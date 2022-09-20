Посланник ЕС в Минске Дирк Шубель лишен белорусской визы

Глава представительстве Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель не сможет вернуться к месту работы. Это еще больше ограничит контакты между ЕС и Беларусью, заявили в Еврокомиссии.

Власти Беларуси отказали в визе главе представительства ЕС в Минске Дирку Шубелю (Dirk Schuebel), о чем во вторник, 20 сентября, сообщил работающий в Польше белорусский телеканал "Белсат". Судя по всему, теперь немецкий дипломат не сможет въехать в Беларусь и продолжить свою работу.

По словам представителя Еврокомиссии Петера Стано, этот "недружественный шаг еще больше ограничит суженные дипломатические каналы и двусторонние отношения между Евросоюзом и Беларусью". Стано напомнил о "незаконном и недопустимом" задержании в Минске 6 сентября временной поверенной в делах ЕС Эвелины Шульц.

После этого "белорусские власти решили пойти еще дальше, не продлив аккредитацию нашему послу Дирку Шубелю, главе делегации ЕС в Минске, несмотря на его готовность продолжить свой мандат", цитирует "Белсат" пресс-секретаря Еврокомисии.

Задержание Эвелины Шульц

Ранее, 16 сентября, в интервью DW Петер Стано назвал задержание Эвелины Шульц в Минске "неприемлемым нарушением" Венской конвенции о дипломатических сношениях, отметив, что глава белорусской дипломатической миссии в Брюсселе был вызван для объяснений. "Произошедшее будет иметь очень тяжелые последствия", - подчеркнул Стано.

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