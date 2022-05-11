Жизнь в Беларуси: что говорят цифры (фотогалерея)

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Сколько в среднем зарабатывают жители Беларуси, какие пенсии получают? Сколько стоят услуги ЖКХ, что с ценами в стране и на что белорусам хватает денег? DW собрала данные официальной статистики.
В Беларуси изменили Кодекс об образовании и правила приема в вузы и сузы. Что ждет школьников, студентов и преподавателей в новом учебном году и к чему приведут эти реформы?
В своем комментарии специально для DW лингвист и член Координационного совета Наталья Дулина рассуждает о конфликте тех "своих и чужих" в белорусском обществе.
Министерство образования Беларуси предлагает уделять Великой Отечественной войне еще больше места в программе белорусской школы. Что об этом думают эксперты?