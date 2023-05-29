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Грузовики на польско-белорусской границе
Грузовики на польско-белорусской границеФото: Ales Petrowitsch/DW
ПолитикаПольша

Польша закрывает границу для грузовиков с номерами РФ и РБ

Олег Соколенко
40 мин. назад

Польша с 1 июня полностью запретит въезд в страну через границу с Беларусью грузовиков с номерами РФ и РБ. Ограничения на границе двух стран вводились после вынесения в Беларуси приговора журналисту Почобуту.

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Польша с 1 июня полностью запретит въезд в страну через границу с Беларусью грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Постановление об этом опубликовало в понедельник, 29 мая, правительство Польши.

Согласно постановлению, до особого распоряжения запрещается въезд через польско-белорусскую границу грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных в РФ или Республике Беларусь. При этом о введении такого же запрета на границе Польши и Калиниградской области России в документе не говорится.

Ограничения для грузовиков вводятся с февраля

Ситуация на погранпереходах между Польшей и Беларусью обострилась 10 февраля, когда по решению польских властей была приостановлена работа пункта пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица"). Двумя днями ранее белорусский суд приговорил известного журналиста и активиста Союза поляков Беларуси Анджея Почобута к 8 годам лишения свободы за призывы к введению санкций в отношении Беларуси, а также за "разжигание социальной вражды или розни".

В ответ на позицию Варшавы официальный Минск 17 февраля объявил о введении ограничений на передвижение фур, имеющих польскую регистрацию: им запрещено въезжать в Беларусь через пункты пропуска со стороны Литвы и Латвии. Для таких машин пересечение границы и перецепка грузов стала возможна только на одном пункте пропуска на белорусско-польской границе - "Кукурыки-Козловичи". А 21 февраля польские власти также ограничили движение для российских и белорусских грузовиков в этом пункте пропуска.

Польша укрепляет границу с Калининградской областью

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 29 апреля заявил, что охрана границы с Калиниградской областью будет усилена так же, как и границы с Беларусью. В регионе будут "размещены современные части и современное вооружение", подчеркнул глава правительства.

В 2022 году Польша построила на границе с Беларусью забор длиной 186 км и высотой 5,5 м, с рулонами колючей проволоки и интегрированными электронными системами контроля. На проект были потрачены около 350 млн евро. В нынешнем году аналогичную стену планируют возвести и на границе с РФ.

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Постановление правительства Польши

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