Жизнь в Беларуси: что говорят цифры (фотогалерея)

Что говорят цифры о жизни белорусов

Средняя зарплата

По данным Белстат, средняя зарплата в Беларуси до уплаты налогов составляет около 1600 белорусских рублей (около 470 долларов США в пересчете). Больше всего получают в сфере промышленности, меньше всего - в сельском хозяйстве. Ниже всего зарплаты в Могилевской области, выше всего - в Минске и Минской области. Так, в столице в марте 2022 года в среднем получали 715 долларов.