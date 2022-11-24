Как белорусу написать в протестный чат и не сесть в тюрьму

Силовики в Беларуси заявляют, что имеют доступ к данным пользователей оппозиционных ресурсов в интернете. Так ли это? И как обезопасить себя тем, кто такими ресурсами пользуется?

Белорусские силовики утверждают, что в их руках оказались данные тысяч людей, отправлявших информацию в Telegram-канал "Черная книга Беларуси" (ЧКБ), который публиковал личные данные причастных к репрессиям в РБ. Также регулярно появляются сообщения о задержаниях белорусов, якобы регистрировавшихся в мобилизационном плане "Перамога" и собиравшихся присоединиться к полку имени Кастуся Калиновского. Стоит ли этому верить?

В СК заявляют о "тысячах записей" по делу ЧКБ

За последние полтора года не менее трех десятков человек были задержаны в РБ якобы за "слив данных" или сотрудничество с Telegram-каналом "Черная книга Беларуси" (признан белорусскими властями экстремистским формированием. - Ред.). Последним примером стало опубликованное 23 ноября в близком к силовикам Telegram-канале так называемое "покаянное" видео с сотрудником Минфина РБ.

Ранее первый зампредседателя Следственного комитета (СК) Олег Шандарович заявлял о задержанных работниках компаний-мобильных операторов, банкирах, адвокатах, бывших сотрудниках правоохранительных органов. По словам представителя СК, силовики также получили доступ к данным на компьютере Софьи Сапеги: "Это сотни тысяч записей. Каждый день следователи их прорабатывают". Напомним, Сапегу, задержанную 23 мая 2021 года вместе с блогером Романом Протасевичем после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, обвинили в администрировании ЧКБ и приговорили к шести годам колонии.

При этом данные информаторов Telegram-канала к силовикам могли попасть и от их собственного агента - с октября 2020 года по май 2021 в "Черной книге Беларуси" работал сотрудник ГУБОПиК Артур Гайко. Расследование об этом полтора месяца назад выпустил работающий с территории Польши телеканал "Белсат".

"Крот" вынес данные тысяч информаторов ЧКБ?

Также известно, что у Гайко был доступ к чату Infopoint , который объединял блогеров протестных телеграм-каналов, в том числе ЧКБ, ряд активистов, экспертов и главных редакторов некоторых независимых СМИ. Команда Infopoint и бывшие сотрудники ЧКБ 14 ноября выпустили обращение ко всем, кто через чат-бот общался с каналом. Они отметили, что до сих пор нет полной картины того, какой массив данных оказался у спецслужб. "Возможно, к ним попали данные обо всех людях, которые присылали информацию в бот канала в период с 1 сентября 2020 по 23 мая 2021 года. Это могут быть как имена и фамилии, номера телефонов и фотографии, так и ID-адреса пользователей Telegram", - говорится в сообщении.

Также информаторам рекомендовали позаботиться о своей безопасности: сменить номер телефона, удалить аккаунт в Telegram и, если есть возможность, покинуть РБ.

По информации портала "Зеркало" , агент ГУБОПиК мог получить доступ к данным 8,5 тысяч пользователей.

Спецслужбы подняли тему ЧКБ, чтобы "запугать народ"?

Следует отметить, что о разоблачении Гайко объединение бывших силовиков BYPOL рассказывало еще в июле 2021 года, но тогда история широкой огласки не получила. Теперь же руководитель BYPOL Александр Азаров от комментариев DW отказался. "Я уже не раз говорил, что это было год назад, что сейчас эту тему специально подняли спецслужбы для того, чтобы дальше запугивать белорусский народ", - заявил Азаров.

Между тем, представители сообщества "Киберпартизаны" считают, что инцидент с ЧКБ произошел из-за неосмотрительности и плохо отработанных схем безопасности в Telegram-канале. По словам собеседников, за помощью к "Киберпартизанам" представители ЧКБ не обращались: "Мы предлагали сделать для них безопасный бот обратной связи, но они отказались".

Есть ли у силовиков в РБ доступ к оппозиционным чат-ботам?

В то же время в Беларуси спецслужбы регулярно сообщают о задержании людей, которые оставили свои данные в каких-либо оппозиционных чат-ботах. Так, недавно по гостелеканалу СТВ показали "покаянное" видео с пятью белорусами, которые якобы зарегистрировались в чат-боте полка имени Кастуся Калиновского (ПКК), воюющего в составе ВСУ. Видео прокомментировали в самом полку. Там отметили, что данные люди не писали в их чат-бот, а желающим присоединиться к ПКК рекомендовали обращаться в полк, уже находясь за границей РБ.

Силовики в РБ также рассказывают о задержаниях тех, кто якобы регистрируется в мобилизационном плане оппозиции "Перамога". "Сейчас все спецслужбы работают на выявление тех, кто не согласен с режимом, но все происходит не так, как они преподносят: что боты небезопасны, что они покупают базы участников плана "Перамога" или взламывают аккаунты", - говорит руководитель BYPOL Александр Азаров.

По его словам, все боты безопасны и никогда не вскрывались, а у силовиков, к примеру, есть база "Беспорядки", куда вносили всех причастных к протестам: "К человеку приезжают, подвергают его психическому и физическому насилию и заставляют в чем-нибудь признаться - что ехал в полк Калиновского, записался в план "Перамога"…" Александр Азаров также рассказал о клонах оппозиционных чатов и каналов, которые создают спецслужбы - часто их имя отличается от оригинального всего одной цифрой или буквой.

Telegram-каналы пользуются ботами российского производства?

"Киберпартизаны" также обращают внимание на базу МВД "Беспорядки" (хакеры-активисты говорят, что взломали ее в 2021 году. - Ред.). Силовики "отрабатывают старые списки тех, кто уже ранее задерживался или активно участвовал в акциях протеста, высказывал свое мнение в интернете, не скрывая данных", - говорят представители сообщества. Кроме того, по их словам, "у силовиков также есть списки подписантов за кандидата в президенты Виктора Бабарико, скорее всего, в той или иной степени есть данные о тех, кто передавал информацию в ЧКБ или отправлял донаты этой организации. К плану "Перамога" мы склонны считать, что доступа, скорее всего, нет".

"Киберпартизаны" рекомендуют белорусам установить так называемый "Партизанский Telegram", который позволяет при вводе ложного код-пароля скрыть все протестные чаты и каналы. В целом, говоря об уровне безопасности оппозиционных ресурсов, в сообществе отмечают, что некоторые крупные оппозиционные и информационные белорусские Telegram-каналы до сих пор пользуются ненадежными ботами российского производства, которые могут быть подконтрольны спецслужбам РФ.

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