Как война в Украине и кризис в РБ повлияли на ее IT-сектор

Крупные белорусские IT-фирмы, вынужденно перебрашиеся в Литву, расширяют штаты. При этом, несмотря на проблемы в отрасли, зарплаты их сотрудников в разы выше, чем средняя заплата в Литве.

Менеджеры крупных IT-компаний с белорусскими корнями, покинувших страну с момента последних президентских выборов в РБ, в Вильнюсе 19 декабря подвели итоги уходящего года. Они рассказали о том, как война в Украине и политический кризис в самой Беларуси повлияли на ее IT-индустрию, почему сотрудников высокотехнологических фирм в разных странах массово увольняют в один день и чего ожидают в отрасли в будущем.

Страдают разработчики игр - людям не до того

Специфического кризиса в IT-сфере в мире нет, считает технический директор компании PandaDoc Сергей Борисюк. "Происходящее связано не с проблемами в бигтехе, а с проблемами в экономике, - отметил он во время дискуссии, организованной онлайн-площадкой TechSpot. - Экономика в США стала замедляться, да в принципе и во всем мире. Война в Украине влияет на экономику в Европе. Соответственно, снизился спрос, люди начали меньше покупать, они экономят. Это привело к тому, что прогнозируемая выручка всех компаний покаталась вниз, и скорость сжигания запасов увеличилась".

Больше других пострадают фирмы, которые активно росли во время пандемии короновируса - е-коммерс, финтех, а еще компании, которые ближе к проведению IPO (первой публичной продаже акций акционерного общества), прогнозирует технический директор Flo Health Роман Бугаев.

"Я бы смотрел, насколько бизнес действительно устойчив, легко ли клиентам от него уходить, - объясняет специалист. - Все будут продолжать инвестировать в сервисы по здоровью, потому что это очень важно для людей. При этом индустрия развлечений просела - игры, стриминговые сервисы сейчас страдают, изменились приоритеты".

Почему всех увольняют в один день?

В этом году все чаще появлялись новости о массовых увольнениях на предприятиях IT-сферы. Это затронуло как таких гигантов, как Amazon, Meta, Twitter, Netflix, так и компании, которые не столь на слуху, отметил директор по исследованиям и развитию компании Orca Security Дмитрий Волох. Он сослался на данные Layoffs.fyi, согласно которым в нынешнемм году 977 IT-компаний уволили более чем 150 тысяч сотрудников, и это цифра постоянно растет. "Процент уволенных колеблется от 3 до 50% персонала, в среднем он составляет 10%, - уточнил Волох. - Индустрию на самом деле немножко потрясло, и это было циклично: то всплески, то тишина. За годы работы в IT раньше такого не видел".

Массовые увольнения в IT-сфере затронули и таких гигантов, как Meta, Twitter или Amazon Фото: Jens Schlueter/Getty Images

При этом зачастую всех сотрудников увольняют в один день - они одновременно получают уведомление об этом на корпоративную почту. Почему? "Есть моральная сторона, а есть прагматичная, - указывает Сергей Борисюк. - С точки зрения бизнеса увольнять в один день намного проще, потому что меньше токсичности расходится по всей компании. Иначе люди не будут работать, они будут просто бурлить внутри, когда находятся в ожидании. И с точки зрения безопасности так тоже проще - нужно обрезать доступы, пока кто-то ничего не вынес".

Борисюк признал, что многие операционные моменты не очень хорошо соотносятся с этической стороной: "Но компании все-таки стараются поддержать тех, кто попадает под увольнение - рекрутинговый отделы работают чуть ли не на то, чтобы найти им новую работу, и по-человечески это правильно". Технический директор Flo Health Роман Бугаев дополняет, подчеркивая, что в IT-бизнесе кадры - основная графа расходов: "Сейчас много разговоров об оптимизации расходов на инфраструктуру, но на персонал траты выше".

В Литве белорусские айтишники зарабатывают больше, чем литовцы

При этом в целом прогноз насчет будущего уволенных оптимистичный. "Высвободилось огромное количество людей. Многие из них работали в компаниях с такой культурой и техническим уровнем сложности, что готовы запускать свои проекты. Мы ожидаем бум", - прогнозирует Дмитрий Волох.

Компания Wargaming выпускает популярную компьютерную игру "World of Tanks" Фото: Wargaming

Между тем с началом войны в Украине ускорился процесс релокации IT-компаний из Беларуси в страны Евросоюза. По данным каталога литовских фирм, перебравшиеся в Литву белорусские IT-компании увеличили число сотрудников в 3,6 раза по сравнению с началом 2022 года. Так, EPAM Systems расширила штат с 320 до 1,5 тысяч человек, а Wargaming - с 400 до тысячи. Всего в Вильнюсе более 3 тысяч белорусских IT-специалистов. И вот какие средние зарплаты у пятерки лидеров: Flo Health - 5 473 евро, Wargaming - 5 111, Wannaby - 5 104, Belka Games - 4 788, EPAM - 4 494 евро (все данные на октябрь 2022 года).

Представитель компании "Инвестируй в Литве" Элиюс Чивилис в интервью радио LRT недавно заявил, что белорусские IT-специалисты в Литве зарабатывают в среднем в 2,7 раза больше, чем граждане этой страны. "Волна переселения пошла Литве на пользу, - считает он. - Уже сейчас, по данным службы соцстрахования, мы видим, что средние зарплаты перебравшихся в Литву этих специалистов значительно превышают среднюю зарплату литовских граждан до вычета налогов - 1799 евро против 4 900 евро".

А что в самой Беларуси?

Тем временем продолжается отток из самой Беларуси специалистов этой сферы: в октябре из белорусских IТ-компаний ушли почти 2 тысячи сотрудников. Наблюдатели считают, что многие из них окажутся за границей. По итогам ноября IT-сектор ушел в отрицательный рост - минус 0,2% к октябрю.

Эксперты проекта "Нашы грошы" отмечают, что это "закономерный итог негативной динамики, которую отрасль демонстрировала последние семь месяцев". И прогнозируют, что по итогам года спад может усилиться - "вытягивать экономику больше некому".

В свою очередь, эксперты Евразийского банка развития также отмечают падение IT-сектора в Беларуси: снижение в январе - ноябре к аналогичному периоду прошлого года составило 10%, говорится в еженедельном макроэкономическом обзоре. "Инвестиционная активность оставалась низкой в условиях неопределенности, капиталовложения сократились на 25,3%", - подытожили эксперты банка.

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