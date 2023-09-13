Как санкции против Беларуси влияют на ее отношения с Китаем

Западные санкции против Беларуси дали стимул развитию ее торговых отношений с КНР. Однако геополитические проблемы Минска, влияющие на транзит товаров через границу, все больше волнуют Китай.

Политический кризис 2020 года, а затем и поддержка Минском войны России против Украины стали заметным стимулом для развития белорусско-китайских отношений. Белорусская сторона ожидала, что дружба с Пекином смягчит действие западных санкций. И действительно, по итогам 2022 года Китай стал вторым торговым партнером Беларуси: товарооборот с КНР составил практически 5,8 млрд долларов, увеличившись за последние пять лет в 1,5 раза.

Вместе с тем, введенные Польшей и Литвой ограничения на границах с РБ серьезно отражаются на интересах Китая, которому Беларусь всегда была интересна в первую очередь своим географическим положением. Так, провластный аналитик Георгий Гриц в эфире белорусского госканала заявил, что "китайские компании стали невольными заложниками санкционной политики против Беларуси".

Отрицательное сальдо торговли с Китаем сохраняется

Как следует из экономической статистики, в торговых отношениях Беларуси и Китая действительно наблюдается позитив. "Беларусь смогла перенаправить часть своих товаров в Китай благодаря помощи России, например, древесину и калий. Без помощи Китая и России белорусская экономика могла бы довольно сильно упасть", - объясняет директор центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

Вместе с тем, торговля с Китаем выросла количественно, но не качественно, отмечает Ольга Алешко-Лесселс, научный сотрудник центра исследований EAST Center: "За счет импортозамещения Китай наращивает свои поставки в Беларусь, импорт растет. Хотя экспорт в Китай тоже растет, у нас все равно сохраняется отрицательное торговое сальдо". Так, по данным экспертов проекта "Нашы грошы", отрицательное сальдо в 2022 году составило $1,5 млрд.

Ольга Алешко-Лесселс Фото: privat

Однако в торговле с Китаем есть проблемы с рентабельностью. Львовский объясняет, что когда Беларусь поставляла древесину в Евросоюз, это были люксовые индивидуальные малые партии, то есть товары с высокой добавленной стоимостью. Однако Китай интересует оптовая закупка лесоматериалов - и недорого.

"Похожая ситуация с калием. Везти калий через Россию по железной дороге намного дороже, чем морем, как мы делали раньше. Есть и ограничения по мощности железной дороги", - отмечает экономист и добавляет, что эта ситуация ставит РБ в сильную зависимость от России. Кроме того, с учетом падения цен на калий на мировом рынке вполне возможно, что скоро такие отгрузки станут просто нерентабельными.

Относительно китайского импорта в Беларуси эксперты также отмечают рост, но опять же указывают на ухудшение качества. "Мы видим, как белорусские автобусы горят в России. Вероятно, это связано с тем, что те комплектующие, которые идут из Китая в рамках импортозамещения, значительно худшего качества, чем западные", - говорит Алешко-Лесселс.

Китай волнует нестабильная ситуация на границе Беларуси

Самым проблемным вопросом в отношениях с Китаем является транзит товаров через Беларусь - ведь страна играет важную транзитную роль в китайской инициативе "Один пояс, один путь". "Война поставила под вопрос эту инициативу. Для Китая тут важна не только прибыльность, но и политическое значение, это ведь китайские инвестиции. Геополитические шаги Минска, которые могут спровоцировать закрытие границы с Польшей, могут вызывать серьезную обеспокоенность со стороны Китая", - считает Ольга Алешко-Лесселс.

Соглашаясь с коллегой, экономист Львовский также указывает, что в экономической статистике уже виден серьезный минус по транзиту. "В 2023 году грузооборот снизился почти на 40% от среднемесячного уровня 2021 года. То есть мы действительно потеряли значимый кусок транзита, и возможно еще больше потеряем в будущем", - полагает Львовский.

У "Великого камня" проблемы с резидентами

Кроме того, санкции отразились на развитии Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" - так называемой "жемчужины шелкового пути". "После санкций китайские компании не заходят в Парк, а западные компании ушли, то есть стоит под вопросом технологичность резидентов. Сейчас Парк стал переориентироваться на белорусские и российские предприятия", - отмечает эксперт Алешко-Лесселс. В то же время Львовский говорит, что по цифрам у Парка все хорошо, ведь как и всем остальным бизнесам с иностранным капиталом там запретили выводить прибыль, поэтому прибыль обратно реинвестируется в белорусскую экономику.

Касательно денег на государственном уровне Китай ничем не помогает и ничего не прощает, говорит Львовский. По его словам, сейчас Беларусь выплачивает свой госдолг в основном Китаю, ведь Россия дает отсрочку, а по евроооблигациям Минск объявил дефолт: "Ошибочно думать, что раз Китай не волнуют права человека, он является спонсором всех автократий. Когда китайцы дают деньги, они рассчитывают получить прибыль".

Китай замедляет сотрудничество с Беларусью

По словам Ольги Алешко-Лесселс, Беларусь возлагает большие надежды на Китай, однако кроме политической поддержки он не может сегодня дать то, что Лукашенко хочет - инвестиционно-кредитное сотрудничество и увеличение экономического сотрудничества.

"В целом, Китай замедлил свое экономическое и инвестиционное сотрудничество с Беларусью. Некоторые проекты вроде инициативы "Один пояс, один путь" и "Великий камень" оказались под вопросом. Вместе с тем, важно обозначить, что Китай хочет сохранить и увеличить политическое влияние в Беларуси, - полагает эксперт.

Экономист Львовский соглашается с тем, что после введения санкций Беларусь стала меньше интересовать Пекин. "Китай инвестирует деньги в расчете на прибыль, и если потенциал роста экономики снижается, то мы начинаем меньше интересовать КНР", - говорит директор BEROC.

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