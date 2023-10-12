"Черновик реформ" предлагает, как сделать новую Беларусь

"Начиная проект о реформах, всегда сталкиваешься с двумя противоречащими друг другу сигналами. С одной стороны, люди говорят, мол, какие реформы, посмотрите, что за окном. А другой сигнал - а покажите, что вы вообще можете предложить. И если с первым сигналом мы ничего сделать не можем, то с запросом общества на перемены и на то, как они могут выглядеть в Беларуси, мы можем работать", - такими словами Рыгор Астапеня, директор по исследованиям Центра новых идей, начал онлайн-презентацию "Черновика белорусских реформ". Проект был представлен коалицией белорусских экспертов в четверг, 12 октября, в него вошли десять текстов о реформах в области образования, экономики, политики и социальной сфере. Главные моменты с презентации "Черновика реформ" - у DW.

Экономические реформы нужно будет провести быстро

Говоря об экономических реформах, советник Светланы Тихановской по экономическим вопросам Алесь Алехнович отмечает, что пока непонятно, какими будут стартовые условия для будущих реформ, поэтому стоит готовиться к худшему, не бояться реформ, а также провести их максимально быстро, чтобы исключить возможное негативное влияние России на процесс реформ. По словам экономиста, уже сама смена власти в Беларуси демократическим путем приведет к положительному эффекту на экономику, ведь санкции будут заморожены.

Алесь Алехнович Фото: privat

"Нужно провести институциональные реформы: в основном это ограничение роли государства в экономике, улучшение социальной политики, реформа кредитно-финансового сектора, поддержка предпринимательской деятельности населения. В этом плане мы можем рассчитывать на поддержку международных авторов - ЕС уже пообещал 3 млрд евро на первые 2-3 года реформ в Беларуси", - говорит экономист.

Кроме того, Алехнович считает, что нужно будет создать программу репатриации - всеми силами возвращать бизнес и людей в страну. "Еще есть не совсем экономической, но важный момент: не надо забывать про люстрацию. Это не значит посадить всех в тюрьму, но чиновники, которые запятнаны в репрессиях, не должны занимать важных постов в новой Беларуси".

Административная реформа: вместо областей - 15-20 регионов

Реформа также необходима и в сфере региональной политики. По словам ассоциированного исследователя Центра новых идей Ивана Щедренка, люди в Беларуси живут нормально только в Минске и областных центрах. Он считает, что основные проблемы регионов связаны с отсутствием долгосрочного видения региональной политики, отсутствием реального самоуправления, низкой конкурентоспособности регионов, а также устаревшей системой административно-территориального устройства Беларуси.

Поэтому, как говорит Щедренок, нужно создавать качественные институты регионального развития (в том числе специальное министерство), а также усиливать гражданские институты и возможность для жителей регионов влиять на принятие решений. "Еще в 80-е годы говорили, что нужно проводить административную реформу Беларуси, нынешняя система слишком громоздкая. Нужно ликвидировать трехуровневую систему (область, район, сельские советы) и разделить страну на 15-20 регионов, которые будут дальше делиться на самоуправления. Эти регионы получат широкие полномочия, а также ресурсы, благодаря фискальной бюджетной реформе. Таким образом, это даст импульс для развития регионов", - предлагает исследователь.

Диалог и автономия в образовании вместо строжайшего контроля

По словам консультантки Центра новых идей Татьяны Коваленок, сейчас в белорусской системе образования наблюдается строгий контроль вместо разумной автономии, а с недавними новостями про обязательное распределение можно сказать, что этот контроль стал строжайшим. "Студенты уезжают из страны, частные школы были принудительно закрыты, а у учителей и преподавателей довольно слабая профессиональная подготовка" - перечисляет проблемы эксперт.

В качестве реформы образовательной системы Коваленок в первую очередь предлагает внедрять диалог и делиберативные практики как фундамент в систему образования. "Нужно повышать квалификацию учителей и преподавателей, снять с них ненужную административную работу, чтобы они могли больше времени уделять детям. Также учителя и учащиеся должны иметь автономию в процессе принятия решения". Помимо этого, как говорит специалистка, нужно внедрять инновационные возможности и навыки XXI века в образовательную систему, которые будут релевантны демократической Беларуси.

Эксперты предлагают принять Закон о равенстве

По словам экспертки Белорусского Хельсинкского комитета Катерины Дейкало, ключевым моментом правовой реформы Беларуси станет проблема дискриминации, ведь эта проблема системная и влияет на все сферы жизни общества. У дискриминации, по ее словам, есть юридическое и социальное изменение. "В юридическом плане любая дискриминация - это нарушение права на равное обращение, и тут у нас очень корявое законодательством, которые не всегда позволяет защитить свои права, - считает юристка. - В социальном плане истоки дискриминации - это стереотипы, страхи и предрассудки. Эффективное решение с дискриминацией должно работать с обоими этими измерениями".

Суть реформы, предложенной Дейкало, состоит в подготовке специального Закона о равенстве, где будет прописано, что такое дискриминация и ее запрет: "Это обычная практика, такие законы много где есть. Но чтобы он работал, нужно заниматься образованием и просвещением трех групп - чиновников, бизнеса и юристов. От первых двух зависит реализация закона, а от третьей - насколько граждане смогут защитить свое право. Это можно делать уже сейчас, не дожидаясь падения режима".

Как увеличить число женщин в политике?

О том, как привлечь женщин в белорусскую политику, на презентации говорила директор Центра новых идей Леся Рудник. "Увеличение количества женщин в политике необходимо для эффективного государственного управления. Исследования показывают, что увеличение женщин в политике способствует прозрачности, оздоровляет политическую систему. Особенно это актуально, когда женщины занимают высокие должности", - отмечает экспертка.

В качестве реформы Рудник предлагает введение рекомендательных и временных гендерных квот: "Квоты способствует тому, что больше женщин присоединятся в качестве выборщиков и кандидатов, они подсвечивают женскую повестку, общество избавляется от гендерных стереотипов".

Но в отношении квот есть много критики, поэтому этого шага недостаточно. "Нужно способствовать открытости политического поля для женщин, а также заниматься образованием и подготовкой женщин-политиков, в том числе неформальным образованием. И это можно пробовать имплементировать уже сейчас", - считает Леся Рудник.

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