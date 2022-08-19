 В Беларусь хлынул поток россиян. Что их привлекает? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 22.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

В Беларусь хлынул поток россиян. Что их привлекает?

В Беларуси этим летом - туристический бум. Львиная доля приезжих - россияне. Едут за банковскими картами, на отдых и по магазинам западных фирм, ушедших из-за войны РФ в Украине с российского рынка.

Поезд Ласточка на вокзале в Бресте

На некоторые дни в августе билеты на "Ласточку" распроданы

Беларусь стала популярной целью поездок россиян. Это подтверждают данные пассажирских перевозчиков. Так, на некоторые дни в конце августа все билеты на скоростные поезда "Ласточка", курсирующие между Москвой и Минском, уже давно распроданы. А на авиарейсы перед выходными цена на билеты в одну сторону достигает 460 белорусских рублей (около 180 евро).

И это при том, что с 1 августа авиакомпания "Белавиа" увеличила количество рейсов по маршруту Минск - Москва - Минск до двух десятков в неделю, в белорусскую столицу часто летают и российские авиаперевозчики, в том числе из регионов РФ.

"Карточный туризм"

Увеличение пассажиропотока из России в Беларусь стало заметным уже в конце весны 2022 года, когда одной из причин для таких поездок стало желание россиян оформить новые банковские карты. Дело в том, что с началом военного вторжения России в Украину многие западные компании начали массово вводить санкции против Российской Федерации, которые затронули и банковскую сферу,

Банковские карточки Мир и Visa

Если "Мира" не хватает, в Беларуси можно получить и другие банковские карточки

Так, в России перестали работать карты самых популярных международных платежных систем - Visa и Mastercard. Внутри страны россияне быстро решили проблемы с платежами с помощью системы "Мир". Но во время пребывания за границей и для онлайн-платежей на зарубежных сайтах эта система - не выход.

Решение нашлось в странах ближнего зарубежья, где местные банки стали открывать счета для граждан России и выпускать карты международных платежных систем. Такая схема оказалась популярной и в Беларуси, что подтвердили корреспонденту DW в одном из местных банков.

"В последнее время у нас сокращался выпуск новых банковских карт, но теперь тенденция обратная: очень заметен рост благодаря российским гражданам", - рассказывает сотрудник банка и уточняет, что пока для оформления карты почти всегда необходимо личное присутствие клиента, что и стало поводом для "карточного туризма". Срок же изготовления карты занимает от трех до десяти рабочих дней.

Попасть в ЕС через Беларусь россияне могут, но есть нюанс

Логично предположить, что после получения в Беларуси банковских карт платежных систем Visa и Mastercard граждане России продолжают свое путешествие дальше в Европу. Однако с этим сейчас не все так просто.

Страны Евросоюза закрыли свое воздушное пространство как для российских авиакомпаний, так и для "Белавии", а пассажирские поезда из Беларуси в ЕС и Украину были отменены еще в период коронавируса. Остается вариант пересечения границы через наземные КПП, но и здесь есть ограничения. Пересечь польско-белорусскую границу на данный момент могут только граждане стран ЕС, Беларуси и Украины, а для россиян такая возможность есть только в пунктах пропуска с Литвой и Латвией.     

Граница между Беларусью и Польшей

Через КПП в Бресте россиян в страны ЕС не пускают

"Мы, к сожалению, слишком поздно узнали, то границу в Бресте с российскими паспортами не пересечем ", - рассказывает москвич Михаил, собравшийся на своем автомобиле вместе с семьей съездить в Германию. Маршрут пришлось менять и отправляться к белорусско-литовской границе.

А вот Сергей и Алена - семейная пара из Санкт-Петербурга - местом своего путешествия выбрали Брест и двигаться дальше в Европу пока не планируют. "За неделю пребывания в Беларуси успели оформить банковские карты, посетить Беловежскую пущу, другие достопримечательности и даже заняться шопингом. Этой частью своего отпуска остались очень довольны", - делится Алена.

Туристов стало даже больше, чем до COVID-19 

Как подтверждают сотрудники белорусской сферы услуг, туристы из России приносят местному бизнесу неплохой доход. В брестской гостинице "Интурист" рассказали, что востребованность этого и других отелей сейчас высокая, правда, не стали уточнять, каков процент постояльцев из России.

Гостиница Интурист в Бресте

В гостинице "Интурист" в Бресте стало много постояльцев из России

"Туристов стало больше даже в сравнении с периодом до пандемии: раньше они чаще всего приезжали в Брест на 9 мая либо были проездом, а теперь остаются на несколько дней. Знаю, что похожая ситуация и в Минске, и в Гродно", - рассказывает сотрудница гостиницы. По ее словам, гости из России приезжают как индивидуально, так организованными группам: туристические автобусы им предоставляются уже на территории Беларуси.

Не первый год у россиян - особенно пожилого возраста - популярен и отдых в белорусских санаториях, но сейчас спрос стал еще больше. "Свободных мест у нас практически нет с начала лета и до конца осени, - сообщили в санатории "Ружанский". - Приезжают и те, кто уже когда-то здесь отдыхал, и те, кто решил поправить здоровье, не думая о визах".

На условиях анонимности представители гостиничного бизнеса говорят, что со стороны клиентов из России в последнее время количество запросов на бронирование мест для ночлега в Беларуси увеличилось, что может быть связано не только с трудностями поездок в Евросоюз, но и неспокойной ситуацией в Крыму.

Россияне осваивают шопинг в Беларуси

Новой и отчасти неожиданной целью поездок россиян в Беларусь оказался шопинг. Десятки мировых брендов (такие как Bershka, Zara, Reserved, H&M, Nike, Adidas и многие другие) в первые месяцы после начала войны в Украине покинули Россию, но продолжают официально работать в Минске и других городах Беларуси. Это касается и работы ресторанов McDonald's. Причем для покупок даже не требуется оформление новых карт: почти везде в Беларуси можно расплатиться картами российской платежной системы "Мир".

Торговый центр в Бресте

Торговый центр в Бресте

В белорусских туркомпаниях рассказывают, что российские коллеги изучают спрос на организацию специализированных шоп-туров. "Нам эта тема знакома, поскольку долгие годы организовывали для белорусов аналогичные поездки за покупками в Польшу, Литву и Украину. Теперь есть возможность делиться опытом с россиянами", - не без иронии отмечает сотрудник одной из брестских турфирм. Собеседник DW не исключает, что такие шоп-туры действительно могут появиться, и поток российских туристов в Беларусь вырастет еще на 10-15 процентов.

"Раньше мы работали преимущественно на выездной туризм либо на прием гостей из западных стран, теперь есть стимул поработать и с россиянами: замечаем, что сюда едут люди молодого и среднего возраста с высокой платежеспособностью, которых прежде привлекали страны ЕС, а не Беларусь", - резюмирует сотрудник турфирмы.

Смотрите также:

  • Российская военная техника идет в Украину и через Беларусь

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    За пособничество в войне

    После вторжения России в Украину страны Запада ввели беспрецедентные санкции не только в отношении Москвы, но и Минска - за пособничество в войне. В марте ЕС внес в черный список 22 военачальника из Беларуси, включая помощников министра обороны Леонида Касинского и Игоря Можиловского. Ранее еще 20 чиновникам и военнослужащим запретили въезд в ЕС и заморозили счета и имущество на его территории.

  • Белорусское предприятие Пинскдрев

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Древесина, цемент, табак

    ЕС расширил ограничения на поставку в Беларусь товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать развитию военной и оборонной безопасности РБ. Запрещен экспорт из Беларуси древесины, изделий из цемента, железа, стали и резины, хлорида калия, а также ввоз в РБ товаров для табачной продукции, двигателей внутреннего сгорания и других изделий.

  • Банкноты евро

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Банкноты евро

    Три белорусских банка - "Белагропромбанк", "Дабрабыт" и Банк развития Республики Беларусь, а также их дочерние компании были отключены от системы SWIFT. ЕС запретил трансакции с Нацбанком РБ, а также финансирование торговли и инвестиций в стране. Европейским банкам запрещают принимать депозиты от граждан Беларуси в размере свыше 100 000 евро. ЕС также не будет поставлять Беларуси банкноты евро.

  • Всемирный банк остановил свои программы в РФ и РБ

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Программы финансирования

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил доступ России и Беларуси к своим финансам и экспертизе. Это означает отказ от финансирования новых проектов. Кроме того банк пользуется всеми правами на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам. Ранее ЕБРР закрыл свои офисы в Москве и Минске. Все свои программы в РФ и РБ остановил и Всемирный банк.

  • Банк Дабрабыт

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Санкции США

    США ввели санкции в отношении 24 белорусских физлиц и юрлиц, причастных к вторжению РФ в Украину. Среди них два госбанка - "Белинвестбанк" и "Дабрабыт", а также ряд предприятий оборонной промышленности и органов безопасности. Персональные санкции коснулись министра обороны РБ Виктора Хренина, госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича и бизнесмена Александра Зайцева из окружения Лукашенко.

  • МЗКТ-79221 - продукция Минского завода колесных тягачей

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Оборонный, аэрокосмический и морской сектор

    1 апреля Вашингтон включил в санкционный список организации, связанные с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Среди белорусских организаций и предприятий, попавших в него, - внутренние войска МВД Беларуси, подразделение "Альфа" КГБ, Минский завод колесных тягачей, Государственный военно-промышленный комитет республики, ОАО "Агат-Электромеханический завод", ЗАО "Белтехэкспорт" и другие.

  • США запретили к поставкам в Россию и Беларусь 600 видов предметов роскоши, включая ювелирные изделия

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Предметы роскоши

    Кроме того министерство торговли США запретило к поставкам не только в Россию, но и в Беларусь 600 видов предметов роскоши. Под эмбарго попали алкоголь, косметика, парфюмерия, одежда, аксессуары, обувь, меха, сумки, ковры, антиквариат, ювелирные изделия, мотоциклы и легковые автомобили.

  • Нацбанк Беларуси также подпал под санкции Швейцарии

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Швейцарские санкции

    Санкции против Беларуси ужесточила и Швейцария. Запрещен экспорт в РБ товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию Беларуси. Расширен и список санкционной продукции для импорта из Беларуси: это изделия из дерева, резины, железа, стали и цемента. Запрет распространяется на финансирование торговли и инвестиций в РБ, а также на операции с Нацбанком.

  • Министр обороны Японии Нобуо Киси и посол Украины в Токио Сергей Корсунский

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Японское эмбарго

    Япония ввела эмбарго на экспорт в РФ и РБ почти 300 видов товаров и технологий: полупроводников, оборудования для связи и нефтепереработки, новейших типов материалов, программ для станков. В черный список вошли 12 организаций, включая Synesis и "Белтехэкспорт", и 12 физлиц - сыновья Александра Лукашенко Виктор и Дмитрий, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава МВД Иван Кубраков и другие.

  • МИД Австралии наложил ограничения на Александра Лукашенко, его жену Галину и сына Виктора (на фото слева)

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Семья Лукашенко в черном списке Австралии

    МИД Австралии наложил ограничения на Александра Лукашенко, его жену Галину и сына Виктора (на фото слева). Кроме того правительство Австралии отменило право на тарифный режим наибольшего благоприятствования (MFN). С 25 апреля в стране начнут действовать дополнительные таможенные пошлины в размере 35% на ввоз товаров из России и Беларуси.

  • Другие санкции Запада против Беларуси
    Еще по теме

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Другие санкции Запада против Беларуси

    Новые санкции действуют в дополнение к ряду рестрикций, принятых в отношении Минска за пособничество нелегальной миграции, в котором Запад обвиняет режим Лукашенко. Кроме того санкционные меры были введены в ответ на разгон мирных протестов и продолжающихся репрессий в Беларуси после выборов - 2020. О них читайте в статье "Мигранты, Ryanair, репрессии: какие санкции Запад ввел против Минска?"

    Автор: Анна Шторк


Визовая политика ЕС: нужно ли изолировать Беларусь?

Аудио- и видеофайлы по теме

Беларусь под санкциями: что будет с ценами, доходами и уровнем жизни  

"Судьба Беларуси зависит от исхода войны в Украине" - журналист немецкого проекта "Декодер"  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Глава МИД ФРГ: Путин отказывается от переговоров по самым простым вопросам  

Активистки оголились на фотосессии с Шольцем, призвав к эмбарго на газ из России  

В Киеве демонстрируют уничтоженную ВСУ российскую военную технику  