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Фото: Nikolai Sorokin/Zoonar/picture alliance
ПолитикаЛитва

Почему Литва хочет ограничить выдачу виз жителям РФ и РБ

Дарья Бернштейн
35 мин. назад

Литва собирается приостановить выдачу виз и гражданства белорусам и россиянам. Белорусская оппозиция просит о послаблениях для соотечественников.

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Литовские депутаты поддержали в первом чтении законопроект, который вводит ограничения для граждан Беларуси и России на получение виз, видов на жительства и гражданства. В первую очередь запрет затронет тех, кто не имея ранее визы или ВНЖ, захочет приехать в Литву на работу. DW выяснила у экспертов, почему литовские власти пошли на такой шаг и услышат ли они белорусскую оппозицию, которая просит о послаблениях. 

Что предлагают литовские власти

Если законопроект будет принят, граждане РБ и РФ не смогут получать литовские визы (исключение - гуманитарные визы). Будет приостановлена выдача литовского ВНЖ за границей (это не касается граждан, у которых ранее была виза или действующий ВНЖ). Также приостановят прием заявлений на получение электронного резидентства и гражданства Литвы. 

Стену на границе с Беларусью Литва возвела летом 2022 года
Стену на границе с Беларусью Литва возвела летом 2022 годаФото: State Border Guard Service/picture alliance/dpa/

Закон планируют принять на год (с возможностью дальнейшего продления). Он направлен "на обеспечение нацбезопасности и внешнеполитических интересов Литвы".    

Советница Светланы Тихановской по правовым вопросам Кристина Рихтер в комментарии DW отмечает, что таким образом власти хотят ограничить доступ в страну сторонников режима Лукашенко, которые, к тому же, поддерживают войну.   

"Однако формулировки, которые использованы в законопроекте, больше усложнят жизнь тем, кто уже находится в Литве при поддержке местной власти, чем тем, от кого литовская сторона пытается защититься", - говорит собеседница DW. Что же касается ограничения на выдачу виз, в Беларуси максимально сокращен консульский аппарат, сотрудники просто не справляются с потоком заявлений, объясняет Рихтер, и власти хотят зафиксировать в законе этот момент. На гуманитарные визы, по ее словам, ограничения не распространяются. 

О чем просит белорусская оппозиция

Нет сомнений, что закон примут, однако могут быть внесены поправки, учитывающие интересы белорусов, считает советница Светланы Тихановской. "Мы просим разграничить в законопроекте белорусов и россиян, не принимать через запятую одни и те же ограничения. Кроме того, оценивать белорусов не по паспорту, а по их отношению к режиму и войне. Анкеты, которые затрагивают такие вопросы, уже заполняют все желающие получить в Литве визу, ВНЖ или ПМЖ", - рассказывает Кристина Рихтер.

Еще одна поправка, которую хотели бы видеть в проекте представители белорусской оппозиции в Литве, - это исключение для белорусов пункта об ограничении е-резидентства и гражданства. "Что касается виз и ВНЖ, если вводится ограничение из-за технической неспособности выдавать документы за границей, то на наш взгляд, это следует зафиксировать и прописать, что в самой Литве можно получать вид на жительство", - говорит советница Тихановской. 

Литовские депутаты хотят эффективнее контролировать потоки мигрантов
Литовские депутаты хотят эффективнее контролировать потоки мигрантовФото: PETRAS MALUKAS/AFP/Getty Images

По словам Кристины Рихтер, сотрудники офиса Тихановской в ближайшее время направят свои предложения разработчикам законопроекта. "Мы находимся в постоянной коммуникации с политиками, которые вносили законопроект в парламент. И есть предварительная договоренность, что наше обращение изучат, и если поправки сочтут разумными, они будут внесены на рассмотрение в парламент", - надеется она. 

Почему Литва пошла на такой шаг

Политолог Андрей Казакевич отмечает, что для литовской власти характерны две тенденции в отношении Беларуси: первая - это сохранение поддержки "альтернативной Беларуси". Вторая - снижение рисков безопасности: во время войны этот вопрос стоит особенно остро. "Эту тенденцию поддерживает, прежде всего, силовой блок. С февраля 2022 года мы видим постепенное усиление ограничений", - констатирует Казакевич.

По его мнению, за изменением закона стоит бюрократическая логика: нужно формализовать уже существующие ограничения и эффективнее контролировать миграцию. После начала полномасштабной военной агрессии против Украины в Литву приехали более 60 тысяч украинцев, указывает Казакевич. Зафиксирован, по его словам, и рекордный рост мигрантов из Беларуси: после "кризиса 2020 года" приехали почти 25 тысяч. Всего же в Литве проживают более 48 тысяч белорусов. "Это большая нагрузка на государство, система не справляется с такими потоками", - констатирует эксперт.

Данные исследования института "Политическая сфера" показывают, что постоянный вид на жительство есть только у 6% белорусов, находящихся в Литве, временный вид на жительство -  у 75%, у остальных - национальные визы. "Еще одна причина, по которой вводятся ограничения, - это желание заручиться поддержкой избирателей", - уверен Казакевич. Он считает, что власти Литвы хотят показать, что они озабочены национальной безопасностью и всецело поддерживают Украину.

В то же время эксперт называет запрет на выдачу гражданства проявлением популизма. "В 2021 году его получили 77 белорусов, в 2022-м - всего 22. Для получения гражданства и так установлены очень строгие правила - нужно прожить в стране более 10 лет и знать язык", - объясняет он. 

Опрос, проведенный в 2023 году по заказу Центра исследований Восточной Европы в Литве, показывает, что около 70% приехавших белорусов имеют стабильный доход, 25% хотели бы начать бизнес, только 10% пользуются социальными программами.  В числе крупнейших налогоплательщиков IT-сектора Литвы - компании с белорусскими корнями: Wargaming Vilnius (€8,5 млн), Melsoft LT (€4,1 млн), Gurtam (€2,5 млн).

По мнению Казакевича, если законопроект будет принят в существующем виде, это может вызвать отток белорусов и их капитала из Литвы в Польшу, где государство предлагает более благоприятные условия для мигрантов. 

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