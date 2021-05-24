Европейский авиарегулятор призвал авиалинии избегать Беларусь

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета Ryaniar в Минске рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси. "Обстоятельства данного инцидента вызывают серьезные сомнения в том, что Беларусь уважает международные правила гражданской авиации", - говорится в заявлении агентства, опубликованном во вторник, 25 мая.

"Действия, предпринятые Беларусью, равносильны созданию повышенного риска для безопасности данного полета. Они поставили под сомнение способность Беларуси обеспечивать безопасную воздушную навигацию", - говорится в документе. В этой связи EASA рекомендовало авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством Беларуси лишь в случае крайней необходимости.

Инцидент с самолетом Ryanair

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был экстренно посажен в Минске из-за ложного сообщения о минировании лайнера. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту рейса Ryanair находился объявленный в розыск белорусский оппозиционный блогер, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга - гражданка России София Сапега. После приземления самолета оба они были задержаны. Германия, Евросоюз, США и другие западные страны резко осудили действия Беларуси, обвинив власти этой страны в государственном терроризме и пообещали расширить санкции против Минска. Они также потребовали незамедлительно освободить Протасевича.

Отказ от использования воздушного пространства Беларуси

После инцидента с самолетом Ryanair Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", Литва перестала принимать самолеты из Беларуси, а Евросовет распорядился запретить полеты "Белавиа" во все страны ЕС.

Целый ряд европейских авиакомпаний, в том числе французская Air France, латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair, отказались от использования белорусского воздушного пространства.

Смотрите также: