Послы стран ЕС покидают Беларусь. Что дальше?

Как нынешний, худший в истории отношений Евросоюза и Беларуси период, скажется на получении белорусами шенгенских виз, поездках в ЕС и стоит ли ждать улучшений при правлении Лукашенко - у DW.

Сейчас отношения между Минском и Брюсселем - самые плохие за всю историю независимой Беларуси, считают все опрошенные DW эксперты. Штаты многих посольств стран-членов Евросоюза в РБ сокращены, вместо послов приезжают временные поверенные. Что это значит для белорусских граждан, как ситуация скажется на получении ими виз и их поездках в ЕС и возможно ли улучшение отношений с Евросоюзом при правлении Александра Лукашенко?

"Самая низкая точка" и "деградация"

"Уровень отношений между администрацией Лукашенко и странами ЕС рекордно низкий. Мало было фальсификации итогов президентских выборов и масштабного насилия - начали репрессии. Мало было репрессий - самолет посадили. Создали миграционный кризис. Затем - соучастие в войне (России в Украине. - Ред.). Еще хуже? Оказалось, есть куда - размещение (на своей территории российского. - Ред.) тактического ядерного оружия (ТЯО). Все по худшему сценарию", - говорит политолог Роза Турарбекова.

Роза Турарбекова Фото: Privat

По ее мнению, ситуацию после 2020 года можно назвать политической изоляцией Минска - есть только дипломатические контакты на низком уровне. Визит высокого уровня в Беларусь был один - приезжал министр иностранных дел Венгрии. "Да, на дипломатическом треке сейчас - самая низкая точка отношений с ЕС", - согласен политический аналитик Артем Шрайбман. По его выражению, отношения находятся "в фазе деградации".

"С режимом Лукашенко отношения стабильно плохие, а с демократической Беларусью уровень высокий, они развиваются, - обращает внимание на другую сторону вопроса Валерий Ковалевский, представитель по международным делам кабинета Светланы Тихановской. - Тихановская встречается с руководителями Еврокомиссии, Евросовета, министрами иностранных дел стран ЕС, депутатами Европарламента".

Что происходит с посольствами?

В среднем срок работы посла в той или иной стране - три года, то есть даже назначенные до 2020 года европейские дипломаты начинают уезжать из Минска. При этом государства, входящие в ЕС, не присылают новых послов в Беларусь - ведь процедура предполагает вручение ими верительных грамот Александру Лукашенко, по сути - косвенное признание его законно избранным главой государства. После 2020 года послы некоторых стран ЕС работали дольше стандартных сроков, но все когда-то заканчивается.

Манфред Хутерер покинул Беларусь, посольство ФРГ возглавит временный поверенный Фото: Natalia Fedosenko/Tass/dpa/picture alliance/dpa

В июле 2023 года покинул Беларусь посол Германии Манфред Хутерер (Manfred Huterer), находившийся на своем посту с 2019-го. "В Евросоюзе достигнут консенсус не направлять в Минск новых послов. Вместо этого установилась процедура назначения временных поверенных", - подтвердил Хутерер в интервью. Посольство возглавит временный поверенный Михаэль Новак (Michael Nowak).

В некоторых посольствах стран-членов ЕС, например Литвы и Польши, штат сокращен до минимума. Но посол по-прежнему есть у Польши - Артур Михальски, исполняющий свои обязанности с мая 2018-го. Сейчас он работает из Варшавы. Кроме него, на сайте польского посольства в РБ указаны еще всего четыре сотрудника.

На запрос DW в посольстве Литвы ответили, что количество аккредитованных его сотрудников соответствует требованиям властей Беларуси. Их сейчас трое: посол по особым поручениям Аста Андрияускене, советник и старший специалист. "Госпожа Андрияускене выполняет свои обязанности из Вильнюса", - уточнили в посольстве. Прием заявлений на визы в нем приостановлен до 2 мая 2024 года. По слухам, Венгрия может стать единственной страной ЕС, которая направит нового посла в Минск. Прежний завершил работу в июне 2023 года.

Но сокращенный штат - это еще не все, говорит Валерий Ковалевский: "Посольства не могут вести нормальную деятельность. Они под постоянным контролем спецслужб, сотрудников и дипломатов запугивают. Да, хорошо быть "на земле", но присутствие зачастую номинальное, дипкорпус работает в сложных условиях и под давлением. Сохранение таких дипотношений вызывает вопросы".

На последнем вручении верительных грамот в июне 2023 года их передали Лукашенко новые послы Республики Корея, Мексики, Таиланда, Эквадора, Таджикистана, Ирана, Ганы, Панамы и Мавритании.

Временный поверенный в делах ЕС в РБ прибыл в Минск. Это хороший знак?

Послу ЕС в Беларуси Дирку Шубелю (Dirk Schuebel) в 2022 году не продлили белорусскую визу и аккредитацию. В апреле 2023-го новым временным поверенным стал Стен Нёрлов. 13 июля он вручил в МИД Беларуси копии верительных грамот. "С нетерпением жду возможности работать совместно с белорусами в правительстве и вне его для общего будущего в Европе - безопасной, суверенной, демократической и процветающей", - приводятся слова Нёрлова на странице дипмиссии в Facebook.

По мнению Артема Шрайбмана, на фоне всего происходящего прибытие нового временного поверенного не означает чего-то принципиально нового: "Послали другого человека, не повысив уровень присутствия".

"Пластиковый занавес": с визами и пересечением границы станет хуже?

Наблюдатели отмечают, что на данный момент есть риск того, что получить шенгенскую визу станет для белорусов еще сложнее. "Это занавес не железный, а пластиковый, за него можно проникнуть, но барьеров все больше. Политика белорусских властей - снижать количество точек принятия документов на визы. Чтобы люди не ездили, не сравнивали", - считает Роза Турарбекова.

Границы между ЕС и Беларусью открыты для автосообщения, но на них постоянные очереди и случаются ЧП Фото: Ales Petrowitsch/DW

Но эта проблема все же решаема. Так, посольство Германии за первые полгода 2023 года выдало белорусам 25 тысяч шенгенских виз - почти на 40% больше, чем за тот же период 2019-го, сообщили DW в МИД Германии. Но срок ожидания, чтобы сдать документы, сейчас составляет полгода. Все это отчасти из-за сокращения визовых возможностей других посольств.

"Мало получить визу - еще нужно пересечь границу! К сожалению, могут возникнуть проблемы. Полное закрытие границы для грузоперевозок вряд ли случится, а вот пассажиропоток могут перекрыть. Так, как перед саммитом НАТО закрылся погранпереход в Литву - да, там было ЧП, но инциденты возможны. Чаще, реже - но они есть", - констатирует Роза Турарбекова. "Сохранение мобильности белорусов - наш приоритетный вопрос. Я не сталкивался с тем, чтобы европейские дипломаты высказывались за ограничения для белорусов в плане поездок", - добавляет Валерий Ковалевский.

Возможно ли улучшение отношений Беларуси и ЕС при правлении Лукашенко?

Подобные периоды в истории Беларуси уже бывали, обычно ситуация дипломатических заморозков заканчивалась очередной оттепелью. Возможно ли улучшение положения еще при правлении Александра Лукашенко? Эксперты расходятся в мнениях.

"Лукашенко стал жертвой своего успеха в прошлом, когда удавалось продавать обещания, "давайте перевернем страницу". Но не в этот раз. Страны Запада больше не готовы воспринимать слова, только действия", - уверен Ковалевский. С тем, что ситуация очень плохая и просвета в ней не видно, согласны все. "Сейчас никаких предпосылок для улучшения отношений нет. Но, кажется, вышли на некое не скажу дно, но плато, когда отношения уже не слишком ухудшаются, если не происходит чего-то радикально нового", - продолжает Шрайбман.

Но что невозможно сегодня - завтра может стать возможным, убеждена Роза Турарбекова: "Может быть, не с Лукашенко, а после его ухода с людьми из его окружения, которые захотят удержать власть. Ведь кроме опции окончательного поглощения Россией есть и другая - провозглашение Беларусью какой-нибудь политики "открытых дверей". История знает примеры. Как эксперт я не могу исключать разных вариантов. Лукашенко ради сохранения власти будет готов на все. Но, скорее всего, изменения произойдут после его ухода".

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