вопросы о тех трудностях, с которыми сталкиваются белорусы за границей, мы готовы их обсуждать.

- Вы стали пятым спецпредставителем иностранного государства по связям с белорусскими демсилами - своих дипломатов уже назначили Литва, Польша, Эстония и Франция. Является ли это свидетельством большего признания демсил Беларуси?

- Мне кажется, это говорит о понимании шведским правительством, что нужно что-то предпринять.

На наш взгляд, очень важно, чтобы Беларусь снова вернулась в повестку дня ЕС. Понятно, что сейчас главный приоритет Швеции, как и ЕС - это поддержка Украины. Но помимо этого мы понимаем, что Беларусь играет центральную роль в нашем видении будущего Европы, ее безопасности и благополучия. И меня очень радует, что сейчас в ЕС все чаще звучат заверения, что в будущем ЕС будет готов поддержать демократическую Беларусь. У Еврокомиссии есть даже специально предназначенные для этого средства.

Мы надеемся, что если мы будем чаще говорить о Беларуси и в более стратегическом плане работать с демсилами, то мы сможем все больше утвердиться в мысли, что в будущей Европе есть место для белорусов.

- Один из самых серьезных вопросов в Беларуси - это вопрос политзаключенных, их число постоянно растет. Что ЕС и Швеция могут сделать в этом отношении?

- К сожалению, по политзаключенным у меня никаких новостей нет. Мы много старались, как и все страны ЕС, напомнить о судьбе политзаключенных, о том, в каких условиях они находятся. Нас очень беспокоит, что на протяжении долгого времени о многих заключенных нет никакой информации. Это абсолютно недопустимо. Единственное, что мы можем делать - дальше говорить об этом, искать пути. Но я конкретных путей освобождения политзаключенных не вижу…

Я очень надеюсь, что вскоре состоится обсуждение Беларуси на уровне ЕС и вопрос политзаключенных там обязательно будет присутствовать. По крайней мере, политзаключенные точно не забыты нами. Мы знаем, что те из них, которые выходят на свободу, нуждаются в реабилитации, их семьи тоже травмированы. Понять, какие у нас в Швеции есть возможности помочь с реабилитацией - это тоже будет одна из моих задач.

- А как Стокгольм относится к идее снять часть санкций с режима Лукашенко в обмен на освобождение хотя бы части политзаключенных?

- Пока этот вопрос не поднимался в Швеции. Мы считаем, что это вряд ли возможно, это не путь вперед. И пока нет никаких признаков, чтобы такой процесс стоял на повестке дня в Беларуси.

- В своей стратегии по Беларуси глава МИД Швеции говорил про необходимость усилить давление на режим Лукашенко, в том числе санкционное. Какие еще санкции ЕС может ввести против Беларуси?

- Если будет стратегический разговор на уровне ЕС, я уверена, что там будет присутствовать и санкционный вопрос. Я думаю, что сегодня стоит посмотреть на то, как соблюдаются уже введенные санкции. Мы знаем, что есть схемы их обхода, и я думаю, у ЕС еще немало работы, чтобы уже введенные санкции эффективно работали.

- Из-за недавнего указа Лукашенко о паспортах для белорусов в изгнании очень остро стоит вопрос о документах. Демсилы разрабатывают паспорт "Новой Беларуси". Как Швеция относится к этой инициативе?

- Светлана Тихановская на каждой встрече поднимает вопрос о паспортах. Это очень сложный вопрос, у нас нет практики, нет подобных случаев. Но судя по тому, как сегодня высказывался министр (иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем. - Ред.) на этот счет, мы по крайней мере готовы искать в рамках ЕС какое-то решение этого вопроса...

- Но принципиально у Швеции есть согласие признать паспорт "Новой Беларуси"?

- Насколько я знаю, нет, такого согласия пока нет. Мы не видели этот паспорт. Понятно, что каждая страна Евросоюза будет сама решать, но если в рамках ЕС будет общий подход, то мы, возможно, и договоримся о таком решении. Но это очень непросто.

- В последнее время из самой Швеции часто приходят новости об отказе в предоставлении статуса беженца белорусским политэмигрантам. Так, например, случилось с профсоюзной активисткой Аллой Цвирко, которой предложили купить билет в Россию. И это не единичный случай - Народное посольство в Швеции говорит, что из 141 заявок только 3 белоруса получили статус беженца, то есть 2%. Получается, когда дело доходит до реальных действий, то Швеция не так уж и поддерживает белорусов?

- Это хороший и очень серьезный вопрос, он постоянно поднимается Светланой Тихановской. Как сегодня говорил министр, мы не можем комментировать отдельные случаи, и это вопрос другого ведомства. Я думаю, что последний кейс раскрыл проблему в Швеции. Я знаю, что у Народного посольства будет встреча с заместителем министра юстиции через какое-то время. Давайте посмотрим, что будет после этой встречи.

- Но когда статус беженца получает только 2% заявителей, то кажется, что это не просто вопрос другого ведомства и отдельные кейсы, а системная политика государства. Не кажется ли вам, что в этом отношении Швеции нужна новая стратегия?

- Вполне возможно, что это так. Я буду следить за результатом встречи с замминистром и буду больше вникать в эти вопросы. Это один из самых серьезных вопросов, и я разберусь, как эта работа ведется.

- Каковы шансы Беларуси стать членом Европейского Союза?

- Это очень интересный вопрос, я последнее время очень часто слышу о европейском будущем Беларуси. Действительно, Беларусь - европейская страна, в этом никто не сомневается. Место демократической Беларуси в Европе - если белорусский народ этого захочет.

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