 Чтобы учиться в Чехии, студенты из РБ проходят верификацию демсил. Правильно ли это? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 13.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Чтобы учиться в Чехии, студенты из РБ проходят верификацию демсил. Правильно ли это?

Страна, в которой образование получают сотни белорусов, решила не допускать их к обучению стратегически важным специальностям. Диаспора нашла выход, но есть нюанс.

Студенческий протест в Минске

Студенческий протест в Минске, октябрь 2020 года

После начала войны России в Украине Чехия ввела ограничения для белорусских и российских студентов: даже те, кто учится в стране уже не первый год, не должны получать образование на критически важных для Чехии специальностях, например, технических. Чтобы обойти ограничения, белорусская диаспора договорилась с университетами о процедуре верификации, которая должна выявить позицию студента по вопросам войны, протестов и пр. Проверяют даже их родных - не работают ли они на режим или в вооруженных силах. DW разбиралась, как это происходит.

"Основные проблемы у белорусских студентов за границей именно в Чехии, - рассказывает Максим Зафранский, международный секретарь "Задзiночання беларускiх студэнтаў" (ЗБС). ЗБС зафиксировало случай, когда в Чехию по программе студенческого обмена Erasmus не смог приехать студент с белорусским паспортом, который уже учится в другой стране ЕС. То есть ограничения касаются даже белорусов-резидентов Евросоюза. 

"Чехия - единственная страна ЕС, которая интерпретировала санкции, запрет на техническую помощь Беларуси, через образование”, - объясняет Максим. Он говорит, что ограничения касаются и тех, кто платит за учебу, и тех, кто получает стипендию. Представитель ЗБС отмечает, что при этом в Чехии есть и репрессированные белорусские студенты, которым важно остаться в стране ЕС - "для них нет пути домой, где их ждут репрессии и тюрьма".

Верификация диаспоры

Представитель белорусской диаспоры при комитете по вопросам нацменьшинств в Праге Кристина Шиянок, говорит, что до событий 2020 года в стране училось около 800 белорусских студентов: "Не все они учатся на тех самых критических факультетах, по которым ввели ограничения, однако проблема коснулась сотен человек". От одних студентов требовали мотивационные письма - с осуждением войны, режима и пр., другие должны были перевестись с "закрытой" для них специальности на другую, "разрешенную". 

"Подходы у университетов отличаются. Одни университеты решили дать студентам возможность себя защитить посредством мотивационного письма, - говорит Кристина. - А где-то сами ректоры выступили против мотивационных писем, считают: если студент напишет, как он не поддерживает режим или борется с ним, активно выступит против войны, он подпишет себе приговор в том случае, если это письмо попадет не в те руки".

Светлана Тихановская

Офис Тиханвоской объясняет, что процедуру верификации ввели, чтобы помочь студентам

Чтобы помочь студентам, которым бы пришлось еще раз объяснять, что с ними произошло в Беларуси, и доказывать свою непричастность к режиму, представительницы белорусской диаспоры предложили университетам поручиться за молодых людей - написать рекомендательные письма. Однако за рекомендациями обратились не только те, кто приехал по программам для репрессированных, но и те, с которыми диаспора была не знакома. Поэтому и пришлось прибегнуть к процедуре верификации. 

"Идет война, нужно учитывать вопрос безопасности. Потерять доверие в глазах чешских властей и ректоров университетов очень легко, автоматически раздавая репутационные письма всем. Мы выбрали подход, который заключается в предпроверке студентов и ближайших членов семьи на связь с режимом, репрессивными органами и самое главное - с военной сферой Беларуси, которая сейчас принимает участие в агрессии против Украины", - объясняет Кристина.

Проверку стал проводить BYPOL

Представитель объединения бывших силовиков BYPOL , вошедший в кабинет Тихановской, Александр Азаров говорит, что процедуру верификации проводят только в том случае, если сам студент на нее соглашается. "Проверяем по всем имеющимся у нас базам данных (у нас есть специалисты-аналитики, которые раньше этим занимались в МВД) и предоставляем информацию в диаспору - и они принимают решение, что с этим делать", - говорит он.

В первом списке, который BYPOL получил на проверку, было 11 человек, во втором - 40. И по словам Азарова, там были и несколько студентов, чьи родители - действующие чиновники в Беларуси, сотрудники КГБ, белорусских предприятий, связанных с семьей Лукашенко. 

"Не факт, что ребенок причастен к репрессиям или думает так, как его родитель. Нужен избирательный подход", - уверен он. Представитель BYPOL говорит: некоторые студенты объясняют, что родители в разводе, и то, что отец служит в органах, их не касается. Но есть и такие, кто не понимает, в чем проблема - “служит и служит, а что такого?".

Родители - чиновники значит рекомендации не будет?

"Верификации недостаточно для каких-то умозаключений. Тот факт, что отец или мать связаны с определенными органами в Беларуси - не основание, чтобы не давать рекомендацию, - говорит Кристина Шиянок. - В таких случаях мы встречаемся лично с человеком, который к нам обратился, и принимаем решение по ходу беседы. Безусловно, она неприятна, потому что это вторжение в личное пространство, но тут мы находимся в ограниченных условиях.

Валерий Ковалевский

Валерий Ковалевский

Либо мы вообще отказываемся от помощи, либо мы осознанно на это идем, учитывая при этом, помимо морально-этических моментов, вопросы безопасности Чехии".

Отказали ли кому-то в рекомендации и многим ли, Кристина не говорит.

Советник Светланы Тихановской  Валерий Ковалевский также подчеркивает, что родные в госструктурах не являются каким-то критерием для принятия решения. "Мы такого деления точно не проводим", - заверяет он.

А как же абитуриенты?

Пока студенты старших курсов собирают рекомендации, белорусские абитуриенты не могут получить студенческие визы, чтобы приехать в Чехию на учебу. 

"Не все из них находятся в Беларуси, некоторые выехали в Польшу и Литву, в некоторых случаях - как члены семьи других репрессированных белорусов, и сейчас столкнулись с так называемым визовым баном, - рассказывает Кристина Шиянок. - Чехия дает визы только тем белорусам, кто был активистом, выступал против системы или пострадал от нее. Но сегодняшним абитуриентам в 2020 году было 15-16 лет. Они могли интересоваться тем, что происходит, но не присутствовали на этих событиях в силу возраста".

Тем не менее диаспора надеется, что положительное решение будет принято по вопросу нескольких десятков абитуриентов, которые в этом году были зачислены в чешские вузы, но не могут подать документы на визу.

"Я считаю, это дискриминация белорусских студентов по национальному признаку, - говорит Максим Зафранский. -  Такие проверки проходят только белорусские и российские студенты, хотя общество не может в полной мере быть ответственным за решения, которые принимаются в авторитарных государствах. Мы работаем над этой проблемой с чешским студенческим союзом, который нас поддерживает. Эти запреты - как визовые, так и на прием белорусских студентов - абсурдны, и мы надеемся, что ситуация изменится".

Смотрите также:

  • Детская площадка на Площади перемен

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    Книга о минской "Площади перемен"

    Белорусский фотограф Евгений Отцецкий издает книгу о "Площади перемен" - дворе в Минске, который во время протестов был одним из главных мест противостояния белорусов с властью. В книге собрано 70 фотографий и 13 личных историй. Средства на издание книги Отцецкий собирал с помощью краудфандинга - она будет готова в середине августа 2022 года.

  • Жители Площади перемен выстроились в форме сердца

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    "Площадь перемен" - личная история

    Для Евгения Отцецкого эта книга - личная история, ведь он тоже житель "Площади перемен". "Я как фотограф не смог остаться в стороне. Кроме того, что участвовал в этих событиях, поддерживал соседей, я еще и фиксировал происходящее. Почти каждый день я находился во дворе с фотокамерой и снимал то, что там происходило", - рассказывает автор книги.

  • Мурал с диджеями перемен

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    Мурал с "диджеями перемен"

    11 августа 2020 года фотограф впервые услышал из окна, как соседи выкрикивали политические лозунги. "Затем перекличка стала интенсивнее, соседи стали спускать во двор и знакомиться", - вспоминает он. 18 августа на трансформаторной будке во дворе появился мурал "диджеи перемен", а к концу месяца двор назвали "Площадью перемен", а на будку повесили табличку с названием.

  • Дети и родители на Площади перемен

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    Что могут люди вместе

    "Площадь перемен" стала местом притяжения не только для жителей окрестных домов, но и для других минчан. Двор украсили бело-красно-белыми лентами, в нем проводили концерты и встречи. "Главное достижение дворового сопротивления - преодоление атомизации общества. Люди начали выходить из квартир, знакомиться и понимать, что вместе могут на что-то влиять", - считает фотограф.

  • Жители Площади переменв одежде с изображением диджеев перемен

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    Уникальный белорусский протест

    Фотограф вспоминает, что зафиксировать происходящее на "Площади перемен" он решил еще и потому, что был уверен: это уникальное явление белорусского протеста. "Децентрализация, уход во дворы не были скопированы с других протестов. Это родилось естественным путем и стало визитной карточкой белорусского протеста".

  • Страница книги

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    13 историй жителей "Площади перемен"

    Кроме фотографий в книге есть 13 историй жителей двора - их помогала собирать редактор Алеся Песенка. "У нас есть история, как именно появился мурал и почему именно в этом месте. Есть история борьбы за мурал и история последнего дня площади, когда там был марш. Это рассказ о том, как рождается сообщество, солидаризируется и пытается противостоять государству", - говорит Отцецкий.

  • Жители Площади перемен в масках с портретом Степана Латыпова

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    Солидарность со Степаном Латыповым

    Активность жителей не нравилась силовикам, которые неоднократно закрашивали мурал и срезали бело-красно-белые ленты. 15 сентября там задержали местного жителя Степана Латыпова - год спустя ему присудили 8,5 лет колонии. "Важно, что люди тогда не опустили руки. Да, Степан был активным, но идея была в протесте без лидеров - если одного забрали, другие выйдут вместо него", - рассказывает автор книги.

  • Цветы в память о Романе Бондаренко

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    Место гибели Романа Бондаренко

    "Площадь перемен" стала местом гибели Романа Бондаренко. 11 ноября его избили неизвестные люди, срывавшие с забора красно-белые ленты, а на следующий день парень умер в больнице. В память о Романе 15 ноября прошел марш, который жестоко разогнали силовики. Фотографий Отцецкого с того дня в книге нет - его задержали в начале марша, поэтому об этом событии в книге рассказывает одна из героинь.

  • Акция протеста на Площади перемен

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    "Не дать властям перевернуть страницу"

    Презентовать свою книгу Евгений Отцецкий собирается 18 августа - в двухлетнюю годовщину появления мурала "Диджеи перемен". Кроме того, автор планирует запустить мультимедийный проект в интернете и занимается организацией выставок в разных странах. "Мы решили взять на себя важную роль - задокументировать все события, не дать властям “перевернуть страницу", - говорит автор книги.

  • Бело-красно-белый флаг в комнате

    "Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

    Что сейчас с "Площадью перемен"?

    В целях безопасности Евгений Отцецкий был вынужден покинуть Беларусь, но все равно поддерживает связь с жителями "Площади Перемен". "Я не могу рассказывать о том, как сейчас живет "Площадь перемен". Но скажу так: если люди однажды осознали себя свободными и почувствовали солидарность, это не может исчезнуть. Я верю в своих соседей", - подчеркивает он.

    Автор: Александра Богуславская


Вопросы к Тихановской: есть ли перспективы у молодых белорусов?

Аудио- и видеофайлы по теме

Немцы об отмене шенгенских виз для россиян (12.08.2022)  

Депутат Европарламента об идее лишить граждан РФ шенгенских виз (12.08.2022)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Илья Яшин из московского СИЗО: Мой народ - тоже жертва режима Путина  

Нефть и газ из России! Спасибо, не надо?  

CNN: Удар по колонии в Еленовке не был нанесен РСЗО HIMARS  