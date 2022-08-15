Правозащитник: "Задачи вывезти всю Беларусь нет ни у Брюсселя, ни у Вильнюса"

Сейм Латвии призвал страны ЕС приостановить действие и выдачу туристических виз гражданам Беларуси и России. DW поговорила с политологом и главой литовского офиса Freedom House Витисом Юрконисом о том, как в соседней Литве относятся к подобной инициативе и как изменилась визовая политика Вильнюса по отношению к белорусам.

DW:Как к инициативе Латвии по запрету выдачи туристических виз белорусам и россиянам относятся в Литве?

Витис Юрконис: С пониманием. Но надо сказать, что Литва не выдавала туристических виз с начала ковида. И с самого начала войны МИД заявил о приостановке выдачи виз как для россиян, так для белорусов. Так что я не понимаю, почему надо изобретать велосипед сегодня. Но в целом, да, сейчас не время для туризма для граждан воюющих стран или замешанных в войне стран. К сожалению, белорусский режим втянул Беларусь в войну.

Витис Юрконис

- В прошлом году более 9,2 тысячбелорусов получили ВНЖ в Литве. Литовское правительство активно помогало тем, кто вынужден был покинуть страну после массовых протестов. Как изменилась эта ситуация с началом войны России против Украины?

- Политика Литвы не изменилась, но изменился спрос на визы, был виден скачок. Количество выданных с начала войны виз даже увеличилось, несмотря на то, что есть административные ограничения и сокращен штат посольства (в Беларуси - Ред.). Поменялся и тип этих запросов. Одно дело, когда визы запрашивали правозащитные организации, также был большой поток из IT-сектора. Но после войны был скачок запросов от молодых ребят - от срочников до бизнесменов, которые до лета 2022 года вели свой в Беларуси бизнес, а сейчас им стало сложнее работать из-за санкций. Тут есть и моральный аспект. Ведь десятки, если не сотни тысяч белорусов были вынуждены покинуть свою родину из-за преследований. У них там была и жизнь, и работа, и могилы родственников. Они не имеют возможности съездить на родину. И основная задача как международного сообщества, так и белорусского демократического сообщества - это думать не о том, как вывезти всю Беларусь, а о том, вернуть белорусов на родину, как сделать так, чтобы они могли безопасно вернуться в свою страну. Я думаю, каждый белорус должен осознать это и ответить себе на вопрос: угрожает ли мне КГБ, почему я вывожу, например, свою тещу, родственников? Это из-за того, что в Беларуси для них есть угроза, или все-таки, потому что мне так комфортнее, спокойнее?

"Большинство литовцев сочувствуют белорусам"

- Но вы как правозащитник после августа 2020 года также помогали многим людям переехать. Сейчас, два года спустя, вы по-другому на это смотрите? Считаете, что массовый отъезд людей был неправильным?

- Массовый отъезд продолжается. К сожалению, было и немало злоупотреблений. Люди говорили: я белорус, значит есть опасность. Я думаю, что пример Литвы показывает: помощь для пострадавших, для правозащитников как была, так и остается. Но задачи вывезти всю Беларусь не может быть ни у Брюсселя, ни у Берлина, ни у Вильнюса.

- Как граждане Литвы относятся к тому, что в странепоявилось много белорусов?

- Обычные литовцы очень поддержали белорусов, особенно в начале протестов 2020 года. В "живой цепи" от Вильнюса до границы с Беларусью стояли десятки тысяч людей. Оказывалась и финансовая помощь. Конечно, сейчас тема Беларуси отходит на второй план из-за войны в Украине. Но, конечно, чувствуется (в литовских городах - Ред.) и беларуская мова, и то, что русскоязычное население растет - не только из-за белорусов, но также из-за украинцев и русских. Это чувствуется и по ценам на недвижимость, и по ценам на аренду жилья. Но я думаю, что большинство литовцев сочувствуют белорусам, они помнят свою историю. Есть географическая, историческая и, как мне кажется, человеческая близость, которая является фундаментом политической воли Литвы помогать демократической Беларуси.

"Политическая воля не меняется"

- Обращается ли кто-либо к вам с жалобами на дискриминацию?

- Не особо. Честно говоря, больше обращаются со словами благодарности. Этого действительно очень много. Мы слышим, конечно, опасения по поводу изменений визовой политики. Я это понимаю, ведь люди находятся в чужой стране, потому что в их стране продолжаются репрессии. Но из того, что я слышу от литовских чиновников, можно сделать вывод, что политическая воля не меняется. Понимание ситуации, в которой находятся белорусы, есть. Литва продолжает об этом говорить не только на уровне своей страны или Балтийских стран, но и в Брюсселе.

- По последним данным Евростата, в 2021 году 149 тысяч белорусов уехали в Евросоюз. Почему это плохо для страны?

- Для Беларуси это утечка мозгов, талантов, людей. Мы думаем, что большинство из этих людей - сторонники перемен, несмотря на то, что среди них были и те, кто воспользовался ситуацией. Мы видели, что частично это сработало после 2010 года. Тогда люди выехали на обучение, некоторые из них потом вернулись со своими навыками, со своим потенциалом. Они были впереди движения за перемены. Поэтому главная задача - сохранение социального капитала. Чтобы, даже если люди переехали в Прагу, Берлин, Стокгольм или Вильнюс, они продолжали бороться. Это громадная работа, которая требует очень большой воли и терпения. Но никто и не говорил, что все сбудется в один день. Белорусская революция больше похожа на марафон.

Смотрите также:

"Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа Книга о минской "Площади перемен" Белорусский фотограф Евгений Отцецкий издает книгу о "Площади перемен" - дворе в Минске, который во время протестов был одним из главных мест противостояния белорусов с властью. В книге собрано 70 фотографий и 13 личных историй. Средства на издание книги Отцецкий собирал с помощью краудфандинга - она будет готова в середине августа 2022 года.

"Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа "Площадь перемен" - личная история Для Евгения Отцецкого эта книга - личная история, ведь он тоже житель "Площади перемен". "Я как фотограф не смог остаться в стороне. Кроме того, что участвовал в этих событиях, поддерживал соседей, я еще и фиксировал происходящее. Почти каждый день я находился во дворе с фотокамерой и снимал то, что там происходило", - рассказывает автор книги.

"Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа Мурал с "диджеями перемен" 11 августа 2020 года фотограф впервые услышал из окна, как соседи выкрикивали политические лозунги. "Затем перекличка стала интенсивнее, соседи стали спускать во двор и знакомиться", - вспоминает он. 18 августа на трансформаторной будке во дворе появился мурал "диджеи перемен", а к концу месяца двор назвали "Площадью перемен", а на будку повесили табличку с названием.

"Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа Что могут люди вместе "Площадь перемен" стала местом притяжения не только для жителей окрестных домов, но и для других минчан. Двор украсили бело-красно-белыми лентами, в нем проводили концерты и встречи. "Главное достижение дворового сопротивления - преодоление атомизации общества. Люди начали выходить из квартир, знакомиться и понимать, что вместе могут на что-то влиять", - считает фотограф.

"Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа Уникальный белорусский протест Фотограф вспоминает, что зафиксировать происходящее на "Площади перемен" он решил еще и потому, что был уверен: это уникальное явление белорусского протеста. "Децентрализация, уход во дворы не были скопированы с других протестов. Это родилось естественным путем и стало визитной карточкой белорусского протеста".

"Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа 13 историй жителей "Площади перемен" Кроме фотографий в книге есть 13 историй жителей двора - их помогала собирать редактор Алеся Песенка. "У нас есть история, как именно появился мурал и почему именно в этом месте. Есть история борьбы за мурал и история последнего дня площади, когда там был марш. Это рассказ о том, как рождается сообщество, солидаризируется и пытается противостоять государству", - говорит Отцецкий.

"Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа Солидарность со Степаном Латыповым Активность жителей не нравилась силовикам, которые неоднократно закрашивали мурал и срезали бело-красно-белые ленты. 15 сентября там задержали местного жителя Степана Латыпова - год спустя ему присудили 8,5 лет колонии. "Важно, что люди тогда не опустили руки. Да, Степан был активным, но идея была в протесте без лидеров - если одного забрали, другие выйдут вместо него", - рассказывает автор книги.

"Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа Место гибели Романа Бондаренко "Площадь перемен" стала местом гибели Романа Бондаренко. 11 ноября его избили неизвестные люди, срывавшие с забора красно-белые ленты, а на следующий день парень умер в больнице. В память о Романе 15 ноября прошел марш, который жестоко разогнали силовики. Фотографий Отцецкого с того дня в книге нет - его задержали в начале марша, поэтому об этом событии в книге рассказывает одна из героинь.

"Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа "Не дать властям перевернуть страницу" Презентовать свою книгу Евгений Отцецкий собирается 18 августа - в двухлетнюю годовщину появления мурала "Диджеи перемен". Кроме того, автор планирует запустить мультимедийный проект в интернете и занимается организацией выставок в разных странах. "Мы решили взять на себя важную роль - задокументировать все события, не дать властям “перевернуть страницу", - говорит автор книги.

"Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа Что сейчас с "Площадью перемен"? В целях безопасности Евгений Отцецкий был вынужден покинуть Беларусь, но все равно поддерживает связь с жителями "Площади Перемен". "Я не могу рассказывать о том, как сейчас живет "Площадь перемен". Но скажу так: если люди однажды осознали себя свободными и почувствовали солидарность, это не может исчезнуть. Я верю в своих соседей", - подчеркивает он. Автор: Александра Богуславская

