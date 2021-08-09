Год репрессий и политэмиграции. Каким был 2021-й для белорусов

В канун 2021 года в Беларуси насчитывалось чуть более ста политических заключенных, а следующий, 2022 год, в заключении будет встречать уже почти тысяча. Эти цифры лучше всего демонстрируют, каким был уходящий год для белорусов и с давлением какого масштаба им пришлось столкнуться. Не будет преувеличением сказать, что по уровню репрессий и глубины политического кризиса 2021 год был один из худших в истории независимой Беларуси.

Беспрецедентное давление на гражданское общество в Беларуси

Действия белорусских властей на протяжении этого года, очевидно, были ответом на события 2020 года - политическую активность населения, массовые марши на улицах белорусских городов и растущую солидарность общества. Именно поэтому в 2021 в Беларуси делали все, чтобы задушить протестную активность и запугать белорусов: было возбуждено более 4 тысяч уголовных дел, связанных с протестами, власти приняли целый пакет репрессивных законов и на протяжении года разными способами усиливали давление на общество.

Социолог из Центра европейской трансформации Оксана Шелест называет 2021 год беспрецедентно трудным для общества и указывает, что "мы увидели разворачивание контрреволюции и репрессий, которые приобретали новые формы, но не снижали интенсивность". "От предыдущего этот год отличается тем, что от преследования людей, которые участвовали в акциях, режим перешел к институциональным репрессиям, разрушению существующих структур и организаций", - говорит эксперт.

Так, в этом году власти усилили давление на независимые СМИ в Беларуси: сайты медиа заблокированы, большинство редакций были вынуждены покинуть страну, 32 представителя медиа находятся в тюрьме. Досталось и организациям гражданского общества - было ликвидировано более 200 НКО, причем совершенно разной направленности. Здесь же можно отметить и клеймо "экстремизма", которое штампуется на все подряд: "экстремистскими" признают СМИ, дворовые чаты, телеграм-каналы аналитиков и правозащитников, из-за чего сотрудничество с ними может грозить административной или даже уголовной ответственностью.

"Под конец года репрессии против общества стали выражаться в виде "чисток", то есть увольнений с "волчьим билетом". Но самый ужасный и фрустрирующий итог - это число людей, которые лишены свободы. Хотя политзаключенными признаны почти 1000 человек, на самом деле по "протестным делам", по разным оценкам, проходят от 2 до 4 тысяч. Также мы наблюдаем масштабную политическую эмиграцию", - говорит Оксана Шелест.

Власти так и не нашли путь выхода из политического кризиса

Кроме того, в этом году белорусские власти никак не продвинулись с решением политического кризиса, в котором страна оказалась после фальсификации президентских выборов и последующих массовых протестов. "Сейчас политическая модель, выстроенная после 1996 года, окончательно перестала существовать. Наверное, в начале года власти еще рассматривали вариант возвращения к прошлому, к правилам игры до 2020 года. Но в итоге, вместо общественной консолидации мы столкнулись с разрушением институтов, которые создавались 30 лет", - отмечает директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич.

При этом, по словам политолога, потери понесли и госинституты в том, что касается уровня доверия и политических "чисток": "Также не была решена проблема легитимности Лукашенко, скорее наоборот, кризис легитимности продолжился, причем во внешней сфере тоже". Казакевич отмечает, что 2021 год стал провальным для внешней политики - еще никогда в истории у Беларуси не было таких плохих отношений с Западом. "Беларусь превратилась в донора нестабильности в регионе и впервые за свою суверенную история стала рассматриваться как источник прямой угрозы для соседей - Литвы, Польши и даже Украины", - говорит Казакевич.

Планы властей по трансформации политического поля выглядят сомнительно. "Четкого видения будущего нет, проект конституции, который опубликовали накануне, выглядит сырым. Непонятно, что будет с партиями, медиа, как дальше будет отстраиваться система. Тем более, что власти очевидно взяли курс на зачистку всего политического поля", - считает политолог.

И хотя в экономической сфере власти хвастаются небывалыми успехами и ростом ВВП, в этом плане год также нельзя назвать удачным, ведь против Беларуси были приняты несколько пакетов санкций Евросоюза, а также санкции США, которые касаются экономических ограничений для белорусских промышленных гигантов. Экономисты прогнозируют, что их негативное влияние белорусская экономика почувствует уже в следующем году.

Есть ли надежда на прекращение репрессий?

Впрочем, несмотря на весь масштаб репрессий, нельзя сказать, что белорусское общество задушено и смирилось с ситуацией. Независимые медиа продолжают работать из-за границы и удерживать свою аудиторию. То же самое и с НКО, которые перестраивают свою работу, несмотря на формальную ликвидацию.

Социолог Шелест, ссылаясь на исследования Chatham House, поясняет, что протестная аудитория сократилась незначительно, а баланс настроений в обществе сохраняется: "Я бы сказала, что слухи о смерти гражданского общества преувеличены. Если мы понимаем, что разгром структур не обязательно означает уничтожение гражданского общества, то мы имеем шансы продолжать противостояние".

Но прогнозировать развитие ситуации в Беларуси и ответить на вопрос, когда закончатся репрессии, сегодня вообще невозможно. "Все зависит от того, у кого хватит больше сил, чтобы выстоять в этом противостоянии. Очевидно, что для того, чтобы снова стать общественной силой с которой придется считаться, белорусскому гражданскому обществу нужен новый виток консолидации. Репрессии остановятся либо когда Лукашенко перестанет чувствовать угрозу (и в стране останется выжженное поле), либо когда общество дойдет до того состояния, когда сможет потребовать их остановить", - говорит Оксана Шелест.

Казакевич также отмечает, что будущее Беларуси зависит от того, как общество будет реагировать на то, что делает государство. "Тут есть большой потенциал, чтобы сопротивляться, а значит планы властей на авторитарную модернизацию вряд ли увенчаются успехом. Поэтому у нас остается возможность для преодоление политического кризиса на основе поиска нового консенсуса и общественно-политического диалога", - резюмирует политолог.

Смотрите также:

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Рекорд по политзаключенным в Беларуси Свыше 900 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, общественные активисты, бизнесмены, блогеры и журналисты, правозащитники, политические аналитики, рабочие, студенты и многие другие критики режима Лукашенко.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Виктор и Эдуард Бабарико Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой, в июне 2020-го по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов. 6 июля 2021 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Мария Колесникова Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В сентябре 2021-го была приговорена к 11 годам колонии.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко В тюрьму - за юридическую помощь Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак (на фото) и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей задержаны в сентябре 2020-го по делу о публичных призывах к действиям в ущерб нацбезопасности. Илью Салея в апреле отпустили под залог. Максим Знак стал фигурантом уголовного дела о захвате власти. В сентябре 2021 года его осудили на 10 лет колонии.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Сергей Тихановский Автор популярного YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский хотел баллотироваться на пост президента РБ, но до старта избирательной кампании был задержан. В итоге его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за нее, но в мае 2020-го был задержан. В декабре-2021 на суде в закрытом режиме был приговорен к 18 годам.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Активисты "Страны для жизни" В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. По "делу Тихановского" также осуждены оппозиционный политик Николай Статкевич - 14 лет лишения свободы, оператор Артем Саков и модератор соцсетей Дмитрий Попов - 16 лет, блогеры Владимир Цыганович и Игорь Лосик - 15 лет колонии усиленного режима.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Игорь Лосик Создатель Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне 2020-го. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем - в "подготовке к участию в массовых беспорядках". В 2020 году в знак протеста держал две голодовки, первую - более 40 дней.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Блогеры за решеткой Политическому преследованию подверглись и другие блогеры. Сергей Петрухин (на фото) и Александр Кабанов ("Народный репортер") - 3 года колонии. Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом") - 4,5 и 5,5 лет. Владимир Неронский ("Слуцк для жизни") - 3 года, Дмитрий Козлов ("Серый кот") - 5 лет, Денис Гутин ("Водители-97") - 2,5 года. Николай Дедок - 5 лет. Идет суд над Эдуардом Пальчисом.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Лидеры "старой" оппозиции Соучредитель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец (на фото) был задержан в июне 2020-го после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Позже ему дали 7 лет колонии. Лидера партии БНФ Григория Костусева власти обвиняют в попытке госпереворота. В СИЗО находится с апреля 2021-го. За решеткой у него обнаружили онкологическое заболевание.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Правозащитники под прицелом властей Преследованиям со стороны белорусских властей подверглись и правозащитники. Под стражей находятся сотрудники правозащитного центра "Весна", включая его главу Алеся Беляцкого (на фото) и заместителя Валентина Стефановича. Известный правозащитник Леонид Судаленко оплачивал штрафы людям, задержанным за участие в протестах. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Сотрудники независимых медиа Медиаменеджера Андрея Александрова (на фото) задержали по подозрению в финансировании протестов. Он оплачивал штрафы протестующих. Сейчас под стражей около 30 представителей медиа, включая портал Tut.by и издание "Наша Нива". 8 месяцев в CИЗО провели сотрудники "Пресс-клуба". С декабря 2020-го под стражей остается экс-журналистка БТ Ксения Луцкина, испытывающая серьезные проблемы со здоровьем.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Катерина Борисевич Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерина Борисевич (портал Tut.by) провела 6 месяцев в заключении. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Катерина Андреева и Дарья Чульцова Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и получили по два года лишения свободы. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Активисты из студенческой среды За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. А 12 фигурантов "дела студентов", включая предавательницу БГУИР Ольгу Филатченкову и выпускницу медуниверситета Алана Гебремариам (на фото), обвинили в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и лишили свободы на срок от 2 до 2,5 лет.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Непропорциональный ответ протестующим Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков. Автор: Янина Мороз

