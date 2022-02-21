Как будут учиться школьники и студенты? В Беларуси вводят новые правила

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В Беларуси изменили Кодекс об образовании и правила приема в вузы и сузы. Что ждет школьников, студентов и преподавателей в новом учебном году и к чему приведут эти реформы?
В Беларуси введут всеобщее среднее образование, а также единый экзамен для школ и поступления в вузы. Власти увеличат число "целевиков” - тех, кто обучается по запросу и за счет какого-то региона или организации и после обязан проработать там не менее 3-5 лет. Отчислять студентов, по новым правилам, смогут, в том числе, в "случае привлечения к административной ответственности за однократное совершение грубого административного правонарушения или привлечения к уголовной ответственности за преступления против человека". Частично поправки в Кодекс об образовании вступят в силу с уже 1 сентября, остальные - в 2023 году. Эксперты поделились с DW своим мнением о них.
Одно из главных изменений, внесенных в кодекс, - введение всеобщего среднего образования. Сейчас обязательным считается базовое, т.е. окончание 9 классов школы. По новым правилам, завершить обучение молодые люди смогут либо в 10-11-м классах, либо при получении профессии в колледжах. Трудоустройство после базовой школы не предусмотрено.
Старший аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS), эксперт в сфере образования, науки и инноваций Андрей Лаврухин считает, что нововведение вкупе с "законом об отсрочках", по которому юношам на продолжение образования можно получать только одну отсрочку от армии, лишает их шанса на карьеру и образование через выход на рынок труда. "Рынок труда потеряет работников мужского пола возрастной группы от 16 до 19 (или даже 20) лет. Апробация полученных знаний, умений и навыков у таких парней будет откладываться еще минимум на год", - отмечает Лаврухин.
А эксперт в сфере образования Сергей Ольшевский предполагает, что из-за нововведения педагоги получат дополнительную нагрузку - контроль за учениками, которые будут вынуждены получать обязательное общее среднее образование, не имея желания учиться.
Изменения коснутся и тех, кто учиться хочет, - в Беларуси сокращается число лицеев. В январе стало известно, что в Минске прекратят существовать лицеи №1 и №2. Нынешние лицеисты смогут завершить обучение, а новых наборов не будет.
По новому Кодексу об образовании, запрещено существование городских лицеев, останутся только лицеи при вузах, и то лишь в том случае, если у них есть свои общежития. "Ну, бред же. Зачем закрывать лицеи? Логику этого решения никто не понимает и никто не объясняет", - говорит педагог Евгений Ливянт. "Здесь речь не только про минские лицеи, но и другие. В Борисове и Лиде прекрасные лицеи, не хуже минских, но там нет никакого вуза. Давайте закроем все школы олимпийского резерва. Пусть все молодые спортсмены тренируются в равных условиях, а то нечестно получается", - возмущается он.
Это нововведение комментирует и Андрей Лаврухин: "Конкретные причины могут быть самыми разными - от показательного наказания нелояльных академических сообществ до личных "разборок" людей из окружения президента с конкурентами. Важно другое - это системный эффект: когда система образования заточена на унификацию, она уничтожает все, что выбивается, выделяется, отличается от среднестатистической нормы".
Между тем Сергей Ольшевский прогнозирует в ближайшее время рост числа стипендиальных программ для учеников 10-11 классов - из-за неразберихи с лицеями и гимназиями многие родители начнут задумываться над тем, что внутри страны становится все меньше возможностей для получения качественного образования.
Еще одно нововведение в белорусском образовании касается вступительной кампании - с 2023 года в 11-м классе школьники будут сдавать два экзамена по русскому или белорусскому языку (на выбор) и математику в виде централизованного тестирования, а сертификаты смогут использовать при поступлении в вуз. (Сейчас в школах есть выпускные экзамены, для поступления - централизованное тестирование. - Ред.).
По мнению Андрея Лаврухина, объединенный экзамен позволит снизить нагрузку только на абитуриентов, выбирающих специальности математического и естественно-научного профиля. Для гуманитариев, "медиков" и представителей творческих профессий, которым математика не нужна при поступлении в вуз, ничего не изменится. "Если вы считаете, что школьники перегружены, можно просто отменить школьные экзамены, оставив лишь вступительные, - рассуждает Сергей Ольшевский. - Но так не получится, ведь вступительная кампания покажет низкий уровень школьного образования, а эту проблему поднимать нельзя".
С 2023 года станет больше бюджетных мест для так называемых "целевиков". На некоторых специальностях (сельское хозяйство, медицина) они могут занять до 70-80% бюджетных мест, что затруднит получение бесплатного образования без целевого распределения. После вузов "целевиков" ждет отработка в течение "не менее пяти лет", а выпускников сузов - "не менее трех лет".
"Это только нижний порог: реальный срок отработки может быть больше. Это превращается в Беларуси в своего рода академическую барщину или оброк, если студенты предпочтут выплатить деньги, потраченные государством на их обучение. Практический эффект такого нововведения очевиден - молодежь будет еще активнее уезжать учиться за рубеж", - говорит Андрей Лаврухин.
Согласен с такой точкой зрения и Сергей Ольшевский: "Вместо того, чтобы создавать конкурентные условия для специалистов в регионах, мы фактически возрождаем крепостное право. Думаю, это усилит отток лучших абитуриентов. Все это приведет к краху системы образования через рост социального неравенства и напряжения".
Из-за изменений в кодексе неразберихи в белорусском образовании стало еще больше, убежден Ольшевский. Между тем он видит в этом и некоторые плюсы - и учащиеся, и их родители со школьной скамьи вынуждены будут активно вовлекаться в международный образовательный рынок.
"Новая редакция никак не решает клубок системных проблем, прежде всего, о самой модели управления, в которой политический институт (в лице президента и администрации президента), а вовсе не профильное министерство играет ключевую роль, принципы политической лояльности имеют приоритет над фундаментальными академическими нормами и ценностями", - рассуждает Андрей Лаврухин.
По его мнению, образовательные учреждения станут еще сильнее политизироваться и дисциплинироваться на фоне постоянных псевдореформ, которые на деле будут разрушать образование Беларуси на институциональном уровне.
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