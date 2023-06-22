Доходит до драк. Белорусы - об очередях на погранпереходах

Ожидание в очередях на границе Беларуси со странами ЕС может длиться десятки часов. DW узнала, что там происходит.

После закрытия части пунктов пропуска на границе Беларуси со странами ЕС, время прохождения границы значительно увеличилось и может занимать десятки часов. Кроме того, к стандартным проверкам в последнее время в РБ порой добавляется "беседа с людьми в штатском".

DW поговорила с белорусами, которые недавно ездили за рубеж на собственном транспорте и на рейсовых международных автобусах. Вот их впечатления.

"Милиция не реагировала"

Ольга (имя изменено по просьбе собеседницы - Ред.) выезжала на автомобиле из Беларуси в Польшу в начале июня. Девушка говорит, что ей пришлось довольно долго стоять на границе из-за того, что "кто-то приезжает рано, занимает очередь, а потом продает свое место тем, кто готов платить".

Милиция, по словам белоруски, на жалобы никак не реагировала. "Когда мы подошли к милицейской машине сказать, что в очереди начинается драка, они носом не повели", - вспоминает собеседница DW.

Что касается бытовых условий, Ольга говорит, что в так называемом "отстойнике" - перед самой границей - есть круглосуточный магазинчик, через дорогу - заправка, где тоже можно что-то купить.

Автомобиль Ольги досмотрели довольно быстро, потому что у них были "только личные вещи и сувениры", но другие машины, "которые забиты под крышу", отправляли на рентген.

"Это тоже замедляет движение, к тому же работает мало каналов", - отмечает белоруска. Также она добавляет, что время пересечения границы зависит от "смены", которая проводит досмотр: кто-то работает быстрее, кто-то медленнее. Те, кто часто пересекает границу, по словам Ольги, "знают, в какую смену лучше ехать".

"Люди в штатском" вызывают "на беседу"

"До въезда под шлагбаум (на погранпереходе - Ред.) образуются очереди по 5-10 часов, часто "друзья-знакомые" друг друга пропускают, народ нервничает, ругается, бывало до драк доходило", - рассказывает DW участник паблика, посвященного ситуации на белорусско-польской границе.

По словам мужчины, время прохождения "раз на раз не приходится". Так, "от шлагбаума до шлагбаума в сторону РБ" можно доехать и за полчаса, а можно простоять 18 часов на выезде из Беларуси.

Собеседник отмечает, что отношение сотрудников пунктов пропуска с обеих сторон нормальное. "Выходить из авто можно ближе к нейтральной полосе у поляков и литовцев, у белорусов можно чуть больше, например, в Duty Free сходить", - рассказывает мужчина.

Он признается, что на усиленный досмотр автомобиля никогда не попадал, но знает, что "бывают с рентгеном и частичной разборкой авто". Также в последнее время белорусов при пересечении границы приглашают на беседу "люди в штатском".

"Не представляются, задают вопросы о протестах, чем занимаешься "там" (за границей - Ред.), где и на какие средства живешь, куда ходишь, участвуешь ли в акциях. Забирают телефоны на досмотр", - рассказывает о проверках собеседник DW.

20 евро за 5-6 часов в очереди

Очередь для прохождения границы занимают за деньги и на польской стороне, поделилась с DW Юлия (имя изменено - Ред.), которая въезжала в РБ несколько дней назад. "Многие влезали без очереди, в основном, жители приграничных регионов, скорее друг другу места держат и пропускают своих. На час так точно из-за них увеличилось время пребывания на границе", - возмущается девушка.

Прохождение границы в целом у нее заняло около девяти часов. Киосков с едой, по ее словам, не было ни с польской, ни с белорусской стороны, платные туалеты были на польском КПП.

Сам пограничный контроль, говорит Юлия, она прошла быстро, и польские, и белорусские пограничники вели себя вежливо. "Попросили открыть одну сумку, возможно, потому что мы были с ребенком, так как другие машины досматривали полностью", - говорит собеседница.

Между тем, в паблике, посвященном пересечению границы РБ, мы нашли пользователя, который предлагал занять "очередь на ПП Привалка (пункт пропуска белорусско-литовской границе - Ред.) до шлагбаума", и представились потенциальными клиентами.

На момент беседы (во второй половине дня 20 июня) до шлагбаума, по словам собеседника, было 40 машин, или около 5-6 часов в очереди. За свои услуги он хотел 70 белорусских рублей (около 22 евро).

На вопрос DW, не будет ли проблем с другими ожидающими, написал, что нет, "я предупреждаю машину сзади, что вместо меня приедет другой человек, вы встаете на мое место, я уезжаю".

На автобусе быстрее?

Проблемы тех, кто пересекает границу на собственном автомобиле, кажется, не должны касаться автобусов, для которых перед КПП выделена отдельная полоса. Но так ли это?

Наталья (имя изменено - Ред.) в середине июня ездила в Латвию. Границу в обе стороны пересекала на автобусе, и говорит, что это заняло около двух часов. "Но это латвийская граница через Браслав, там нет большого потока", - уточняет девушка.

По ее словам, белорусские пограничники и при выезде, и при въезде в страну очень внимательно изучали ее паспорт и польскую визу. "Вопросов о том, что делала, с кем встречалась, проверки телефона не было, - говорит собеседница. - Пассажирам с видом на жительство, видимо, Латвии, какие-то дополнительные вопросы задавали, но не "люди в штатском".

Для автобусов на границе выделена отдельная полоса, но иногда опаздывают и они Фото: DW

20 июня родственница Натальи ехала на маршрутке из Гродно в Белосток через Литву. По ее словам, белорусскую границу прошли быстро, а на литовской простояли три часа.

Автобус, на котором Ирина (имя изменено - Ред.) ехала в середине июня из Минска в Гданьск, провел в дороге лишние шесть часов. "Автобус выехал из Минска с задержкой где-то в два часа, - рассказывает девушка. - Водители сказали, что опоздали, потому что у одной из пассажирок предыдущего рейса долго проверяли телефон на границе".

Когда автобус добрался до белорусско-польской границы там, по словам собеседницы, были огромные очереди. С белорусской стороны "простояли семь часов", еще два часа – с польской, хотя сама процедура досмотра и в РБ, и в Польше прошла довольно быстро, и на белорусском КПП никого "не выводили на разговор".

Перед въездом в зону досмотра пассажирам, по словам Ирины, можно было выйти из автобуса, пройтись, подышать воздухом, после - уже нет, но это, предполагает собеседница, зависит от водителей автобуса, в соседних двери не закрывали двери и люди могли спокойно выходить.



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