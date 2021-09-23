 С уроками патриотизма и без Алексиевич: что нового в школах Беларуси | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 24.09.2021

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Беларусь

С уроками патриотизма и без Алексиевич: что нового в школах Беларуси

Уроки духовности и патриотизма, военруки вместо психологов, а милиция - взамен вахтеров. DW о том, как эти и другие новшества внедряют с нового учебного года в белорусских школах.

Женщина стоит перед доской объявлений, на которой вывешено расписание учебных занятий

"Школа не может быть вне политики. Вообще политики не бывает без школы. Но политика там должна быть только одна - государственная", - заявил Александр Лукашенко на Республиканском педсовете 24 августа. И, кажется, именно этим его указанием и руководствуется министерство образование, внося изменения в учебный процесс. Так, в 5-6 классах ввели факультатив о патриотизме и духовности, а одиннадцатиклассники получили учебники по истории, в которых не упоминают нобелевского лауреата Светлану Алексиевич и одного из подписантов Беловежских соглашений Станислава Шушкевича.

В школах, где учится более 50 детей, за исключением начальных, вечерних, вспомогательных школ и специализированных лицеев, появились военруки. В то же время там, где менее 100 учеников, ликвидировали ставки психологов. МВД следит за порядком в школах, а родители могут попасть туда с разрешения администрации. Как работают новшества и к чему могут привести - DW.

Как белорусские школы выполняют директивы властей?

"В первое время на входе в гимназию сидели какие-то мужчины в форме, сейчас - те же тетеньки-вахтеры, что и в прошлом году, только в форме Департамента охраны, - говорит учитель младших классов Ирина (имя изменено. - Ред.). - Появился турникет, но им никто особо не пользуется - рядом открыт вход. Периодически кого-то проверяют для отвода глаз".

"Как-то мой ребенок забыл спортивную форму, я привезла ее и хотела оставить на вахте, но мужчина-охранник отказался принять. Потом, подумав, разрешил мне самой передать ее ребенку", - делится мама двух школьников Татьяна. Она также отмечает: то, насколько рьяно выполняются школой спущенные сверху директивы, зависит от руководства учреждения образования. "Я, например, знаю директора нашей школы, она обещала, что школа - вне политики", - добавляет собеседница.

"В начале сентября я перевела детей в новую школу, здесь директору важно наладить отношения между учителями, родителями, учениками. Если говорить о старой, то там учеба была похожа на тюремное заключение", - отмечает многодетная мама Алена. То же, по ее словам, можно сказать и о политизации учебного процесса: в каких-то школах 1 сентября детям говорили, что вокруг враги и надо защищать государство; а где-то просто сделали вид, что провели политинформацию.

Довольно формально в некоторых школах подошли и к празднованию Дня народного единства 17 сентября. "Учителя должны были проводить какие-то информационные уроки. К счастью, это не касалось, начальной школы, - рассказывает Ирина. - Коллега, которая ведет в моем классе физкультуру и, по совместительству, отвечает за военно-патриотическое воспитание, записала с детьми патриотическое видео. Его выложили в телеграм-канал гимназии, родители возмутились. Я сказала завучу, что родители не давали согласия на съемку, ролик быстро убрали".

Из учебника истории вычеркнули упоминание о Светлане Алексиевич

Бурную дискуссию в белорусском обществе вызвал новый учебник истории Беларуси для 11 классов школ с русским языком обучения. Лозунг "Жыве Беларусь" его авторы называют аналогом нацистского приветствия. Кроме того, в учебнике не приводится ни одной фамилии репрессированных в 1930-е годы, не упоминается нобелевский лауреат писательница Светлана Алексиевич и председатель Верховного совета Беларуси, один из подписантов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич.

Тамара Мацкевич

Тамара Мацкевич

"Этот учебник по истории точно войдет в историю. Если взять любой его абзац и подчеркнуть факты и мнения, то фактов практически не будет - будут мнения, причем непонятно чьи. Например, такая фраза: "Распад Советского Союза был огромной ошибкой". Это чье мнение?", - задается вопросом зампредседателя ликвидированного властями "Таварыства беларускай школы" Тамара Мацкевич. Это организация со столетней историей, занимающаяся развитием образования, популяризацией белорусского языка и культуры.

"Понятно, что учебники писались не после того, как появились какие-то последние директивы, даже не в 2020 году. Это значит, что в них еще есть толика здравого смысла. Однако мы видим изменения программы на ходу, вычеркивание Алексиевич, переписывание истории в выгодном властям свете. История уже давно переписывается, просто сейчас это радикализировалось", - говорит эксперт в сфере образования, науки и инноваций, старший аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Андрей Лаврухин.

Многое зависит от родителей

Тамара Мацкевич также считает, что последние изменения в белорусском школьном образовании - всего лишь концентрированное выражение давно существующих тенденций: "Глобально в белорусской системе образования в последнее время ничего не поменялось, просто усилились некоторые тенденции, например, направленные на контроль и насаждение идеологии. Но дети понимают, что мир устроен не так, как им говорит школа. Лучшие уезжают, потому что не верят в перемены". Нелегко, по ее словам, приходится и учителям, пытающимся сегодня объективно доносить информацию: они будут вынуждены жить двойной жизнью, бояться репрессий, доносов, потери работы.

Андрей Лаврухин

Андрей Лаврухин

Альтернативы же в качестве частных школ в Беларуси, можно сказать, нет. "Менее одного процента от всех школьников учится в частных заведениях. Сейчас есть риск полностью потерять такие школы. Это плохо, поскольку это пространство для экспериментов с материалом, его подачей, новыми методами преподавания", - поясняет Андрей Лаврухин. Напомним, что, по мнению Александра Лукашенко, частные детские сады и школы "использовались в политических целях" и стали "опорой "цветной революции".

Лаврухин также обращает внимание на то, что пока не все нововведения властей работаю на практике, но надеяться на то, что так будет всегда, не стоит: "Надежда на отсрочку, на то, что не напишут новые учебники, что не найдут военруков во все школы, слабо подкреплена действительностью. Думаю, что уже к концу года мы увидим прецеденты исполнения всех намерений и планов властей". Эксперт так же полагает, что в нынешней ситуации должны быть созданы родительские комитеты различных уровней, которые будут активно реагировать на такого рода изменения.

"От родителей сейчас зависит очень многое - если они сплотятся, будут защищать своих детей, требовать каких-то изменений, например, не политизировать школу", - уверена и собеседница DW Алена. По ее словам, за последний год родители стали более активными, но многих от реальных действий останавливает страх того, что ребенка исключат из школы или поставят на учет как находящегося в социально опасном положении.

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    Автор: Янина Мороз


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