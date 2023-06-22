Как и где возможно получить шенгенскую визу в Беларуси?

Какие посольства все еще выдают визы для белорусов, как получить многократный "шенген" и сколько придется ждать, DW узнала у эксперта Александра Либера.

В 2022-м посольства стран ЕС выдали белорусам более 120 тысяч виз. Это минимум в пять раз меньше, чем было до пандемии, протестов в Беларуси и начала войны в Украине - тех событий, которые повлияли на работу консульств и их визовую политику в отношении белорусов.

В каких посольствах белорусы все еще могут получить визы? Сколько времени займет этот процесс? Как повысить шансы на многократную визу? Кто может обращаться в посольства Польши и Литвы? Как изменились требования к документам? Ответить на эти вопросы DW попросила создателя мониторингового проекта visastat.online, визового консультанта Александра Либера.

Александр Либер живет в Латвии уже пять лет. До переезда работал в сфере туризма - был соучредителем нескольких туристических компаний в Беларуси. Сейчас консультирует белорусов по вопросам получения шенгенских виз, ведет популярный блог в Instagram .

Кто в целом сейчас выдает визы белорусам?

Гостевые и туристические визы категории С сейчас выдают не так много стран, в основном, это Германия, Италия, Греция, Франция, Венгрия, Испания, Словакия, Хорватия.

"Эти страны можно рассматривать для обращения за шенгенской визой в целях туризма или для поездок в гости. Другие страны пользуются значительно меньшим интересом, и данных по ним у нас очень мало", - говорит Александр Либер.

Александр Либер Фото: privat

Какие посольства можно назвать наиболее щедрыми?

"Когда мы говорим о щедрости, то, скорее всего, имеем в виду качественные характеристики визы: срок ее действия и кратность. И по моим личным наблюдениям, и по собранной статистике, наибольшее число многократных виз выдают Германия и Италия. Примерно в 90% случаев они ставят именно мультивизы. Не редкость, когда их выдают на два, три года, а то и на пять лет. Поэтому интерес к этим странам чрезвычайно высокий, очереди на подачу большие", - рассказывает Александр Либер.

По его данным, многократные визы со сроком действия от года до пяти лет также выдает Венгрия, но здесь есть свои нюансы. "Посольство Венгрии требует предоставить подтверждение уже оплаченного жилья, для некоторых это барьер при подаче. Но если отель оплачен, с документами все в порядке, в паспорте есть другие шенгенские визы, то вероятность получения многократной визы очень высокая. Некоторым ставят даже 5-летние", - рассказывает Александр.

Посольство Франции также чаще всего выдает именно многократные визы на год и больше, но туда довольно трудно попасть: слотов на запись немного.

Какие шансы с Грецией и Испанией?

Посольство Греции принимает заявки через визовые центры. В Беларуси их четыре: в Минске, Витебске, Гродно и Бресте. Записаться туда можно "без ощутимых сложностей", рассказывает Александр: "Сам заявитель заходит на сайт центра, верифицирует себя. Свободные слоты появляются порционно. 21 июня, например, открылось более пятисот свободных мест на Минск, а также много мест в регионах. То есть у тех, кто хотя бы минимально умеет пользоваться компьютером, не возникнет сложностей, чтобы самостоятельно записаться".

Испания тоже работает с белорусами через визовый центр. 22 июня он открылся в Минске по новому адресу - на улице Толстого 8.

Возможностей получить визу в Беларуси осталось не так много Фото: Janka Rondo/DW

И Греция, и Испания выдают в основном краткосрочные визы под даты запланированной поездки. "Испанцы ставят подавляющему большинству заявителей либо однократные визы, либо двукратные, либо мультивизы, но с очень коротким сроком действия, к примеру, на 30 дней, - делится наблюдениями эксперт. - Греки, по данным visastat.online, еще этой зимой отказывали в 30% случаев, поэтому ажиотажа вокруг них не сформировалось. Сейчас доля отказов снизилась примерно до 10%. Но посольство тоже ставит либо однократные визы, либо многократные ровно на дни поездки".

От чего зависит: дадут визу на полгода, год или три?

От нескольких факторов, объясняет Александр Либер. Ключевой из них - визовая история. "Все-таки нужно, чтобы у заявителя была история поездок в Шенгенскую зону, чтобы консул, который принимает решение, был убежден, что человек использует визу по назначению и у него нет, например, штрафов или депортацией из ЕС", - объясняет Александр Либер.

Второй фактор - убедительность представленных документов: "Сколько денег у вас лежит на счету, к кому вы едете, если подаетесь на визу по приглашению. С недавних пор итальянцы перестали принимать документы на гостевые визы по приглашению от не членов семьи. Немцы продолжают это делать, итальянцы, вероятно, немного утомились от объема заявок, поскольку резко у многих белорусов появились друзья в Италии. Хотя это наверняка так и есть, ведь у Беларуси с Италией в целом много культурных и социальных связей, в том числе по чернобыльским программам".

Повлиять на срок действия визы могут и личные взгляды консула, который принимает решение о выдаче, считает Александр Либер: "Один консул может ставить щедро, другой подходит к вопросу более строго. Это уже подтверждено собранной статистикой. Есть консулы, которые понимают, что длительные визы белорусам сейчас нужнее".

Можно ли получить визу в посольствах Польши и Литвы?

До 2020 года Польша и Литва выдавали белорусам наибольшее количество виз. После значительного сокращения штата посольств это, казалось, стало невозможным. Можно ли там все еще получить визы? Александр Либер отвечает: однозначно да.

Польша продолжает выдавать визы белорусам Фото: Michal Dyjuk/AP Photo/picture alliance

"С Польшей, на самом деле, все хорошо, кроме того, что она не выдает туристические визы. При этом она продолжает выдавать гостевые, деловые, рабочие. Конечно, не в тех объемах, что были раньше, и тем не менее. Сейчас там довольно большой спектр по целям поездки: визы PHB, деловые, рабочие, гостевые, гуманитарные. Запись на рабочие, деловые и гостевые визы проходит через визовый центр, на гуманитарные - через личный запрос по электронной почте в консульстве", - поясняет эксперт.

А что с Литвой? А также Латвией, Чехией, Эстонией

"Что касается Литвы, то она почти не выдает виз, кроме тех, что связаны с объединением семьи и по персональному запросу заявителя, которое имеет исключительный характер", - объясняет Александр Либер. В июле 2021 года посольство Литвы в Минске по требованию белорусских властей сократило штат до одного консула и трех административных работников.

Латвия также прекратила выдачу краткосрочных виз категории С - возможность их получить осталась только у близких родственников граждан Латвии и в случаях исключительного характера. Похожая политика - и у посольства Эстонии. Чехия вовсе перестала выдавать "шенгены" белорусам.

Как изменились требования к документам?

Как рассказывает Александр Либер, практически никаких изменений с точки зрения пакета документов не произошло: "Также я не ощущаю никакой динамики в плане ужесточения проверки. Не знаю случаев, чтобы посольства связывались с работодателями насчет справок с места работы заявителя или требования к выпискам из банка стали строже".

Основное, что изменилось, - модель коммуникации с посольствами и визовыми центрами, говорит Александр. По его словам, "в начале года посольство Германии изменило процедуру записи. Раньше мы ловили окошки на сайте, в январе эту возможность исключили. Теперь заявитель может отправить запрос и поставить себя в очередь. Находиться в ней придется долго. Сейчас, чтобы узнать дату подачи на визу, можно прождать два месяца и дольше. Люди, которые в марте регистрировались в системе ожидания очереди, только сейчас получают отклики, а саму дату подачи назначают на сентябрь".

Посольство Италии также ощутимо для многих изменило подходы к работе, продолжает Александр: "Кроме того, что на гостевые визы теперь принимаются преимущественно приглашения от родственников, так еще была выдержана долгая пауза в записи на туристические визы из-за смены обслуживающего визового центра. Это создало большой отложенный спрос на туристические визы".

Оправдались ли надежды на Хорватию?

В 2023 году Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне. У многих белорусов появилась надежда, что можно будет обращаться за визами еще в одно посольство. Как оказалось по факту?

"В январе несколько белорусов подавались на хорватскую визу, чтобы открыть ее с 10 марта. В итоге им ответили только 15 марта, когда бронь на отель уже истекла. Нужно было либо забронировать новое жилье, либо согласиться на отказ. Сейчас Хорватия дает мало мест на подачу. Заявки рассматривают долго, качество виз, которые ставят, не удовлетворяет ожидания: как правило, это однократная виза конкретно под даты поездки", - говорит Александр Либер.

"Хочу ездить к друзьям в Литве. Куда идти и за какой визой обращаться?"

Александр Либер не считает верной такую постановку вопроса: "Начинать нужно с того, какую страну вы хотите посетить. Это не работает так, что "подамся в то посольство, в котором проще всего открыть визу". Я все-таки выступаю за их целевое использование".

До 2020 года Литва была в числе лидеров по выдаваемым белорусам визам Фото: picture alliance / Ian Trower/robertharding

Но что делать, если посольство Литвы туристические визы не выдает, а целью поездки будет именно эта страна? Или нужно поехать во Францию, а в минское посольство не записаться? В таком случае Александр рекомендует обратиться в другое посольство, но все-таки посетить ту страну, которая поставила визу.

Чего ожидать дальше?

Позитивного прогноза для белорусов у Александра Либера нет: "Я думаю, все будет ухудшаться, мест на подачу станет меньше, как это происходило в последние полгода. Сама ситуация в регионе не выглядит так, что что-то кардинально изменится в лучшую сторону. А визовый климат от этого сильно зависит: от количества сотрудников посольств, от принципиальности МИДов и правительств стран ЕС, которые принимают решение, как будут работать их представительства".

Смотрите также: