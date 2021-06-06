Тихановская встречается в Праге с чешскими политиками и белорусской диаспорой

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся с визитом в Чехии, в понедельник, 7 июня, выступила на акции солидарности с Беларусью на Староместской площади в Праге. По оценке онлайн-издания Euroradio, в этом мероприятии приняли участие несколько сотен человек, в том числе правозащитники и диссиденты времен Советского Союза.

Ожидается, что вечером того же дня, 7 июня, политик встретится белорусской диаспорой и у памятника Франциску Скорине в пражском районе Градчаны.

Ранее Тихановская пообщалась с белорусами, приехавшими в Чехию по программе MEDEVAC на лечение и реабилитацию после пыток, которым они подвергались в Беларуси. Как сообщает пресс-служба политика на ее странице в соцсети Facebook, один из участников встречи показал Тихановской пулю, которую достали из его аорты. Кроме прочего, на этой встрече присутствовали глава департамента миграции МВД Чехии Павла Новотна, а также представители программы MEDEVAC, организованной белорусской диаспорой в Чехии для помощи соотечественникам, пострадавшим от репрессий режима правителя Беларуси Александра Лукашенко.

В Сенате Чехии Тихановскую считают президентом Беларуси

Между тем ряд российских онлайн-СМИ цитируют слова спикера Сената Чехии Милоша Выстрчила о том, что чешский Сенат, как и он сам, считает Тихановскую президентом Беларуси.

Светлана Тихановская прибыла в Чехию 6 июня по приглашению Сената страны. Как сообщила ее пресс-служба, в программе визита, кроме прочего, - встречи с президентом Чехии Милошем Земаном, премьер-министром страны Андреем Бабишем и главой МИД Якубом Кулганеком. Также запланирован встречи с послами Канады, Мексики, Литвы, ЮАР, Эстонии, США, Румынии, Португалии, Аргентины, Чили, Ирака и других государств.

Перед визитом в Чехию Светлана Тихановская побывала в Варшаве, где встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой и обсудила с ним ситуацию вокруг ареста белорусского журналиста Романа Протасевича и других политзаключенных.

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