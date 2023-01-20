Тенденции в белорусской диаспоре: портрет ее активной части

Что представляет собой активная часть белорусской диаспоры? Чем живут и планируют ли возвращаться на родину мигранты-белорусы? Основные итоги исследования Центра новых идей и инициативы "Народный опрос" - у DW.

Мужчина 30-35 лет с высшим образованием и доходом выше среднего, покинувший Беларусь по политическим мотивам, проживающий скорее в Польше - так выглядит типичный представитель активной части белорусской диаспоры, по мнению авторов исследования "Белорусская диаспора: портрет, связи, перспективы". Его онлайн-презентация состоялась в четверг, 19 января.

Сам опрос Центр новых идей и инициатива "Народный опрос" провели в октябре прошлого года с помощью ботов в приложениях Viber и Telegram. В нем участвовал 1631 респондент. Авторы исследования подчеркивают, что оно не является репрезентативным в отношении всех белорусов зарубежья, а охватывает только "активную часть диаспоры". На сегодня нет статистической базы о всех белорусах, живущих за границей, на основании которой можно было бы построить адекватную выборку. При этом, по мнению авторов исследования, оно дает представление об основных трендах в белорусской диаспоре.

Молодые, образованные и обеспеченные

"Белорусскую диаспору (активную ее часть. - Ред.) можно охарактеризовать как молодую, образованную и неплохо обеспеченную. Больше 70% - люди в возрасте до 40 лет, подавляющее большинство - с высшим (73,5%) или послевузовским (около 13%) образованием. Больше мужчин (в выборке. - Ред.) в связи со спецификой экстренного отъезда: мужчины уезжают раньше, потом переезжает семья", - комментирует полученные результаты старший исследователь Центра новых идей Геннадий Коршунов.

И обращает внимание на благосостояние активных белорусов-мигрантов: практически половина опрошенных заявила, что может позволить себе купить автомобиль. О том, что денег не хватает на питание, сообщили только 0,7%, покупка одежды вызывает трудности у 3,6% респондентов. Страны, где сейчас больше всего белорусов, - Польша, Грузия и Литва, за ними идет Германия.

Ядро диаспоры - те, кто уехал до 2015 года

В исследовании выделены пять этапов миграции из Беларуси: до 2015 года, 2015-19 годы, отдельно рассмотрены эмигранты 2020-го, 2021-го и 2022 годов. "Основная масса (уехавших. - Ред.) пришлась на 2021-й и 2022 годы. Вместе с тем ядро белорусской диаспоры сформировалось до 2015 года. Эти люди смогли интегрироваться, но остались белорусами, фактически они и формировали ту белорусскую диаспору, которая многократно усилилась после событий 2020 года", - поясняет Коршунов.

Геннадий Коршунов Фото: privat

По его словам, до 2015 года белорусы в основном уезжали в страны "старой Европы", в США и в Россию. В 2021-м основным направлением для эмиграции стала Польша, в минувшем году - Грузия и Литва.

Также Коршунов отмечает, что если эмигрировавшие восемь и более лет назад основной причиной для отъезда называют "отсутствия перспектив" и экономические причины, то в последние годы уезжать стали из соображений безопасности: чтобы избежать уже полученного наказания, из-за опасений преследования со стороны властей. Респонденты, покинувшие РБ в прошлом году, называли причной общее ощущение незащищенности.

Дискриминируют ли белорусов за рубежом?

В 2022 году из-за вторжения России в Украину почти 40% белорусов-мигрантов, принявших участие в исследовании, поменяли свое место жительства. "Во время опроса каждый восьмой респондент заявил, что планирует дальше переезжать, менять страну проживания. Наиболее привлекательной вновь оказалась Польша, на втором месте - Германия, на третьем - США", - рассказал Коршунов.

Демонстрация с участием белорусов-мигрантов в Берлине против политики Лукашенко, май 2021 года Фото: Nikita Jolkver/DW

Также авторы исследования попытались выяснить, ощутили ли белорусы дискриминацию за рубежом после того, как Минск, как заявили в ЕС, выступил соагрессором в войне России против Украины.

"Наше исследование показывает, что в определенном смысле война, действительно, отразилась на отношении к белорусам. Но уничижительное отношение к ним не имеет системного характера. В основном формы дискриминации, которые нам удалось обнаружить, связаны с оскорблениями в интернете и личной жизни. Также важно обозначить случаи отказов от обслуживания в банке и аренде жилья. В большей степени с этим встречались респонденты, которые переезжали в 2022 году", - уточняет социолог Максим Кудревич.

Препятствие для возвращения в РБ - режим Лукашенко

Что касается перспектив возвращения на родину, то 42% опрошенных заявили, что хотят вернуться. Не планируют этого четверть респондентов, затруднились ответить - почти треть. По выражению Геннадия Коршунова, в вопросе возвращения многое зависит от "фактора Лукашенко" (для большинства опрошенных основным препятствием тут является нынешний режим в Беларуси) и от времени, проведенного в эмиграции.

В вопросе возвращения на родину многое для белорусов-мигрантов зависит от "фактора Лукашенко" Фото: Alexander Zemlianichenko/dpa/AP/picture alliance

"Если вначале "фактор Лукашенко" - самый довлеющий, то со временем его влияние начинает снижаться. Это говорит о включении фактора времени, когда люди, покинувшие Беларусь, начинают пускать корни, возникают новые связи, обязательства, которые влияют на планы человека по репатриации", - указывает Коршунов.

В то же время, по его словам, даже решение не возвращаться не означает разрыва с Беларусью. 70% участников исследования, которые заявили, что решили остаться за границей, хотят, когда Александра Лукашенко не будет у власти, в том или ином формате принимать участие в развитии страны: через инвестиции, финансовую помощь гражданскому обществу, образовательным и культурным проектам, развитие бизнес-связей с Беларусью.

Вовлеченность в белорусскую повестку

Авторы опроса также констатируют, что и сейчас большинство активных белорусов-мигрантов плотно связаны с белорусской повесткой: 9 из 10 респондентов хотя бы раз в день читают новости о Беларуси; 93% поддерживают связи с родственниками; большинство принимает то или иное участие в общественной или гражданской деятельности (не участвуют в ней лишь 15% - чаще те, кто переехал в 2022 году).

Половина опрошенных завили, что активно выражают свою гражданскую позицию в соцсетях, почти столько же помогают людям. 42% сообщили, что финансово поддерживают общественную и гражданскую деятельность, четверть помогают конкретным общественным организациям, инициативам и проектам, 17% - занимаются волонтерством.

При этом в целом активная часть диаспоры довольно пессимистично относится к своей деятельности, в то же время белорусы, оставшиеся в РБ, высоко оценивают активность диаспоры. Об этом свидетельствуют данные дополнительного опроса, проведенного в рамках исследования среди 1267 протестно настроенных белорусов, находящихся в стране. Тем не менее, как показывает исследование, разница между активными частями белорусского общества по обе стороны границы страны существенно меньше, чем между сторонниками и противниками властей в самой Беларуси.

Смотрите также: