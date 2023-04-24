Как складывается судьба трудовых мигрантов из Беларуси

Что говорят белорусы, которые уехали из страны не по политическим причинам, а в поисках достойного заработка? Готовы ли они вернуться и что для этого должно случиться - в материале DW.

Точных сведений, сколько конкретно граждан Беларуси покинули родину после 2020 года, когда в стране состоялись президентские выборы, нет. Национальный статистический комитет перестал публиковать в открытом доступе сведения, касающиеся миграции населения и демографии в целом.

По разным оценкам, за последние годы Беларусь покинули от двухсот тысяч до полумиллиона человек. Такие цифры озвучивались в начале 2023 года в Парламентской ассамблее Совета Европы, однако никаких подтверждений не последовало.

Белорусско-литовская граница Фото: DW

При этом следует учесть, что среди уехавших оказались не только те, кто спасался от политических репрессий за участие в акциях протеста и активность в социальных сетях. Трудовые мигранты уезжали из Беларуси задолго до 2022 года, теперь же, по многим признакам, этот процесс усилился.

Пообщаться с DW согласились некоторые из таких мигрантов, которые покинули страну относительно недавно. Поскольку у всех из них в Беларуси остались родные и близкие, имена собеседников изменены.

"Могу приехать в Беларусь в отпуск, но не более того"

Семья Евгения живет в одном из крупных городов Беларуси. Сам он к 35 годам успел сменить много мест работы, пока не принял решение уехать из страны.

"По основной профессии - сварщик, но я освоил много смежных специальностей: был строителем, водителем, а до отъезда занимался ремонтом автомобилей, - рассказывает Евгений. - Не то, чтобы денег не хватало, но в какой-то момент стал понимать, что дети растут, потребности в семьи - тоже, а вот "подушки безопасности", чтобы финансово чувствовать себя уверенно, создать не получается".

По словам Евгения, уехать на заработки он планировал еще в начале 2020 года, но тогда помешал коронавирус. Тем не менее, еще до президентских выборов в Беларуси мужчина успел получить рабочую визу в Литву и устроиться в местную фирму.

"Сначала трудился по своему профилю - сварщиком, но со временем владелец фирмы стал больше доверять и работы, связанной со строительством, стало больше. Кстати, это доверие помогло оперативно оформить вид на жительство в Литве", - говорит Евгений.

Сейчас он переехал в Голландию, где у литовской фирмы тоже есть свой бизнес. При этом белорусу поручили подбирать на работу соотечественников.

"В первую очередь пригласил тех, с кем имел дело еще на родине. Многие отозвались: за последний год приехало восемь человек, никто пока не пожалел", - рассказывает мужчина. Свой вариант возвращения в Беларусь он пока исключает: "Могу приехать в отпуск, но не более того. Ситуация в экономике Беларуси к лучшему не меняется и таких денег, как в Европе я точно не заработаю. Если так будет продолжаться, то, вероятно, и семью перевезу с собой".

"Многих в Беларуси не покидает чувство страха"

Еще один белорус Сергей стал задумываться об отъезде на заработки в другую страну еще пять лет назад. Тогда резко ухудшились дела в частной компании, где он работал: "Фирма оказалась на грани банкротства, начались задержки зарплаты, люди стали увольняться и многие тогда искали варианты в России".

Сам Сергей тоже был близок к тому, чтобы переехать на работу в Подмосковье, но все же решил от такого предложения отказаться. Пока были временные подработки на родине, он успел отучиться на дальнобойщика. Но в Беларуси по новой специальности так и не поработал, нашел работу в транспортной компании в Польше.

Автобус Минск - Варшава Фото: DW

Дальше была работа в сфере грузоперевозок в других европейских странах, но все трудовые контракты Сергей заключал на небольшой срок, регулярно возвращаясь в Беларусь: "Очень скучал по семье, хотел быть рядом с близкими людьми и уже стал серьезно изучать предложения в родном городе, но тут случился 2020 год…".

По словам Сергея, сам он в акциях протеста участия не принимал, но поддерживал тех, кто требовал проведения честных выборов и смены власти в стране. Когда же в Беларуси стали жестко расправляться со сторонниками перемен, Сергей решил снова уехать за границу.

"Я по-прежнему регулярно навещаю родных: бывает, раз в три месяца, бывает, раз в полгода, но при всем желании пока перспектив для себя на родине не вижу. Я не айтишник, который может достойно зарабатывать и здесь, однако тоже ищет варианты с переездом в другую страну. Все дело в атмосфере, которая сейчас сложилась в Беларуси: многих не покидает чувство страха, какой-то апатии и неуверенности в завтрашнем дне. А война в Украине, на мой взгляд, ситуацию усугубляет. Это очень сильно бросается в глаза, если сравнивать с Европой".

Семейный экипаж дальнобойщиков колесит по Европе

Разговор DW с Ириной произошел во время пасхальных праздников. Молодая женщина решила проведать родителей и детей в одном из районных центров Брестской области, пока ее муж остался в Италии.

"У нас нетипичная семейная история: мы с супругом оба - дальнобойщики, - с улыбкой рассказывает Ирина. - Получилось это неожиданно и поначалу даже вопреки желанию мужа. Он водит фуру и ездит по Европе давно, я же работала в родном городе продавцом, а потом стала домохозяйкой".

Очередь из грузовиков на границе Беларуси и Польши Фото: DW

Стимул искать достойный заработок у женщины появился после покупки квартиры: "Наш городок - совсем небольшой. Здесь уже почти не осталось вариантов трудоустройства, которые можно было бы считать приемлемыми. Новую квартиру надо обустраивать, к тому же подрастают дети. Муж как-то стал рассказывать о своих поездках: для чего нужен напарник и как это влияет на заработок дальнобойщика. Спонтанно появилась идея: а почему я не могу быть напарником?"

Ирина признается, что поначалу не говорила супругу о своих планах, зная, что он будет против. Но пока муж был в рейсе, она стала посещать водительские курсы. "Получается, что я его поставила перед фактом, да еще и фактор ревности сказался: чтобы мы не подозревали другу друга в неверности во время разлуки, надо быть вместе даже на работе", - смеется Ирина.

Хотя первые рейсы за рулем фуры дались ей непросто, семейный экипаж сложился. "Поначалу муж переживал, как лечь спать, а я буду одна ехать. Но теперь все нормально: он спокойно ложится отдыхать и уже доверяет моему опыту. Все-таки идет третий год, как я дальнобойщица", - отмечает Ирина.

О возвращении на родину она говорит однозначно: "Конечно, вернусь. Пока за детьми-школьниками присматривают бабушки, это помогает больше заработать, но в любом случае материнское присутствие нужно. Муж, вероятно, еще останется работать на фуре, а я в скором времени буду заниматься семьей и домом".

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