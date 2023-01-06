Лукашенко подписал закон о лишении гражданства экстремистов
Сергей Ромашенко
34 мин. назад
Согласно закону, гражданства РБ могут быть лишены белорусы, осужденные по "экстремистским статьям". Новый закон будет распространяться и на людей, у которых белорусское гражданство является единственным.
Согласно новым правилам, лишить гражданства Беларуси можно тех, кто проживает за пределами страны, осужден за "экстремистскую деятельность" или "нанесение тяжкого вреда" интересам государства. По данным независимого интернет-портала "Медиазона", гражданства Беларуси можно будет лишить за преступления, предусмотренные 55 статьями УК РБ. Новый закон также будет распространяться на людей, у которых белорусское гражданство является единственным.
Заочные суды
В июле прошлого года Лукашенко подписал закон, вводящий в Беларуси институт специального производства. Он позволяет проводить суды заочно. Среди тех, против кого власти Беларуси уже возбудили такое уголовное производство, - трехкратная олимпийская медалистка Александра Герасименя и исполнительный директор "Белорусского фонда спортивной солидарности" Александр Опейкин.
Следственный комитет Беларуси завел специальный Telegram-канал для публикации фамилий людей, в отношении которых начато специальное производство. В настоящее время в списке значатся 17 человек.
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