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Доходит до драк. Белорусы - об очередях на погранпереходах

Татьяна Гаргалык
25 мин. назад

Ожидание в очередях на границе Беларуси со странами ЕС может длиться десятки часов. DW узнала, что там происходит.

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На границе Литвы и Беларуси - герб РБ и знак въезда в ЕС
Белорусско-литовская границаФото: DW

После закрытия части пунктов пропуска на границе Беларуси со странами ЕС, время прохождения границы значительно увеличилось и может занимать десятки часов. Кроме того, к стандартным проверкам в последнее время в РБ порой добавляется "беседа с людьми в штатском"

DW поговорила с белорусами, которые недавно ездили за рубеж на собственном транспорте и на рейсовых международных автобусах. Вот их впечатления.

"Милиция не реагировала"

Ольга (имя изменено по просьбе собеседницы - Ред.) выезжала на автомобиле из Беларуси в Польшу в начале июня. Девушка говорит, что ей пришлось довольно долго стоять на границе из-за того, что "кто-то приезжает рано, занимает очередь, а потом продает свое место тем, кто готов платить". 

Милиция, по словам белоруски, на жалобы никак не реагировала. "Когда мы подошли к милицейской машине сказать, что в очереди начинается драка, они носом не повели", - вспоминает собеседница DW. 

Что касается бытовых условий, Ольга говорит, что в так называемом "отстойнике" - перед самой границей - есть круглосуточный магазинчик, через дорогу - заправка, где тоже можно что-то купить. 

Автомобиль Ольги досмотрели довольно быстро, потому что у них были "только личные вещи и сувениры", но другие машины, "которые забиты под крышу", отправляли на рентген.

"Это тоже замедляет движение, к тому же работает мало каналов", - отмечает белоруска. Также она добавляет, что время пересечения границы зависит от "смены", которая проводит досмотр: кто-то работает быстрее, кто-то медленнее. Те, кто часто пересекает границу, по словам Ольги, "знают, в какую смену лучше ехать".

"Люди в штатском" вызывают "на беседу"

"До въезда под шлагбаум (на погранпереходе - Ред.) образуются очереди по 5-10 часов, часто "друзья-знакомые" друг друга пропускают, народ нервничает, ругается, бывало до драк доходило", - рассказывает DW участник паблика, посвященного ситуации на белорусско-польской границе.

По словам мужчины, время прохождения "раз на раз не приходится". Так, "от шлагбаума до шлагбаума в сторону РБ" можно доехать и за полчаса, а можно простоять 18 часов на выезде из Беларуси.

Собеседник отмечает, что отношение сотрудников пунктов пропуска с обеих сторон нормальное. "Выходить из авто можно ближе к нейтральной полосе у поляков и литовцев, у белорусов можно чуть больше, например, в Duty Free сходить", - рассказывает мужчина. 

Он признается, что на усиленный досмотр автомобиля никогда не попадал, но знает, что "бывают с рентгеном и частичной разборкой авто". Также в последнее время белорусов при пересечении границы приглашают на беседу "люди в штатском".

"Не представляются, задают вопросы о протестах, чем занимаешься "там" (за границей - Ред.), где и на какие средства живешь, куда ходишь, участвуешь ли в акциях. Забирают телефоны на досмотр", - рассказывает о проверках собеседник DW.

20 евро за 5-6 часов в очереди

Очередь для прохождения границы занимают за деньги и на польской стороне, поделилась с DW Юлия (имя изменено - Ред.), которая въезжала в РБ несколько дней назад. "Многие влезали без очереди, в основном, жители приграничных регионов, скорее друг другу места держат и пропускают своих. На час так точно из-за них увеличилось время пребывания на границе", - возмущается девушка. 

Прохождение границы в целом у нее заняло около девяти часов. Киосков с едой, по ее словам, не было ни с польской, ни с белорусской стороны, платные туалеты были на польском КПП. 

Сам пограничный контроль, говорит Юлия, она прошла быстро, и польские, и белорусские пограничники вели себя вежливо. "Попросили открыть одну сумку, возможно, потому что мы были с ребенком, так как другие машины досматривали полностью", - говорит собеседница. 

Между тем, в паблике, посвященном пересечению границы РБ, мы нашли пользователя, который предлагал занять "очередь на ПП Привалка (пункт пропуска белорусско-литовской границе - Ред.) до шлагбаума", и представились потенциальными клиентами.

На момент беседы (во второй половине дня 20 июня) до шлагбаума, по словам собеседника, было 40 машин, или около 5-6 часов в очереди. За свои услуги он хотел 70 белорусских рублей (около 22 евро). 

На вопрос DW, не будет ли проблем с другими ожидающими, написал, что нет, "я предупреждаю машину сзади, что вместо меня приедет другой человек, вы встаете на мое место, я уезжаю". 

На автобусе быстрее? 

Проблемы тех, кто пересекает границу на собственном автомобиле, кажется, не должны касаться автобусов, для которых перед КПП выделена отдельная полоса. Но так ли это? 

Наталья (имя изменено - Ред.) в середине июня ездила в Латвию. Границу в обе стороны пересекала на автобусе, и говорит, что это заняло около двух часов. "Но это латвийская граница через Браслав, там нет большого потока", - уточняет девушка.

По ее словам, белорусские пограничники и при выезде, и при въезде в страну очень внимательно изучали ее паспорт и польскую визу. "Вопросов о том, что делала, с кем встречалась, проверки телефона не было, - говорит собеседница. - Пассажирам с видом на жительство, видимо, Латвии, какие-то дополнительные вопросы задавали, но не "люди в штатском".

Автобус "Минск - Варшава"
Для автобусов на границе выделена отдельная полоса, но иногда опаздывают и ониФото: DW

20 июня родственница Натальи ехала на маршрутке из Гродно в Белосток через Литву. По ее словам, белорусскую границу прошли быстро, а на литовской простояли три часа.

Автобус, на котором Ирина (имя изменено - Ред.) ехала в середине июня из Минска в Гданьск, провел в дороге лишние шесть часов. "Автобус выехал из Минска с задержкой где-то в два часа, - рассказывает девушка. - Водители сказали, что опоздали, потому что у одной из пассажирок предыдущего рейса долго проверяли телефон на границе".

Когда автобус добрался до белорусско-польской границы там, по словам собеседницы, были огромные очереди. С белорусской стороны "простояли семь часов", еще два часа – с польской, хотя сама процедура досмотра и в РБ, и в Польше прошла довольно быстро, и на белорусском КПП никого "не выводили на разговор".

Перед въездом в зону досмотра пассажирам, по словам Ирины, можно было выйти из автобуса, пройтись, подышать воздухом, после - уже нет, но это, предполагает собеседница, зависит от водителей автобуса, в соседних двери не закрывали двери и люди могли спокойно выходить.

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