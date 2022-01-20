 Как демография и политэмиграция ″добивают″ белорусскую экономику | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 21.01.2022

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Беларусь

Как демография и политэмиграция "добивают" белорусскую экономику

В Беларуси стремительно снижается количество работающего населения. По словам экономистов, дело не только в демографии, но и в эмиграции, а также массовых увольнениях по политическим мотивам.

Человек с чемоданом на вокзале Минска

За последний год в Беларуси ускорились темпы падения количества людей, занятых в экономике. По данным сайта infobank.by, за 11 месяцев 2021 года количество работающих в стране стало меньше на 54,6 тыс человек, это означает падение на 1,3%. Как результат - число занятых в экономике достигло исторического минимума в 4 млн 255,2 тыс человек. Почему так произошло и чем это грозит белорусской экономике - у DW.

Рабочая сила в Беларуси сокращается уже на протяжении 10 лет

Ситуация с сокращением рабочей силы в Беларуси далеко не новая, это происходило последовательно на протяжении последних десяти лет. Как поясняют белорусские экономисты, одна из главных причин этой ситуации именно демографическая. "У нас происходит старение населения. Грубо говоря, выходит на пенсию или умирает в трудоспособном возрасте больше, чем молодых приходит на рынок труда", - поясняет старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб.

Директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова кроме демографии также отмечает экономическую эмиграцию. "Причем не обязательно постоянную эмиграцию, белорусы также ездили в маятниковую миграцию работать на сезон - в Россию или Польшу, где были максимально комфортные условия. Поэтому последние десять лет рабочая сила у нас постоянно сокращалась", - говорит эксперт.

Скачок в 2021 году обусловлен в том числе политическим фактором

Впрочем, в 2021 году темпы сокращения рабочего населения значительно ускорились, став самыми высокими за последние 5 лет (-1,3%) и даже выше, чем в "пандемийном" 2020 году (-0,4%). Причина - добавился политический фактор. "Во-первых, эмиграция увеличилась не только по экономическим, но и по политическим причинам. Во-вторых, мы наблюдаем действия по сознательному увольнению граждан, которые были замечены в участии в каких-то акциях или не за тех голосовали в 2020 году, - это касается бюджетных и госпредприятий. Это и привело к скачку сокращения занятости в 2021 году", - отмечает Вадим Иосуб.

Ткацкая фабрика в Орше

Массовые увольнения по политическим мотивам больше затронули регионы

К фактору массовых политических увольнений, о которых часто в последнее время сообщают белорусские СМИ, экономист Борнукова относится осторожнее. "Когда мы слышим про политически обоснованные увольнения, речь идет о государственных промышленных предприятиях не в Минске. Но в промышленности, по статистике, занятость немного выросла, что неудивительно, учитывая бурный рост в 2021 году. В Минске занятость сократилась больше, чем в регионах, хотя увольнения - это больше про регионы", - говорит экономист. Поэтому, по словам Борнуковой, нельзя сказать, что массовые политические увольнения не сыграли роли, но вряд ли это основная причина снижения занятости в 2021 году.

В свою очередь более существенным фактором Борнукова называет политическую эмиграцию: "Люди уезжали не только потому, что их уволили. Они перестали чувствовать себя безопасно в стране". Кроме того, уехавшие белорусы становятся проводниками для других, ведь в эмиграции очень важны сетевые эффекты. "Когда в определенный город уехало несколько сотен человек, остальным белорусам становится проще, люди легче принимают решение об объезде, когда у них есть знакомые с таким опытом", - отмечает Борнукова.

Еще один фактор кроме политики, по мнению Катерины Борнуковой - это постепенное открытие границ после пандемии: "Если в 2020 году белорусам было физически сложно уехать в Польшу или Россию, то в 2021 году появились такие возможности".

Чем это грозит белорусской экономике?

Снижение количества работающего населения станет дополнительным фактором, который будет мешать росту экономики, говорит Вадим Иосуб. "ВВП страны прямо пропорционален количеству занятых в экономике. Тут простая арифметика: ВВП - это средняя производительность труда, умноженная на количество занятых в экономике. Если производительность труда не растет, или растет медленнее, чем сокращается рабочая сила, это приводит к снижению ВВП в абсолютном выражении", - поясняет эксперт.

Белорусские денежные купюры разного образца

Сокращение числа занятых в итоге ведет к замедлению роста ВВП

Об этом же говорит и Борнукова: "Экономисты грубо говорят, что люди - это один из факторов производства. Мы берем людей, складываем их с капиталом и на выходе получаем наш ВВП. Этот один процент сокращения занятости, если оценивать очень грубо, и есть один процент роста ВВП, который мы недополучили в 2021 году".

Из позитивных моментов Катерина Борнукова отмечает рост зарплат. "Когда сокращается рабочая сила, работодателю становится тяжелее найти работника на новое место, что вынуждает его поднимать зарплаты, - отмечает она. - Но с другой стороны, если в стране сокращается количество населения трудоспособного возраста, значит меньше людей будут платить налоги, в том числе ФСЗН, поэтому властям будет сложнее выплачивать пенсии, пособия и поддерживать бюджет". Эта ситуация, по словам экономиста, вызов для экономического роста и возможности государства выполнять свои социальные обязательства.

Кроме того, Вадим Иосуб отмечает, что процессы, связанные с политическими увольнениями и политэмиграцией затрагивают в первую очередь квалифицированных работников, ведь плохие врачи и учителя вряд ли найдут работу за границей. "Потеря самых квалифицированных реально скажется на долгосрочном горизонте и приведет к снижению человеческого капитала, высоким уровнем которого так любили гордится белорусские власти", - резюмирует эксперт.

Без политических и экономических изменений ситуация не улучшится

Говоря о будущем, белорусские экономисты прогнозируют только ухудшение ситуации и дальнейшее сокращение рабочего населения в Беларуси. "Политический фактор никогда не был таким масштабным на макроуровне - как минимум, мы говорим о десятках тысяч эмигрировавших. Также ухудшается экономика: даже в успешном 2021 году мы нарастили отставание от Польши. Это значит, что работа в Польше на сборе клубники становится все более привлекательной, а наше отставание будет только расти", - считает Катерина Борнукова.

Купюра в 5 белорусских рублей в банкомате

Несмотря на нехватку специалистов, эксперты не прогнозируют рост зарплат в Беларуси в ближайшее время

Вернуть назад цифры занятых в экономике вряд ли получится. "Должен произойти, например, демографический взрыв, но он просто так не происходит. Для того, чтобы вернулась экономическая эмиграция, нужен значительный рост зарплат здесь, но этого мы не ждем. Чтобы вернулись политэмигранты, нужны серьезные политические изменения. Если этого не будет, то тенденция по сокращению занятых в экономике будет продолжаться", - говорит Иосуб.

Тезис о необходимости структурных изменений в Беларуси поддерживает и Катерина Борнукова: "Чтобы темпы оттока занятых в экономике уменьшились, нужен большой разворот внутри Беларуси во всех смыслах: и политическом - в плане остановки репрессий, и экономическом - в виде уверенного экономического роста. Должны появиться возможности для развития, для карьеры, чтобы люди задумались о том, чтобы не уезжать или вернуться".

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