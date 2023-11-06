Стабильности - на год. Как эксперты оценили экономику РБ

Стабильность - слово, которое в Беларуси "возведено в культ", говорит Дмитрий Крук, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC. В его новом исследнии изучается макроэкономическая стабильность (МЭС). Это состояние экономики, при котором ее основные показатели - на естественном, "здоровом" уровне. "Цель - судить о способности экономики Беларуси избежать дестабилизации, то есть поддерживать это "здоровье", - поясняет экономист.

Метод исследования - девять глубинных интервью с экспертами в сфере экономической политики Беларуси. Их имена не озвучивают, но в случае перемен среди них - "претенденты на должности главы Нацбанка или министра финансов", уверяет Крук.

DW приводит главные выводы исследования - и мнения экспертов из тех самых интервью.

Лучшими в экономике Беларуси были 2017-2019 годы

"Макроэкономическая стабильность необходима для экономического роста. Условно говоря, вряд ли кто-то сейчас откроет филиал бизнеса в Венесуэле", - поясняет Дмитрий Крук. А экономический рост в Беларуси в дефиците с 2011 года, то есть "страна становится более бедной", уточняет эксперт.

Среди положительных показателей МЭС - сильный частный сектор, который умеет адаптироваться. И доверие, сложившееся в предыдущие годы. "Многие эксперты подчеркивали, что 2017-2019 годы были очень хорошими, некоторые даже назвали их эталоном для РБ, - говорит экономист. - Эти "золотые годы" были недолгими и скорее отклонением от нормы. Но даже так они задали планку и логику принятия экономических решений, остатки которых сохраняются".

В 2017-2019 годах экономика Беларуси развивалась, страна принимала международные соревнования, работал безвиз для иностранцев, которых ждали на новых модных улицах вроде Октябрьской. Фото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

"Однако действующие лица остаются прежними, и нет гарантий, что они не вернутся к прежним практикам, что уже постепенно происходит", - комментирует анонимный эксперт.

Макроэкономической стабильности - на год

Способность правительства избегать рецессии, вспышек инфляции, безработицы, финансовой дестабилизации, по словам экспертов, весьма сомнительна. "С перспективой до полугода-года нынешняя система может обеспечивать макростабильность. На более долгие промежутки - нет. Такова характеристика временного горизонта", - озвучивает Дмитрий Крук.

Главная проблема - в качестве экономической политики, один из ее главных недостатков - "дискреционный характер", то есть “действия не по правилам, а "как я решу, так и будет", объясняет Дмитрий Крук.

К негативным факторам эксперты относят также отсутствие независимости Нацбанка и монетарной политики. "Все это может привести к перманентной стагнации, подобной той, с чем сталкивались некоторые африканские страны, например, Зимбабве. Они упали на глубокий уровень и уже десятилетия держатся на нем", - говорит один из них.

"Возросшая до тотальной зависимость от России"

На втором месте среди проблем - изъяны, присущие самой экономике: слабая диверсификация внешнеэкономической деятельности и зависимость от России.

Многие белорусские предприятия сейчас в первую очередь ориентируются на Россию. На фото: Оршанский льнозавод. Фото: Viktor Drachev/TASS/picture alliance/dpa

"Возросшая до тотальной зависимость от РФ во внешней торговле и не только - это источник шоков в долгосрочном контексте. Мы принимаем на себя все российские риски, в дополнение к собственным", - озвучивает Крук выводы экспертов.

Что с этим делать? "Стратегический приоритет - диверсификация рынков сбыта и снижение зависимости. Но при такой степени зависимости это сделать очень тяжело. Это очень серьезный вызов", - не скрывает экономист.

"Нужен системный анализ наших политических и экономических связей с Россией, чтобы понять, как они будут выглядеть через полгода-год, когда все это закончится. Может, мы настолько увязли, что будет сложно уйти", - считает один из опрошенных экспертов.

"Некоторую часть занятости сравнивали с полурабством"

Еще риски - раздутый, неэффективный сектор госпредприятий, а также слабость частного сектора и конкуренции на фоне огромной роли государства.

"Из специфических проблем я выделю диспропорции на рынке труда и миграцию - сейчас это один из движущих факторов макроэкономической дестабилизации", - считает Крук.

Во время последней рецессии в экономике безработица даже снижалась, это редкое явление. "Причины - искусственное поддержание занятости и ее низкое качество. Этот вопрос многих экспертов задевал за живое. Да, занятость, но некоторую ее часть сравнивали с полурабством. Миграция также оказала влияние, уезжающие освобождают рабочие места. Плюс демография (старение населения. - Ред.) ", - объясняет эксперт.

В последние 25 лет официально проблем с безработицей в РБ не было. "Но не будет искусственного поддержания занятости - и рассчитывать на низкий уровень безработицы не приходится", - говорит экономист.

"Страна выброшена из нормальных долговых отношений"

В качестве отдельной проблемы Дмитрий Крук выделяет госдолг. В июле 2022 года Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что выплаты по внешнему долгу РБ в белорусских рублях являются дефолтом. Экономист называет ситуацию "долговым болотом, куда мы сами себя загнали, сотворив рукотворный дефолт и выгнав себя с рынков".

"Никто в мире сейчас не сядет говорить о ситуации с белорусским госдолгом. Мнение экспертов однозначно: нужно быстрое безусловное погашение обязательств перед международными финансовыми институтами. Неисполнение обязательств перед Всемирным банком, как сказал один собеседник, "это такой зашквар, что додуматься до него было сложно". Это кардинально бьет по имиджу и выбивает из нормальных долговых отношений", - объясняет Крук.

Нужна реструктуризация долга перед финансовыми институтами и кредиторами. "И первый вопрос - о каком временном промежутке мы говорим. В представлении экспертов, возврат на долговые рынки и восстановление отношений при нынешнем режиме нереальны", - признается экономист. Но рано или поздно это придется делать.

"Способ исполнения обязательств по долгу зачислением в белорусских рублях формирует такой снежный ком, что, когда придется этот вопрос разрешать, то будет большой объем ликвидности в рублях, который принадлежит иностранным инвесторам. Это вызовет серьезные вопросы: как вообще уладить всю эту историю", - считает один из экспертов.

"Без реформ высока вероятность рецессии"

"Нужны реформы, без них вероятность рецессии, вспышек инфляции и безработицы, финансовой дестабилизации очень высока", - озвучивает выводы Дмитрий Крук.

И на первом месте - решение проблем с экономической политикой. "Это означает реальную независимость Нацбанка, реализацию монетарной политики на основе правил, ревизию расходов бюджета и, как бы банально ни звучало, максимальную прозрачность экономической политики, - объясняет Дмитрий Крук.

Необходима реформа сектора госпредприятий, меры поддержки на случай безработицы, стимулы для предотвращения миграции и возврата трудовых мигрантов, восстановление отношений с международными кредиторами. И самое сложное - диверсификация внешнеэкономической деятельности.

Но без изменения политического режима надежды на упрочение макроэкономической стабильности мало, считают эксперты.

Смотрите также: