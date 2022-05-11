 Жизнь в Беларуси: что говорят цифры (фотогалерея) | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 12.05.2022

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Беларусь

Жизнь в Беларуси: что говорят цифры (фотогалерея)

Сколько в среднем зарабатывают жители Беларуси, какие пенсии получают? Сколько стоят услуги ЖКХ, что с ценами в стране и на что белорусам хватает денег? DW собрала данные официальной статистики.

  • На улицах Минска

    Что говорят цифры о жизни белорусов

    Сколько жителей в Беларуси

    Численность населения РБ на январь 2022 года составила 9 255 524 человек. За год жителей страны стало меньше на 94 121 человек. Сейчас около 7 миллионов - горожане. В последние годы темпы убыли населения во всех областях Беларуси ускорились. Минск, в частности, официально больше не является двухмиллионниоком.

  • На швейной фабрике Славянка в Бобруйске

    Что говорят цифры о жизни белорусов

    Трудоспособное население

    Средний возраст жителей Беларуси - 41 год. Городское население моложе сельского: 39,8 года против 44,6 года. Самый молодой регион - Минск. Женщины составляют 54% населения. По данным Минздрава, продолжительность жизни женщин в Беларуси - 78 лет, мужчин - 64. В 2021 году в белорусской экономке было занято около 4,3 млн человек. Это 46% от общей численности жителей страны.

  • Белорусские рубли

    Что говорят цифры о жизни белорусов

    Средняя зарплата

    По данным Белстат, средняя зарплата в Беларуси до уплаты налогов составляет около 1600 белорусских рублей (около 470 долларов США в пересчете). Больше всего получают в сфере промышленности, меньше всего - в сельском хозяйстве. Ниже всего зарплаты в Могилевской области, выше всего - в Минске и Минской области. Так, в столице в марте 2022 года в среднем получали 715 долларов.

  • Школа в Гомельской области

    Что говорят цифры о жизни белорусов

    Кто сколько получает

    Самая высокая средняя зарплата у тех, кто работает в сфере IT и телекоммуникаций (около 1500 долларов), занимается научной или технической деятельностью (около 700 долларов), занят в сфере промышленности (550 долларов) или строительства (505 долларов). В сфере здравоохранения получают 395 долларов, образования - 323 доллара.

  • Пожилой мужчина просит милостыню у храма в Минске

    Что говорят цифры о жизни белорусов

    Сколько белорусов с низким достатком

    Жителей страны с зарплатой свыше 1400 долларов - всего 1,6%. В конце 2021 года меньше 300 долларов зарабатывали 43,3% белорусов. Почти четверть домашних хозяйств располагает суммой менее 150 долларов в месяц. Примерно у 4% доходы ниже бюджета прожиточного минимума, который эквивалентен 88 долларам.

  • На Минском тракторном заводе

    Что говорят цифры о жизни белорусов

    Отток кадров и безработица

    Уровень безработицы в Беларуси составляет 3,7% от численности трудоспособного населения. В 2021 году было уволено на 73 тысячи больше, чем принято на работу. От оттока кадров в первую очередь страдают промышленность, аграрный сектор и сфера образования, негативная тенденция продолжается. Средний размер пособия по безработице составляет 33 рубля (около 10 долларов).

  • Пенсионеры в Минске

    Что говорят цифры о жизни белорусов

    Пенсионный возраст и пенсии

    Около четверти жителей страны - пенсионеры. Осенью 2021 года их было 2,4 миллиона - рекордный минимум за 20 лет. По пенсионной реформе возраст выхода на пенсию ежегодно повышается на полгода. Сейчас мужчины становятся пенсионерами в 63 года, женщины - в 58 лет. Средняя пенсия по возрасту - 580 рублей (172 доллара). По подсчетам портала Myfin.by, 78% от этой суммы уходят на продукты питания.

  • В минском магазине

    Что говорят цифры о жизни белорусов

    Цены и инфляция

    Средние зарплаты и пенсии периодически повышают, но инфляция "съедает" прибавку. Несмотря на контроль правительства за ценами, годовой рост превысил 15%. С начала 2022 года потребительские цены увеличились примерно на 9%. В марте непродовольственные товары подорожали на 10%, продовольственные товары - на 4%, а тарифы на услуги выросли на 3%.

  • 40% ежемесячных доходов белорусы тратят на питание

    Что говорят цифры о жизни белорусов

    На что тратят деньги белорусы

    В среднем белорусские семьи живут на 490 долларов в месяц. Почти три четверти домашнего бюджета уходят на потребительские нужды. Около 40% - на питание, 34% - на покупку непродовольственных товаров, 3% - на приобретение алкогольных напитков и табачных изделий. На оплату жилищно-коммунальных услуг, транспорта и связи белорусы расходуют четверть своих ежемесячных доходов.

  • Жилые дома в Бресте

    Что говорят цифры о жизни белорусов

    Стоимость услуг ЖКХ

    По данным Белстат, в конце 2021-го 7% из семейного бюджета уходило на ЖКХ. С этого года электроснабжение подорожало на 11%, газоснабжение - на 12%, водоснабжение - на 14%. В марте жировка за квартиру в Бресте в 50 кв.м и с 2 прописанными была на 125 рублей (включая свет, газ, воду, кабельное ТВ, интернет). Часть услуг субсидирует государство. Белорусы оплачивают пока 83% себестоимости коммуналки.

    Автор: Янина Мороз


  • На улицах Минска

    Что говорят цифры о жизни белорусов

    Сколько жителей в Беларуси

    Численность населения РБ на январь 2022 года составила 9 255 524 человек. За год жителей страны стало меньше на 94 121 человек. Сейчас около 7 миллионов - горожане. В последние годы темпы убыли населения во всех областях Беларуси ускорились. Минск, в частности, официально больше не является двухмиллионниоком.

  • На швейной фабрике Славянка в Бобруйске

    Что говорят цифры о жизни белорусов

    Трудоспособное население

    Средний возраст жителей Беларуси - 41 год. Городское население моложе сельского: 39,8 года против 44,6 года. Самый молодой регион - Минск. Женщины составляют 54% населения. По данным Минздрава, продолжительность жизни женщин в Беларуси - 78 лет, мужчин - 64. В 2021 году в белорусской экономке было занято около 4,3 млн человек. Это 46% от общей численности жителей страны.

  • Белорусские рубли

    Что говорят цифры о жизни белорусов

    Средняя зарплата

    По данным Белстат, средняя зарплата в Беларуси до уплаты налогов составляет около 1600 белорусских рублей (около 470 долларов США в пересчете). Больше всего получают в сфере промышленности, меньше всего - в сельском хозяйстве. Ниже всего зарплаты в Могилевской области, выше всего - в Минске и Минской области. Так, в столице в марте 2022 года в среднем получали 715 долларов.

  • Школа в Гомельской области

    Что говорят цифры о жизни белорусов

    Кто сколько получает

    Самая высокая средняя зарплата у тех, кто работает в сфере IT и телекоммуникаций (около 1500 долларов), занимается научной или технической деятельностью (около 700 долларов), занят в сфере промышленности (550 долларов) или строительства (505 долларов). В сфере здравоохранения получают 395 долларов, образования - 323 доллара.

  • Пожилой мужчина просит милостыню у храма в Минске

    Что говорят цифры о жизни белорусов

    Сколько белорусов с низким достатком

    Жителей страны с зарплатой свыше 1400 долларов - всего 1,6%. В конце 2021 года меньше 300 долларов зарабатывали 43,3% белорусов. Почти четверть домашних хозяйств располагает суммой менее 150 долларов в месяц. Примерно у 4% доходы ниже бюджета прожиточного минимума, который эквивалентен 88 долларам.

  • На Минском тракторном заводе

    Что говорят цифры о жизни белорусов

    Отток кадров и безработица

    Уровень безработицы в Беларуси составляет 3,7% от численности трудоспособного населения. В 2021 году было уволено на 73 тысячи больше, чем принято на работу. От оттока кадров в первую очередь страдают промышленность, аграрный сектор и сфера образования, негативная тенденция продолжается. Средний размер пособия по безработице составляет 33 рубля (около 10 долларов).

  • Пенсионеры в Минске

    Что говорят цифры о жизни белорусов

    Пенсионный возраст и пенсии

    Около четверти жителей страны - пенсионеры. Осенью 2021 года их было 2,4 миллиона - рекордный минимум за 20 лет. По пенсионной реформе возраст выхода на пенсию ежегодно повышается на полгода. Сейчас мужчины становятся пенсионерами в 63 года, женщины - в 58 лет. Средняя пенсия по возрасту - 580 рублей (172 доллара). По подсчетам портала Myfin.by, 78% от этой суммы уходят на продукты питания.

  • В минском магазине

    Что говорят цифры о жизни белорусов

    Цены и инфляция

    Средние зарплаты и пенсии периодически повышают, но инфляция "съедает" прибавку. Несмотря на контроль правительства за ценами, годовой рост превысил 15%. С начала 2022 года потребительские цены увеличились примерно на 9%. В марте непродовольственные товары подорожали на 10%, продовольственные товары - на 4%, а тарифы на услуги выросли на 3%.

  • 40% ежемесячных доходов белорусы тратят на питание

    Что говорят цифры о жизни белорусов

    На что тратят деньги белорусы

    В среднем белорусские семьи живут на 490 долларов в месяц. Почти три четверти домашнего бюджета уходят на потребительские нужды. Около 40% - на питание, 34% - на покупку непродовольственных товаров, 3% - на приобретение алкогольных напитков и табачных изделий. На оплату жилищно-коммунальных услуг, транспорта и связи белорусы расходуют четверть своих ежемесячных доходов.

  • Жилые дома в Бресте

    Что говорят цифры о жизни белорусов

    Стоимость услуг ЖКХ

    По данным Белстат, в конце 2021-го 7% из семейного бюджета уходило на ЖКХ. С этого года электроснабжение подорожало на 11%, газоснабжение - на 12%, водоснабжение - на 14%. В марте жировка за квартиру в Бресте в 50 кв.м и с 2 прописанными была на 125 рублей (включая свет, газ, воду, кабельное ТВ, интернет). Часть услуг субсидирует государство. Белорусы оплачивают пока 83% себестоимости коммуналки.

    Автор: Янина Мороз


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