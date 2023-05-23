Сколько белорусов уехали в ЕС за два года?

За последние два года только в страны ЕС могли уехать до 172 тысяч белорусов. Если бы они жили в одном месте, опустеть мог бы такой город, как Барановичи. Такое сравнение приводит исследовательский центр BEROC, который подсчитал, сколько граждан Беларуси уехали на постоянное проживание в ЕС в 2021-2022 годах. DW поговорила с автором исследования Анастасией Лузгиной о том, из-за чего и куда белорусы уезжают из страны, как это уже сейчас сказывается на экономике, почему в Польше так сильно возросла доля белорусских мужчин и чем можно остановить миграцию из РБ.

Два года - и нет целого района Беларуси

В 2021 году белорусы оказались на третьем месте в миграционной статистике Евросоюза по числу тех, кто получил первое разрешение на переезд и проживание в ЕС. Например, только Польша выдала белорусам более 130 тысяч таких разрешений.

"Не факт, что все эти люди переехали: они могли не воспользоваться полученными документами, - говорит Анастасия Лузгина, старший научный сотрудник BEROC, один из авторов исследования. - Нашей задачей было посмотреть, сколько белорусов уже имеют статусы, которые предполагают, что человек живет в стране ЕС: временный вид на жительство, документы о признании беженцем, дополнительную защиту и так далее. То есть мы хотели оценить количество белорусов, которые уехали в страны Евросоюза на продолжительное время и потенциально могли навсегда покинуть Беларусь".

По оценке BEROC, за последние два года из Беларуси уехали от 143,6 тысяч до почти 172 тысяч человек. Это как если бы в стране не стало населения всего Оршанского района (если ориентироваться на нижнюю планку) или целого города Барановичи (если смотреть на верхнюю границу диапазона). Для оценки исследователи использовали доступные данные по миграции в принимающих странах.

Политическая и экономическая миграция из РБ

В 2021-2022 годах белорусы в основном переезжали в соседние Литву и Польшу. Это объясняется относительно простой процедурой легализации, возможностью оформить проездной документ вместо паспорта или гуманитарные ВНЖ, а также близостью стран к Беларуси - географической и ментальной, говорит Анастасия Лузгина.

Старший научный сотрудник BEROC Анастасия Лузгина Фото: Privat

В начале 2023 года в Литве проживало почти 49 тысяч белорусов. Активный рост миграции начался еще в 2017-м, когда в стране изменили законодательство для привлечения работников определенных профессий. В 2022-м он усилился: в прошлом году литовские власти выдали белорусам почти 31 тысячу видов на жительство или гуманитарных виз. Это максимальный прирост за всю историю ведения статистики.

В Польшу, как подсчитали исследователи BEROC, за два предыдущих года мигрировали от 96 до 111 тысяч белорусов. Для сравнения - на конец 2020 года в стране в целом насчитывалось менее 45 тысяч белорусов, которые имели документы для постоянного пребывания. Наиболее активно белорусы стали переезжать именно в 2022-м - по двум причинам, объясняет Анастасия Лузгина. "Раньше основными мотивами для миграции белорусов и белорусок в Польшу было желание заработать или переезд по карте поляка. Сейчас преобладает политическая и экономическая миграция, - говорит Анастасия. - В 2021-2022 годах люди чаще уезжали из-за страха политических репрессий и мобилизации, а также по экономическим основаниям".

В другие страны ЕС, по расчетам BEROC, за два года могли переехать около 21,5 тысяч граждан Беларуси.

Белорусских мужчин в Польше стало больше

До 2017 года в белорусской диаспоре в Польше преобладали женщины (55%), за последние два года соотношение изменилось - белорусов стало заметно больше, чем белорусок (доля мужчин достигла почти 58%). "В 2022 году война в Украине сыграла значительную роль. Страх призыва и втягивания в войну подтолкнул многих белорусов к переезду, - объясняет Анастасия Лузгина. - Кроме этого, санкции ухудшили условия работы целых отраслей, например, строительной, транспортной, ИТ, где традиционно работает много мужчин, которые, как показывают данные, из-за этого решились на переезд. На это повлияло также упрощение законодательства для трудоустройства иностранных специалистов".

Угроза репрессий остается одной из причин миграции белорусов Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

За последние годы также снизилась доля переехавших белорусов старше 60 лет - с 7,4% в 2013-м до 2,4% в начале апреля 2023-го. Экономист предполагает, что в целом их количество могло остаться прежним, а процент снизился из-за того, что из Беларуси уезжает все больше молодых людей и семей с детьми.

"В последнее время наличие польских корней и карты поляка отошло на второй план. С 2022 года молодые люди приезжают из Беларуси в Польшу по рабочему или гуманитарному ВНЖ, - делится наблюдениями Анастасия Лузгина. - Возможно, изначально они уезжали на короткое время, но чем дольше затягивается политический кризис в Беларуси, тем меньше шансов, что они вернутся в страну. Особенно в случае семей, переехавших с детьми".

Отток населения ощутим для экономики РБ уже сейчас

По оценкам Лузгиной, белорусская экономика уже сейчас ощущает потерю населения размером с крупный город.

"Особенно это касается рынка труда, на котором наблюдается нехватка специалистов. Люди для экономики - это ресурс, который ее развивает. Уехавшие люди - это в том числе упущенные возможности. Уже сейчас мы видим проблемы для бюджета, когда число пенсионеров остается примерно одинаковым, а вот занятого населения становится меньше, и нагрузка на ФСЗН (Фонд социальной защиты населения. - Ред.) возрастает. Тенденция такова, что отток трудоспособного населения хоть и может замедлиться в 2023 году, но все равно сохранится. В долгосрочном периоде уход высококвалифицированной рабочей силы, отъезд семей и эмиграция в совокупности со снижением рождаемости может привести к глубоким проблемам в демографической сфере и экономическом развитии в целом".

Власти РБ вводят ограничения на выезд для белорусов Фото: Michal Dyjuk/AP Photo/picture alliance

Что могло бы остановить миграцию из Беларуси

Исследование BEROC оценило только число белорусов, уехавших в страны ЕС. В целом число белорусских мигрантов будет существенно выше, если учесть переехавших в Грузию, Турцию, Украину, Узбекистан, Армению, США и другие страны.

"Это процесс, и он продолжается. Сколько людей, сколько молодых людей мы еще потеряем в следующие несколько лет? Тенденция катастрофична для страны, для нации, для экономики", - говорит Анастасия Лузгина.

По ее мнению, белорусские власти уже сейчас замечают происходящее и реагируют на проблему не устранением ее причины, а новыми ограничениями. "Появился закон об ограничении на выезд из страны. Сейчас разрабатывается законопроект по медикам, которых хотят обязать отрабатывать пять лет после окончания ординатуры. То есть белорусские власти пытаются остановить поток привычными и понятными для себя методами, но это вряд ли будет эффективно: чем больше ограничений, тем сильнее хочется уехать. Хотя первым шагом для решения проблемы должно стать устранение триггеров: угроза политического преследования, позиция Беларуси в войне, экономический фактор. Пока они останутся прежними, белорусы вряд ли перестанут уезжать из страны".

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