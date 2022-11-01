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Фото: picture-alliance/dpa
Права человекаБеларусь

Хочешь работать - сдай карту поляка. Чего хотят власти РБ?

Дарья Бернштейн
25 мин. назад

Работникам госпредприятий Беларуси, у которых есть карта поляка, предлагают сдать ее. Иначе может не быть повышения по службе или продления контракта. Списки обладателей карты есть у начальства.

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Как стало известно DW, сотрудников сразу нескольких госпредприятий в Гродно стали вызывать в отделы кадров и настаивать на том, что им нужно написать отказ от имеющейся у них карты поляка. В противном случае, как было сказано, повышение по службе может не произойти, а в перспективе возникнет вопрос и о продлении контракта.

Списки обладателей карты поляка, судя по всему, составляют и передают на предприятия белорусские силовики.

"С картой поляка о повышении можно забыть"

В начале сентября Александр Лукашенко и МВД Беларуси обрушились с резкой критикой на белорусов-обладателей карты поляка. Сами карты власти Польши начали выдавать в 2008 году. За это время в РБ более 160 тысяч человек получили такой документ. Он дает возможность беспрепятственно жить, работать и бесплатно учиться на территории Польши без шенгенской визы, ездить внутри страны по железной дороге со скидкой 37%.

Александр Лукашенко
Александр ЛукашенкоФото: BelTA/dpa/picture alliance

Белорусские власти давно выражали недовольство этим документом и даже принимали соответствующие решения - так, обладатели карты по закону не могут быть чиновниками и депутатами в РБ. Судя по всему, теперь дело дошло и до работников госпредприятий.

"Карту поляка я получил еще в 2016 году, никаких вопросов ко мне раньше не было, - рассказал DW сотрудник одного из госпредприятий Гродно. - В начале октября меня вызвал начальник, спросил, зачем мне карта поляка, и начал уговаривать, чтобы я сдал ее. Мол, у тебя работа есть, что тебе еще надо, лучше по-хорошему откажись. Я сказал, что мне нужно посоветоваться с семьей, так что вопрос на паузе. Но у меня пока контракт не заканчивается, а с теми, у кого пару месяцев осталось, разговор был построже".

"...это может быть добровольное решение гражданина"

Карта поляка
В Беларуси карту поляка получили уже более 160 тысяч человекФото: gemeinfrei

Еще один собеседник, сотрудник завода в Гродно, поведал похожую историю: "Всех, у кого есть карта поляка, по очереди вызвали к замдиректора по кадрам и идеологической работе. Сказали, что с картой поляка о повышении можно забыть, никто не подпишет приказ. Я спросил, откуда вы вообще знаете, что у меня есть карта, потому что я ее не светил на работе. Замдиректора показала список, как я понял, из милиции, и это их инициатива, а не завода".

Как выяснила DW, заинтересованные лица звонили на горячую линию Департамента по гражданству и миграции МВД с вопросом, имеет ли право работодатель требовать, чтобы сотрудник отказался от карты поляка. В Департаменте ответили, что на данный момент по закону запрещено иметь карту поляка госслужащим и депутатам, они обязаны написать отказ и сдать документ.

"В иных случаях это может быть добровольное решение гражданина. Нужно написать заявление на имя консула учреждения, где выдали карту поляка, и дождаться решения об аннулировании документа", - пояснили на горячей линии.

Польша в ответ может внести в черные списки чиновников и их семьи

Тем временем на рассмотрении в парламенте Беларуси находится законопроект, обязывающий граждан информировать госорганы о приобретении гражданства другого государства, вида на жительство или иного документа, дающего преимущества и привилегии (карты поляка, в том числе). В МВД уточнили, что эту информацию в последующем смогут использовать для решения вопроса о назначении на государственные должности. Пока неизвестно, будут ли наказывать тех, кто не уведомит МИД и МВД о наличии вышеуказанных иностранных документов.

Политолог Андрей Казакевич
Андрей КазакевичФото: To The Point Belarus/DW

По мнению политолога Андрея Казакевича, белорусские власти опасаются, что у граждан есть связи с недружественными режиму странами, поэтому пытаются их разорвать. "Давление оказывается не только на обладателей карты поляка. Госслужащим вообще не рекомендуют посещать страны, где Лукашенко не признают главой государства. А если человек не принимает условия, ему предлагают уволиться, особенно это касается сфер госуправления и безопасности", - добавил политолог.

Польша на этом фоне особо выделяется, поскольку последовательно критикует политику Лукашенко, а многие из его противников нашли там защиту. "Кроме того, мы видим, что антипольский нарратив во многом экспортируется из российского контекста, - отмечает Казакевич. - Таким образом Беларусь демонстрирует еще большую лояльность Москве".

Какой же будет реакция Варшавы на то, что граждан Беларуси вынуждают отказываться от карты поляка? "Если речь пойдет лишь о принуждении отказаться от карты, я бы не ждал на этом фоне эскалации. Польша может в ответ расширить список невзъездных чиновников, приближенных к власти бизнесменов и членов их семей, - прогнозирует политолог. - Если же репрессивные практики будут расширяться дальше, а некоторые горячие головы предлагают лишить обладателей карты поляка права голоса, социальной поддержки, то реакция Польши может быть жестче".

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