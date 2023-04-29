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Строительство забора на границе Польши и РФФото: Monika Sieradzka/DW
ПолитикаПольша

Польша усилит охрану границы с Россией

Ольга Лебедева
17 мин. назад

В приграничных районах близ Калининградской области будут приняты такие же меры, как и ранее на польско-беларусской границе, заявил Матеуш Моравецкий.

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Власти Польши усилят защиту границы с Россией в районе Калининградской области. "Мы обеспечим физическую и электронную безопасность, а также усилим присутствие пограничников и сотрудников других служб", - заявил в субботу, 29 апреля, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в Бартошице на границе с РФ, в 60 км от Калининграда. По его словам, польско-российский участок границы будет укреплен таким же образом, как и граница с Беларусью.

Моравецкий заявил, что в регионе будут "размещены современные части и современное вооружение", что обеспечит повышенную безопасность населения от возможных действий РФ, развязавшей войну против Украины.

Польша построила забор на границе с Беларусью

Польша в январе 2022 года на фоне конфликта с властями в Минске начала возведение забора на границе с Беларусью. Заграждения протяженностью 186 км и высотой 5,5 м с рулонами колючей проволоки и интегрированными электронными системами контроля были достроены в октябре. На проект были потрачены около 350 млн евро. С критикой проекта выступали правозащитники и экологи, требовавшие соблюдать европейское законодательство в области миграции, а также указывавшие на необходимость защиты лесных массивов на границе двух стран.

Варшава решила построить заграждение на границе с Беларусью в 2021 году после резкого увеличения потока мигрантов из стран Ближнего Востока, которых Минск ввозил в страну с целью дальнейшей переправки в ЕС. Аналогичный забор построила Литва.

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