До 1000 евро. С чем связан резкий рост зарплат в Беларуси?

За месяц начисленная зарплата в Беларуси в среднем выросла более чем на 16%, в Минске приблизившись к 1000 евро в эквиваленте. Почему это произошло и чего ожидать далее - у DW.

По официальным данным, за декабрь 2022 года показатель средней номинальной начисленной заработной платы (до вычета подоходного налога и обязательных страховых взносов) побил в Беларуси исторический рекорд. В целом по стране она составила 1915 белорусских рублей (около 665 евро в пересчете), а в Минске и вовсе по нынешнему курсу почти достигла 1000 евро (2728 рублей).

Есть ли парадокс в росте зарплаты в конце года?

В сообщении Национального статкомитета отмечается, что декабрьская зарплата по сравнению с ноябрьской в среднем по стране выросла в белорусских рублях на 16,2%, а в Минске - на 22,2%. В столице она всего за месяц увеличилась сразу почти на 500 рублей, хотя летом и осенью минувшего года оставалась примерно на одном уровне.

Парк высоких технологий в Минске, где зарегистрированы многие белорусские IT-компании Фото: Janka Rondo

Впрочем, у людей, хорошо знакомых со спецификой начисления зарплат в Беларуси, нет иллюзий о том, что такой резкий скачок связан с необычайным повышения эффективности производства. Как пояснил на условиях анонимности один из белорусских экономистов, находящихся в стране, нынешнее резкое увеличение зарплаты имеет очень простое объяснение.

"В конце года во многих организациях традиционно выплачивают своим сотрудникам премии и бонусы, во времена СССР это называлось "13-й зарплатой" - для поощрения и стимулирования сотрудников. Хотя все понимают, что такое вознаграждение носит искусственный характер и не зависит от результатов деятельности предприятия. Тем более, если оно фактически имеет государственную форму собственности", - пояснил собеседник DW.

По его словам, на росте зарплаты сказалось и укрепление курса белорусского рубля по отношению к основным твердым валютам в конце 2022 года, однако и этот фактор уже вряд ли будет актуален по итогам января: "Можно с большой уверенностью спрогнозировать, что зарплата за первый месяц нынешнего года будет гораздо меньше декабрьской и, вероятно, упадет и по отношению к ноябрю".

Бонусы шахтеров оказались выше, чем в IT-сфере

Высокий уровень доходов, особенно в Минске, обеспечивается главным образом благодаря показателям сферы информационных технологий. Так, в среднем по Беларуси начисленная зарплата айтишников в декабре составила 5528 рублей (около 1920 евро), а в Минске достигла 7340 рублей (более 2550 евро).

Минский программист Евгений подтвердил DW примерно такой порядок цифр: его заработок за последний месяц составил примерно 7000 белорусских рублей, но, опять же, речь идет именно о начисленной сумме - до выплаты налогов. "На фоне других отраслей доходы в IT выглядят, конечно, привлекательно. Но я бы не сказал, что мой заработок сильно изменился за последние годы: если пересчитывать на доллары или евро, то он остался примерно на том же уровне. Другое дело, что в Беларуси не так много сфер деятельности, где так же хорошо оплачивают труд", - отметил Евгений.

Шахтеры с "Беларуськалия" за счет бонусов получили в декабре даже больше, чем айтишники Фото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Помимо IT-сферы к высокодоходным отраслям белорусской экономики относятся финансовые услуги и горнодобывающая промышленность. "Насколько можно судить по открытым источникам, шахтеры с предприятия "Беларуськалий" за счет новогодних бонусов получили в декабре в среднем даже больше, чем айтишники. Выглядит удивительно на фоне западных санкций, которые затронули калийную отрасль. Сам эффект от санкций имеет отложенный характер, и наверняка они скажутся в 2023 году сильнее. Поэтому нынешний уровень зарплат на том же "Беларуськалии" уже мало связан с реальными показателями работы на предприятии", - полагает экономист из Беларуси, просивший не называть его фамилии.

На рынке труда достойные вакансии найти трудно

Заметным контрастом на фоне бурного роста зарплат в конце 2022 года выглядит ситуация на рынке труда Беларуси. Если верить данным общереспубликанского банка вакансий, сейчас в стране требуется почти 100 тысяч работников. При этом примерно в половине предложений от нанимателей указан заработок до 700 белорусских рублей (менее 250 евро). Кроме того, при описании вакансий, как правило, указываются суммы зарплат до уплаты налогов.

Житель Бреста Сергей регулярно изучает предложения от работодателей: "Раньше работал слесарем на госпредприятиях, потом в частной фирме, которая вынуждена была свернуть свою деятельность из-за низкой рентабельности. До пенсии по возрасту надо потрудиться еще десяток лет - сейчас я снова в поисках работы". Мужчина рассказывает, что достойные внимания вакансии найти трудно, поскольку часто они не предполагают даже средний уровень зарплаты, который декларирует официальная статистика.

По словам Сергея, редкостью для его специальности является предложение с заработком хотя бы в 1000 белорусских рублей: "Буквально на этой неделе решил поучаствовать в электронной ярмарке вакансий на предприятии "Брестское пиво", которому нужно более 40 человек. Вроде бы и особых требований к претендентам нет - в основном рабочие специальности, но ни одна вакансия не предполагает заработок более 850 рублей". Собеседник не готов идти на такие условия и продолжает поиски.

Число работающих в Беларуси сокращается

Между тем, по данным Национального статистического комитета, лишь около 1,5% от всех работников в Беларуси могут похвастаться заработной платой, превышающей 5000 рублей. Примерно такая же доля работающих получает менее 400 рублей в месяц. "Когда я читаю про зарплату в Беларуси, то сразу вспоминаю поговорку о том, что одни питаются мясом, другие - капустой, а в среднем получается, что все едят голубцы", - иронизирует брестчанин Сергей.

Погранпереход в Бресте. Сколько людей уехало из Беларуси в последние годы, установить сложно. Фото: Ales Petrowitsch/DW

Кстати, официальная статистика приводит и другие данные, которые вряд ли способствуют оптимизму. В 2022 году в Беларуси стало на 55 тысяч работников меньше, это цифра примерно соответствует числу жителей в среднем по размерам райцентре страны.

Скорее всего, снижение численности занятых связано с выходом многих белорусов на пенсию, а также увольнениями и сокращениями сотрудников предприятий и организаций. Наверняка заметную роль сыграла и миграция населения, хотя точное число уехавших из Беларуси за последние годы установить сложно.

Смотрите также: