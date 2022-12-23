Как власти Беларуси весь год ужесточали законы - и зачем

В 2022-м власти РБ ввели заочные суды и расстрел за попытку теракта, планируют лишать гражданства за "экстремизм". Какие законы изменили и для чего - у DW.

Запрет на выезд по решению КГБ, заочные суды, лишение гражданства и расстрел за измену государству - это лишь несколько "законодательных новинок", которые белорусские власти предложили ввести в 2022-м. За этот год в Беларуси изменили наиболее важные правовые документы - от Конституции до Уголовного кодекса. Часто поправки принимали в ускоренном режиме: от публикации законопроекта до вступления закона в силу проходило всего несколько месяцев или даже недель. Как с помощью переписанных законов власти продолжают давить на общество, к чему это ведет и на что ориентироваться - в материале DW.

Новая Конституция: никакого даже формального нейтралитета

С марта 2022 года Беларусь живет по новой Конституции. Законопроект с изменениями опубликовали в конце декабря 2021 года. Согласно новой редакции, Беларусь перестает быть нейтральным государством, а также отказывается от безъядерного статуса. Кроме этого, в стране появляется еще один орган власти - президиум Всебелорусского народного собрания.

Изменения коснулись и Избирательного кодекса. По новой редакции, которая одобрена парламентом в первом чтении, белорусы, которые живут за рубежом, формально лишаются права голоса. Белорусские власти решили отказаться от организации участков для голосования за границей и закрепить это решение законом.

Новый Избирательный кодекс будет синхронизирован с Конституцией: теперь выдвигать свою кандидатуру на пост президента смогут только граждане страны от 40 лет, которые последние 20 лет жили в Беларуси, при этом не имели ВНЖ или гражданства другого государства.

Потерять гражданство за "экстремизм"

Под конец года депутаты одобрили поправки в закон "О гражданстве". Что они меняют?

В частности, белорусов, живущих за границей, могут лишить гражданства - за то, что они участвовали "в экстремистской деятельности" или "причинили тяжкий вред" интересам Беларуси. Для этого необходим вступивший в силу приговор суда по одной из 55 статей УК, среди которых - призывы к санкциям, создание или участие в экстремистском формировании, разжигание вражды, наемничество и многое другое.

Чтобы реализовать эту инициативу и судить граждан Беларуси, уехавших за границу, в 2022-м изменили Уголовно-процессуальный кодекс. В него ввели понятие "специальное производство". Формально оно дает белорусским силовикам возможность расследовать дела против граждан Беларуси, которых нет стране, и проводить судебный процесс без их присутствия и участия.

Все, чьи дела рассматривает заочный суд, - кандидаты на лишение белорусского паспорта Фото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

Первые "заочные" суды не заставили себя ждать. Уже идут процессы против редакторов телеграм-канала "Черная книга Беларуси"и против создателей Белорусского фонда спортивной солидарности Александры Герасимени и Александра Опейкина. Вскоре заочно будут судить лидеров демократических сил Светлану Тихановскую, Павла Латушко, Валерия Цепкало и других, блогеров Степана Путило и Яна Рудика.

Расстрел за измену государству или за "покушение на теракт"

Уголовный кодекс в 2022 году меняли дважды. В первый раз - в мае, когда депутаты предложили ввести смертную казнь за "покушение на теракт". В декабре в парламенте решили, что Уголовный кодекс снова нужно "усовершенствовать" - и одобрили возможность применять расстрел в качестве наказания для тех военнослужащих и должностных лиц, которых белорусский суд признает виновными в измене государству.

Также будет введена ответственность за "распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих Вооруженные силы", за что будет грозить до четырех лет лишения свободы. Депутаты одобрили эти поправки в первом чтении.

КГБ получает право запрещать выезд из страны

В 2022-м власти РБ решили усложнить белорусам выезд за границу.

Согласно поправкам в закон, КГБ получит право на полгода запрещать белорусам покидать страну, если это "противоречит интересам национальной безопасности". Административное дело, которое ведется против гражданина РБ, также станет основанием временно ограничить для него выезд.

Законодатели не забыли и о призывниках. Они предлагают отменить отсрочку от призыва для студентов, которые планируют или уже учатся за границей. Изменения могут коснуться и мужчин до 27 лет, которые в армии не служили и находятся в запасе по состоянию здоровья. По инициативе депутатов парламента, при выезде из Беларуси на ПМЖ в другую страну они должны получить на это согласие военного комиссариата.

Право используется как инструмент удержания власти

К чему ведет тенденция на ужесточение законов? Юрист, советник по правовым вопросам Народного антикризисного управления Михаил Кирилюк напоминает, что правовой дефолт наступил в Беларуси более двух лет назад. В 2020-м спецдокладчик ОБСЕ обозначил, что в стране не работает rule of law - только rule by law. "То есть работает не принцип верховенства права, а принцип, когда право используется как инструмент удержания незаконно захваченной власти", - объясняет юрист.

С тех пор ситуация ухудшилась, считает Кирилюк, что подтверждают международные рейтинги. К примеру, в рейтинге World Justice Project по критерию "ограничение полномочий правительства" Беларусь находится на 137-м месте - хуже ситуация только в Египте, Никарагуа и Венесуэле.

“Дело не только в законодательных актах, но и в правоприменительной практике, - говорит юрист. - У нас, например, есть довольно неплохие законы, но ведь они не выполняются. Например, в Конституции прописано, что граждан запрещено преследовать по политическим мотивам. При этом огромное количество судебных процессов в Беларуси, которые проходят сейчас, - это как раз такое преследование".

Существующая в Беларуси правоприменительная практика позволяет силовикам многое. Для чего придавать этой практике форму законности? Кирилюк полагает: это необходимо, чтобы оправдать себя: "Никто не хочет выглядеть преступником. Имитация законности нужна, чтобы сторонники Лукашенко могли убеждать друг друга, самих себя, своих оппонентов, что есть закон - и не нужно его нарушать".

По мнению юриста, ужесточение законов необходимо властям РБ также для запугивания людей - "чтобы они смирились с ситуацией и перестали стремиться в свободе".

"В репрессии вовлекается буквально каждый"

Юристы сервиса Legal Hub отмечают, что в странах, где система правосудия полностью подчинена государству, со временем происходит "бюрократизация репрессий": принимаются новые законы и подзаконные акты, которые регламентируют, кто и за что осуществляет ту или иную форму преследования.

"Такая модель означает вроде бы выстроенную систему четких запретов и мер, которая говорит, что можно, а что - нельзя, создает иллюзию предсказуемости. Но проблема в том, что запреты имеют тенденцию расширяться. То, что еще недавно могло быть разрешено, уже завтра становится страшным преступлением. При такой модели вовлеченным в репрессивный механизм оказывается вся система правосудия: буквально каждый судья, прокурор, милиционер".

Вручение Нобелевской премии мира правозащитнику Алесю Беляцкому, который борется за соблюдение прав человека в Беларуси Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

По мнению юристов, из-за этого система теряет возможность самостоятельно остановить репрессии.

В Legal Hub рекомендуют ориентироваться на права человека, которые закреплены в системе международных актов: Всеобщей декларации прав человек и других.

"Во всех этих документах написано, что с точки зрения международного права законно, а что - нет. Из них можно узнать, например, что существующий в Беларуси подход к свободе мирных собраний, свободе ассоциаций и свободе выражения мнения нарушает права человека, и на это никак не влияет имплементация этого подхода в национальные законы", - объясняют эксперты.

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