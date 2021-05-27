 ″Белавиа″ перестает летать в Германию и другие страны ЕС | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 27.05.2021

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Беларусь

"Белавиа" перестает летать в Германию и другие страны ЕС

Отмена рейсов "Белавиа" в Европу связана с решением ЕС закрыть свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний после инцидента с лайнером Ryanair.

Самолет авиакомпании Белавиа в небе над Франкфуртом-на-Майне (фото из архива)

Белорусская авиакомпания "Белавиа" перестает выполнять рейсы в семь стран Евросоюза, а именно Германию, Италию, Австрию, Бельгию, Польшу, Нидерланды и Испанию, а также в российский город Калининград. Об этом говорится в официальном заявлении перевозчика, опубликованном на его сайте в четверг, 27 мая.

Как следует из документа, отмена рейсов связана "с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран", а продлятся ограничения с 27 мая по 30 октября 2021 года.

24 мая на саммите ЕС в Брюсселе были согласованы санкции против Беларуси за принуждение к посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair ради задержания находившегося на борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы, гражданки России Софьи Сапеги. В связи с этим инцидентом Совет ЕС объявил о закрытии воздушного пространства и аэропортов Евросоюза для бортов белорусских авиакомпаний. Кроме того, европейским авиаперевозчикам рекомендовали избегать перелетов над территорией Беларуси.

Санкции ЕС против Беларуси

27 мая на полях неформальной встречи глав МИД стран-членов ЕС верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель призвал не медлить с введением экономических санкций против Минска. Со своей стороны, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в рамках того же мероприятия пригрозил Минску усилением санкций, если правитель Беларуси Александр Лукашенко не изменит свою политику.

В тот же день, 27 мая, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что самолетам авиакомпании "Белавиа" будет запрещено пользоваться аэропортами ее страны. Днем ранее, 26 мая, о решении закрыть свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний из-за инцидента с лайнером Ryanair объявила Польша.

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    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символы на деревьях

    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


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