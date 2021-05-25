Россиянку Софью Сапегу приговорили в Беларуси к 6 годам колонии

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Задержанную вместе с оппозиционным журналистом и блогером Романом Протасевичем гражданку России Софью Сапегу обвиняли по статье о разжигании вражды. Суд в Гродно приговорил ее к шести годам колонии.
Суд в Гродно в пятницу, 6 мая, приговорил гражданку России Софью Сапегу к шести годам колонии общего режима, сообщили в правозащитном центре "Весна". В зале суда ее взяли под стражу.
Софья Сапега была задержана в мае 2021 года вместе с бывшим редактором оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после принудительной посадки белорусской стороной рейса Ryanair в Минске. В декабре Следственный комитет Беларуси предъявил Сапеге окончательное обвинение по статье о разжигании вражды. Минимальное наказание по этой статье - шесть лет лишения свободы.
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