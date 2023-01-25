Зачем Лукашенко зазывает обратно уехавших белорусов?

Александр Лукашенко в очередной раз заговорил о возвращении белорусов, выехавших из страны после событий 2020 года. 24 января 2023 года на совещании с чиновниками и силовиками он предложил сделать "шаг навстречу" тем, кто "оступился и осознал это". Но, чтобы вернуться домой, они должны "стать на путь исправления", пересмотреть свои взгляды и искупить вину. Для оценки этого создается "межведомственная комиссия" во главе с генпрокурором Андреем Шведом.

Между тем, по данным Госпогранкомитета, в 2022 году на границе "за экстремизм" задержали более 50 белорусов, возвращавшихся на родину. Ранее власти создали программу "Дорога домой", через которую белорусам предлагается якобы безопасное возвращение на родину. Одной из ее жертв стала администратор сети протестных телеграм-каналов "97%" 49-летняя Татьяна Курилина. Она вернулась в Беларусь из Польши после уговоров знакомого, вероятно, сотрудника белорусских спецслужб. Женщина даже дала интервью госСМИ, но это не помогло ей избежать тюрьмы. 28 декабря Курилину начали судить, ей предъявлены обвинения по 12 статьям Уголовного кодекса и грозит до 15 лет лишения свободы.

Для чего власти завлекают уехавших белорусов обратно? На кого рассчитаны такие призывы? Что ожидает тех, кто в них поверит? Комментарии экспертов - у DW.

Прагматичный подход или месть?

Политический аналитик, основатель агентства Sense Analytics Артем Шрайбман считает, что призывая белорусов возвращаться на родину, власти могут руководствоваться несколькими мотивами, в том числе, прагматичным расчетом и желанием остановить отток людей из Беларуси.

"Есть сектора, в которых наблюдается нехватка кадров, айтишники бегут. Думаю, эти процессы власть хочет каким-то образом развернуть и, по возможности, еще получить с возвращающихся какую-то компенсацию "ущерба", который им насчитают", - отмечает Шрайбман в комментарии DW.

Артем Шрайбман Фото: privat

Также аналитик считает, что за призывами Лукашенко может стоять и желание отомстить - "унизить врага, показать, что он признал свою неправоту, что он морально раздавлен и раскаивается".

В то же время Артем Шрайбман не исключает, что у кого-то из представителей власти, вряд ли у самого Лукашенко, могло возникнуть понимание необходимости снять общественное напряжение, а заодно и предстать перед своими сторонниками "добрыми и прощающими".

"Смогут вернуться на условиях капитуляции"

В свою очередь политолог Валерий Карбалевич уверен, что Александром Лукашенко руководит именно месть противникам режима. Карбалевич обращает внимание, что Лукашенко предлагает белорусам не просто вернуться, а публично покаяться и выступить в поддержку власти, лучше всего, организовать перед возвращением за границей какие-то акции протеста против санкций в отношении РБ.

Валерий Карбалевич Фото: DW / Evdokimova

"Здесь целая кампания, рассчитанная на то, что противники Лукашенко признают свое поражение, капитулируют и только на условиях капитуляции вернутся. Это продолжение той кампании "видеопокаяний", когда арестованные раскаиваются и просят прощения за участие в протестах. Все это очень нравится Лукашенко. Он как раз такую линию продолжал, как он говорил ранее: "на коленях приползите и просите прощение", - считает политолог.

Между тем Валерий Карбалевич сомневается, что много людей захотят вернуться в Беларусь и быть арестованными.

"Удобно задерживать белорусов, которые возвращаются из-за рубежа"

"У меня нет никакой веры в то, что белорусская власть хочет сделать какой-то гуманитарный коридор для возвращения людей на родину", - признается замглавы Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий. Кроме того, он отмечает, что власти продолжают повышать в обществе градус страха и репрессий. "Думаю, большинство уехавших хотели бы вернуться в Беларусь, но не в ту, где уровень страха, уровень угрозы настолько велик, что даже у людей, не попадавших под репрессии, начинаются серьезнейшие психологические проблемы", - отмечает Горецкий.

Борис Горецкий Фото: Alexandra Boguslawskaya/DW

Представитель БАЖ считает, что пропагандистские нарративы о возвращении на родину рассчитаны на белорусов, которые не считают себя политическими лидерами или активистами, думают, что нигде не засветились и могут, "понеся терпимый психологический ущерб", вернуться в РБ.

"На мой взгляд, это абсолютно ошибочное чувство. Именно на затягивание таких людей внутрь страны власть и рассчитывает. Очень удобно задерживать белорусов, которые возвращаются из-за рубежа, для следственных органов такие люди представляют легкую добычу", - считает Горецкий.

"Ностальгия - удобная тема для пропаганды"

Белорусский историк Александр Фридман отмечает, что власти в РБ во многом используют советские нарративы: уехавших считают предателями, пропаганда показывает "ужасы" их быта. Единственное отличие от СССР - призывы вернуться на родину. Хотя историк предполагает, что это вовсе не значит, что режим борется за возвращение человеческого капитала или что Лукашенко перестал считать уехавших врагами.

"Нет речи о том, что у тех, кто вернется, начнется новая жизнь. Власти говорят: приезжайте, а мы еще посмотрим, кто вы такие, кто-то отсидит, кто-то получит денежный штраф, а кого-то, возможно, вообще не будем трогать. Если в тюрьму не бросим, то вернувшиеся поймут, куда попали, и будут сидеть за плинтусом. Это по-прежнему навязывание нарратива, что они (представители режима. - Ред.) "победители" и "хозяева жизни", - рассуждает Александр Фридман.

Александр Фридман Фото: Privat

Собеседник также обращает внимание на то, что некоторые белорусы, уехавшие после событий 2020 года, действительно, оказались не готовы к трудностями эмиграции, и госпропаганда использует это и для того, чтобы внести разлад в эмигрантскую среду, и для воздействия на внутреннюю аудиторию.

"Для пропагандистов эта ностальгия, тоска и депрессия уехавших - очень удобная тема.

С одной стороны, чтобы укреплять мнение, что в Беларуси все хорошо, и успокоить тех, кто только думает уезжать, с другой - чтобы еще больше консолидировать сторонников режима", - говорит Александр Фридман.

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