Зачем родные политэмигрантов зовут их обратно в Беларусь?

Призывы вернуться на родину и "покаяться" некоторые белорусские политэмигранты в последнее время слышат не только от режима Александра Лукашенко, но и от своих близких, поверивших госпропаганде. Об этом - у DW.

Комиссия по работе с желающими вернуться в Беларусь, созданная Александром Лукашенко, работает уже больше месяца. На начало марта туда поступило 23 заявления, причем, по словам заместителя генпрокурора Алексея Стука, большинство "не соответствует тем критериям, которые прописаны в указе". В поддержку репатриации на белорусском госТВ выпустили социальную рекламу, в которой призывают вернуться "туда, где ты нужен". Но и этого белорусским властям оказалось мало, в независимых СМИ стали появляться сообщения о том, что силовики приходят к близким уехавших и просят уговорить их вернуться в РБ. Впрочем, родственники некоторых политэмигрантов и без того искренне верят, что их близкие могут безопасно приехать домой, и призывают сделать это как можно быстрее.

"Родственница написала, что в нашей семье никогда не было "предателей"

"Когда меня показали по телевизору (в пропагандистском сюжете по госТВ. - Ред.) родственница написала мне, что в нашей семье никогда не было "предателей", и мне стоит вернуться, а она, видимо, как-то замолвит за меня словечко в силовых структурах, возможно, сходит туда с фотографией моего покойного деда-подполковника советских ПВО, потому что его имя звучало как аргумент, который должен меня образумить и наставить на путь возвращения", - рассказывает директор KYKY.org и минского The VillageСаша Романова.

Саша Романова Фото: privat

Журналистка вспоминает, что еще в 2020 году она пыталась рассказать пожилой женщине о том, что происходит в стране, сбрасывала ей видео избиений силовиками безоружных людей, а в ответ та присылала "рецепты блинов и салатов". Романова предполагает, что ее родственница смотрит пропаганду по госТВ, хотя, вероятно, не может "сказать точно, какую она власть поддерживает".

"Ей просто хочется, чтобы ничего не менялось, а ее все родственники вернулись на родину. Машеров, Лукашенко, Брежнев - уверена, ей все равно, кто у власти в Беларуси. Показатель достойной жизни, по ее мнению, это наличие свежих огурцов в магазине. В 90-е огурцов там не было, а при Лукашенко они есть. Из кейса про огурцы я делаю вывод, что пропаганду она все же смотрит по телевизору, потому что запугивание престарелых зрителей лихими 90-ми происходит на этой государственной площадке", - отмечает собеседница DW.Саша Романова признается, что больше не говорит с родственницей о политике: "Время идет, человек не становится моложе, и вряд ли можно ее в чем-то переубедить - пока свежие огурцы еще можно купить в магазине".

"Мама уверена, что всех не посадят"

"С недавних пор в той или иной форме родные и знакомые пытаются меня "уговорить", что в Беларуси ничего страшного не происходит, все улеглось, а в чем-то даже стало легче, например, снова появились некоторые продукты, снизились цены на аренду жилья. Как правило, такие разговоры происходят в формате обесценивания, мол, "да ладно, мы тоже выходили и ничего". Мама, в свою очередь, уверена, что за простой "выход во двор" или "участие в каких-то чатах" ничего не будет, и что "всех не посадят", - рассказывает еще один собеседник DW Сергей (имя изменено по просьбе собеседника. - Ред.). Мужчина около полутора лет живет в Польше и считает себя политическим эмигрантом.

Он отмечает, что его близких нельзя назвать людьми, которые безоговорочно верят Александру Лукашенко. По его словам, это все те же белорусы, которые в 2020 возмутились беззаконию и насилию, но "сейчас вернулись в свое привычное состояние покоя". "Поддаваясь пропаганде в отсутствии альтернативной точки зрения, старшее поколение считает, что наступила оттепель. Кроме того, из-за войны в Украине они вновь вспомнили знакомый нарратив "лишь бы не было войны", - говорит Сергей. - Бывшие коллеги - те, кто не нашел сил или возможности для эмиграции, со временем поверили, что раз за ними до сих пор не пришли, то уже и не придут, и начинают убеждать тебя, а на самом деле себя, что все хорошо. Это неудивительно, человеческая психика адаптивна, она не может все время жить в страхе, должен быть выход, пусть даже мнимый".

Собеседник DW признается, что в нынешних обстоятельствах не рискнул бы ехать в Беларусь, но не исключает, что подобные "голоса с родины" могут подтолкнуть некоторых людей, уставших от тягот эмиграции, к возвращению в РБ.

"Пропаганда спекулирует на понятных человеческих чувствах"

"Возвращение на родину - одно из главных желаний для многих вынужденных эмигрантов и их близких в Беларуси. Я представляю пожилых родителей, бабушек и дедушек, которые, может быть, боятся, что уже никогда не увидят своих детей и внуком. Пропаганда спекулирует на очень понятных человеческих чувствах", - говорит независимый эксперт, доктор филологических наук Ирина Сидорская.

Ирина Сидорская Фото: Privat

Собеседница также обращает внимание на то, что и родные белорусских эмигрантов, и они сами знают, что не совершили никаких преступлений, а вернуться в страну - их неотъемлемое право. Кроме того, большинство уехавших наверняка не знает, угрожает ли им что-то в РБ.

"Для большей части людей ничего не ясно, официально они не находятся под следствием, они в промежуточной серой зоне. Когда нет полной достоверной информации для взвешенного решения, мы верим в лучшую версию, - рассуждает Сидорская. - Опять же родители думают, что всех не посадят - вон какое огромное количество людей, которые принимали участие в протестах, ходят по улицам и с ними все относительно нормально. Значит и с моими детьми будет все нормально, потому что они на самом деле никакие не преступники. К тому же вернуться - это легкий выход, потому что на родине есть жилье, какие-то связи, понятно, где находится поликлиника, а в эмиграции это все очень сложно".

"Верить в пропаганду выгоднее для выживания"

В свою очередь психолог, тренер неформального образования Василий Пронь обращает внимание на то, что в Беларуси практически полностью "зачищены" независимые СМИ, а за подписки на так называемые "экстремистские" ресурсы людям грозят штрафы и аресты. "Информационное пространство достаточно агрессивно заполняется белорусской и частично российской государственной пропагандой. Я сам сталкивался с людьми, которые говорили, что в Беларуси уже все нормально, мол, мы спокойно живем, а что вас не устраивает? Возвращайтесь, даже Лукашенко сказал, что все хорошо", - рассказывает собеседник.

Василий Пронь Фото: Privat

По его словам, "верить в пропаганду выгоднее для выживания": это удобная картина мира, такая вера снимает с человека ответственность, дает ему возможность не рисковать, а чтобы у людей не возникало чувства стыда за происходящее, предлагает набор оправданий, как правило, нелогичных и противоречащих друг другу.

Психолог считает, что переубедить людей, верящих в возможность безопасного возвращенияв Беларусь, очень сложно. "Человеку удобно находиться в этой системе ценностей, если вы захотите его этого лишить, станете врагом. Кроме того, те, кто уехали, в глазах оставшихся - проиграли, а их собственная стратегия "не отсвечивать" якобы выиграла. Мнение проигравших не имеет особого значения: вот если бы выиграли, не надо было уезжать", - говорит Пронь. Психолог считает, что с такими людьми следует минимизировать коммуникацию по спорным темам, в беседах апеллировать к общим ценностям, а не продавливать напрямую. Кроме того, эксперт не исключает, что их мнение, возможно, изменится, если они не на словах, а через собственный опыт "получат подтверждение рисков".

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