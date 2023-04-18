Белорусов в стране осталось меньше девяти миллионов?

Население Беларуси на начало 2023 года составляло 9 200 617 человек, что почти на 55 тысяч меньше, чем в прошлом году. Такие данные Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал в конце марта. Однако некоторые эксперты полагают, что при подсчетах не учитывалась миграция из РБ, активизировавшая после 2020 года. Можно ли говорить о том, что белорусов, проживающих в стране уже меньше девяти миллионов?

За почти 30 лет жителей страны стало меньше на миллион

Белорусский политолог, директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич отмечает, что за годы правления Александра Лукашенко, население РБ даже по официальным данным сократилось на миллион человек. "В 1994 году население Беларуси составляло 10 миллионов 243 тысячи человек, сейчас – чуть больше 9 миллионов 200 тысяч. Власти могут отметить своеобразный юбилей", - говорит Казакевич.



При этом политолог обращает внимание, что, вероятно, статистика, обнародованная в начале 2023 года, не учитывает людей, которые эмигрировали из РБ в последнее время, а также тех, кто покидает страну периодически, к примеру, выезжает на сезонные работы. По его словам, реальная численность население "вполне может быть меньше девяти миллионов".



Казакевич отмечает, что уменьшение населения из-за сокращения рождаемости и внешней миграции характерно почти для всех стран региона, уникальность белорусской ситуации - достаточно большой поток политической миграции.



"С 2020 года не менее 70 тысяч человек выехало именно из-за прямого политического преследования", - делится данными эксперт. К этой цифре, по его словам, следует добавитьтех, кто уезжал, потому что "не видит перспектив", а также "из-за несогласия с властями", ухудшения экономической ситуации и войны в Украине.



"Если мы учтем пики миграции в 2021-2022 году, в ЕС выехало 170-180 тысяч человек, какое-то количество уехало в Россию, Грузия также была местом притяжения белорусской миграции", - отмечает Казакевич.

Особенность белорусской ситуации - политическая эмиграция Фото: Nikita Jolkver /DW



Число трудоспособного населения снижается

"Миграция из Беларуси продолжается, но говорить, что белорусов осталось менее девяти миллионов, скорее всего, преждевременно", - считает экономист, старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский.



Он обращает внимание на то, что миграционные потоки отследить довольно сложно и говорить можно только о "каких-то минимальных и максимальных значениях". "С 2020 года уехало точно больше 50 тысяч человек, но скорее всего - меньше 200 тысяч", - предполагает Львовский.



Эксперт считает, что отъезд такого количества людей повлиял на отдельные индустрии: "Речь идет об IT, также это касается врачей и части предпринимателей". По его мнению, такой уровень внешней миграции "добавляет негатива" к неблагоприятному демографическому фону в Беларуси, где число трудоспособного населения и так снижается естественным образом.



"Число людей в трудоспособном возрасте уменьшается гораздо быстрее, чем общее число белорусов", - констатирует эксперт. Это вызывает "смещение спроса и предложения на рынке труда": больше спроса на услуги, которые необходимы пожилому населению, в первую очередь, медицинские, меньше - на услуги для молодых и белорусов среднего возраста.

Рождаемость на историческом минимуме

"Вторая проблема заключается в том, что у нас все еще солидарная пенсионная система (работающее поколение платит за тех, кто уже вышел на пенсию – Ред.)", - отмечает Львовский.



По его мнению, еще один "источник демографических проблем в белорусской экономике"- то, что "население стареет не линейно", то есть для Беларуси еще со времен Второй мировой волны характерны так называемые "демографические волны".



Между тем, Андрей Казакевич отмечает еще один фактор, влияющий на демографическую ситуацию в Беларуси: рождаемость в стране, по его выражению, "находится на исторических минимумах за весь послевоенный период".



По словам Казакевича, мировой опыт показывает, что административные меры и методы экономического стимулирования, к которым пытаются прибегать белорусские власти, в вопросах рождаемости "абсолютно не работают".



"Рождаемость в развитых урбанизированных странах сокращалась все последние десятилетия, - говорит политолог. - Страны, в которых растет население, решают демографические проблемы за счет внешней миграции, они привлекают трудовые ресурсы из других государств".

"Ожидать исправления демографической ситуации нереалистично"

Беларусь также пыталась привлекать мигрантов из России, но она не является притягательной страной для приезда россиян. То же касается и украинцев, которых после начала войны в Беларусь приехало несколько десятков тысяч, что, по выражению Казакевича, "капля в море в сравнение с теми миллионами, которые выехали в ЕС, и сотнями тысяч выехавших в Россию".



Политолог убежден: чтобы люди приезжали и больше рожали, должен быть экономический рост, стабильная политическая ситуация, "отсутствие угроз, что страна может столкнуться с серьезными потрясениями, внутренними конфликтами, репрессиями, несоблюдением прав человека".



"Политический климат не улучшается, репрессии продолжаются. Беларусь втянута в военный конфликт в Украине, а значит многие рассматривают ее как потенциальную арену для военных действий и различного рода нестабильности", - говорит эксперт.



Казакевич также отмечает глубокую рецессию в экономике: по результатам 2022 года спад в 5% - самый глубокий с середины 1990-х. "На таком фоне ожидать исправления демографической ситуации, роста рождаемости и снижения миграции, нереалистично", - убежден собеседник.

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