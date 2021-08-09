 Год репрессий и политэмиграции. Каким был 2021-й для белорусов | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 30.12.2021

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Беларусь

Год репрессий и политэмиграции. Каким был 2021-й для белорусов

Из-за непрекращающихся репрессий 2021 год в Беларуси можно назвать одним из самых тяжелых в современной истории страны. Есть ли выход из сложившейся ситуации и чего ждать белорусам?

Здание с часами и новогодней гирляндой в центре Минска

Здание с часами и новогодней гирляндой в центре Минска

В канун 2021 года в Беларуси насчитывалось чуть более ста политических заключенных, а следующий, 2022 год, в заключении будет встречать уже почти тысяча. Эти цифры лучше всего демонстрируют, каким был уходящий год для белорусов и с давлением какого масштаба им пришлось столкнуться. Не будет преувеличением сказать, что по уровню репрессий и глубины политического кризиса 2021 год был один из худших в истории независимой Беларуси.

Беспрецедентное давление на гражданское общество в Беларуси

Действия белорусских властей на протяжении этого года, очевидно, были ответом на события 2020 года - политическую активность населения, массовые марши на улицах белорусских городов и растущую солидарность общества. Именно поэтому в 2021 в Беларуси делали все, чтобы задушить протестную активность и запугать белорусов: было возбуждено более 4 тысяч уголовных дел, связанных с протестами, власти приняли целый пакет репрессивных законов и на протяжении года разными способами усиливали давление на общество.

Социолог из Центра европейской трансформации Оксана Шелест называет 2021 год беспрецедентно трудным для общества и указывает, что "мы увидели разворачивание контрреволюции и репрессий, которые приобретали новые формы, но не снижали интенсивность". "От предыдущего этот год отличается тем, что от преследования людей, которые участвовали в акциях, режим перешел к институциональным репрессиям, разрушению существующих структур и организаций", - говорит эксперт.

Так, в этом году власти усилили давление на независимые СМИ в Беларуси: сайты медиа заблокированы, большинство редакций были вынуждены покинуть страну, 32 представителя медиа находятся в тюрьме. Досталось и организациям гражданского общества - было ликвидировано более 200 НКО, причем совершенно разной направленности. Здесь же можно отметить и клеймо "экстремизма", которое штампуется на все подряд: "экстремистскими" признают СМИ, дворовые чаты, телеграм-каналы аналитиков и правозащитников, из-за чего сотрудничество с ними может грозить административной или даже уголовной ответственностью.

"Под конец года репрессии против общества стали выражаться в виде "чисток", то есть увольнений с "волчьим билетом". Но самый ужасный и фрустрирующий итог - это число людей, которые лишены свободы. Хотя политзаключенными признаны почти 1000 человек, на самом деле по "протестным делам", по разным оценкам, проходят от 2 до 4 тысяч. Также мы наблюдаем масштабную политическую эмиграцию", - говорит Оксана Шелест. 

Власти так и не нашли путь выхода из политического кризиса

Кроме того, в этом году белорусские власти никак не продвинулись с решением политического кризиса, в котором страна оказалась после фальсификации президентских выборов и последующих массовых протестов. "Сейчас политическая модель, выстроенная после 1996 года, окончательно перестала существовать. Наверное, в начале года власти еще рассматривали вариант возвращения к прошлому, к правилам игры до 2020 года. Но в итоге, вместо общественной консолидации мы столкнулись с разрушением институтов, которые создавались 30 лет", - отмечает директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич.

При этом, по словам политолога, потери понесли и госинституты в том, что касается уровня доверия и политических "чисток": "Также не была решена проблема легитимности Лукашенко, скорее наоборот, кризис легитимности продолжился, причем во внешней сфере тоже". Казакевич отмечает, что 2021 год стал провальным для внешней политики - еще никогда в истории у Беларуси не было таких плохих отношений с Западом. "Беларусь превратилась в донора нестабильности в регионе и впервые за свою суверенную история стала рассматриваться как источник прямой угрозы для соседей - Литвы, Польши и даже Украины", - говорит Казакевич.

Планы властей по трансформации политического поля выглядят сомнительно. "Четкого видения будущего нет, проект конституции, который опубликовали накануне, выглядит сырым. Непонятно, что будет с партиями, медиа, как дальше будет отстраиваться система. Тем более, что власти очевидно взяли курс на зачистку всего политического поля", - считает политолог.

И хотя в экономической сфере власти хвастаются небывалыми успехами и ростом ВВП, в этом плане год также нельзя назвать удачным, ведь против Беларуси были приняты несколько пакетов санкций Евросоюза, а также санкции США, которые касаются экономических ограничений для белорусских промышленных гигантов. Экономисты прогнозируют, что их негативное влияние белорусская экономика почувствует уже в следующем году.

Есть ли надежда на прекращение репрессий?

Впрочем, несмотря на весь масштаб репрессий, нельзя сказать, что белорусское общество задушено и смирилось с ситуацией. Независимые медиа продолжают работать из-за границы и удерживать свою аудиторию. То же самое и с НКО, которые перестраивают свою работу, несмотря на формальную ликвидацию.

Социолог Шелест, ссылаясь на исследования Chatham House, поясняет, что протестная аудитория сократилась незначительно, а баланс настроений в обществе сохраняется: "Я бы сказала, что слухи о смерти гражданского общества преувеличены. Если мы понимаем, что разгром структур не обязательно означает уничтожение гражданского общества, то мы имеем шансы продолжать противостояние".

Но прогнозировать развитие ситуации в Беларуси и ответить на вопрос, когда закончатся репрессии, сегодня вообще невозможно. "Все зависит от того, у кого хватит больше сил, чтобы выстоять в этом противостоянии. Очевидно, что для того, чтобы снова стать общественной силой с которой придется считаться, белорусскому гражданскому обществу нужен новый виток консолидации. Репрессии остановятся либо когда Лукашенко перестанет чувствовать угрозу (и в стране останется выжженное поле), либо когда общество дойдет до того состояния, когда сможет потребовать их остановить", - говорит Оксана Шелест.

Казакевич также отмечает, что будущее Беларуси зависит от того, как общество будет реагировать на то, что делает государство. "Тут есть большой потенциал, чтобы сопротивляться, а значит планы властей на авторитарную модернизацию вряд ли увенчаются успехом. Поэтому у нас остается возможность для преодоление политического кризиса на основе поиска нового консенсуса и общественно-политического диалога", - резюмирует политолог.

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    Автор: Янина Мороз


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